الطقس متقلّب.. الأرصاد تتوقع هطول أمطار بمناطق مختلفة

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن تكون الرياح جنوبية شرقية نشطة تصل سرعتها إلى (50)كيلومتر/ ساعة مثيرة للأتربة والغبار هذا اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي (الخليج- سهل بنغازي ومناطق الجبل الاخضر) مما تسبب في هبوط الرؤية الافقية على بعض الأماكن”.

ووفق نشرة الأرصاد اليومية، “تتكاثر السحب الرعدية هذا اليوم على بعض مناطق الجنوب الغربي ومناطق الخليج- سهل بنغازي ومناطق الجبل الأخضر مع فرصة سقوط أمطار متفرقة”.

وبحسب الأرصاد، “تسجل درجات الحرارة تذبذب (مابين ارتفاع واعتدال) من منطقة إلى أخرى، مع ارتفاع ملحوظ يوم الجمعة على معظم مناطق البلاد، ونشاط للرياح الجنوبية الشرقية على المناطق الغربية مثيرة للأتربة، كما تسجل درجات الحرارة تراجعا بداية من يوم السبت على مناطق الشمال الغربي ويشمل تدريجياً أغلب مناطق ليبيا يوم الأحد”.