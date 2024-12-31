الطقس مستقر على معظم مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية، أن يكون الطقس مستقر هذا اليوم على معظم مناطق البلاد.

وبحسب الأرصاد، “تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض مناطق الشمال، ومن يوم الخميس تتكاثر السحب على أغلب مناطق غرب ليبيا مع احتمال سقوط أمطار متفرقة أما فيما يتعلق بدرجات الحرارة فتتراوح مابين (14- 19)مْ على أغلب المناطق تصل إلى (23)مْ على غات”.

و فق الارصاد، “سرعة الرياح تكون بين الخفيفة والمعتدلة على أغلب المناطق تنشط هذا اليوم واليومين القادمين على مناطق غدامس والحمادة وتكون جنوبية شرقية مماقد تسبب فى إثارة الأتربة أحيانا”.