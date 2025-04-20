الطقس متقلّب وانخفاض بدرجات الحرارة.. الأحوال الجوية بمختلف المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، “أن يكون الطقس متقلب من منطقة إلى أخرى وتنشط الرياح يوم الغد على مناطق الشمال الغربي مثيرة للأتربة والغبار”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاض من يوم الثلاثاء على أغلب مناطق الشمال ومناطق الجنوب الغربي”.

وبحسب النشرة اليومية، “ففي مناطق راس جدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا من مساء يوم الغد مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على بعض الأماكن، والرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق الساحلية، تتحول تدريجيا مساء يوم الغد إلى غربية فشمالية غربية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين ( 23-30 )مْ, تسجل زيادة يوم الغد على أغلب المناطق وتتراجع من فترة المساء ويكون الانخفاض ملحوظ يوم الإثنين”.

وفي مناطق “الخليج وسهل بنغازي حتى امساعد، السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق الخليج، والرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة وتكون اليوم جنوبية شرقية على مناطق الخليج نشطة السرعة مثيرة للأتربة أحيانا، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(27-33)مْ وتكون اقل انخفاض على أقصى الساحل الشرقي, وتسجل زيادة تدريجية يوم الغد على اغلب المناطق”.

وفي “الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة، السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب تتكاثر على الجفرة- غدامس والحمادة، والرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى خفيفة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية نشطة السرعة على غدامس والحمادة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (33-39)مْ على أغلب المناطق”.

وفي “الواحات- السري- تازربو- الكفرة، السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على الواحات، والرياح: جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة هذا اليوم على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (35– 42)مْ”.