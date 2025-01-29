الطقس متقلّب.. انخفاض بدرجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار غزيرة

توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، أن يكون “الطقس متقلب هذا اليوم على مناطق الشمال الغربي مصحوب برياح غربية إلى شمالية غربية نشطة تصل إلى (50) كيلومتر/ساعة تسبب في إثارة الأتربة على بعض الأماكن مع انخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق الساحل”.

وبحسب الأرصاد، “تشهد مناطق الشمال الشرقي تكاثر للسحب مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الغد على بنغازي والجبل الأخضر، وتتأثر مناطق غرب ليبيا يوم الجمعة بمنخفض جوي صحراوي مصحوب برياح جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق”.