الطقس معتدل نسبياً في معظم مناطق البلاد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن “يكون الطقس معتدل نسبياً في درجات الحرارة نهاراً علي معظم مناطق البلاد، حيث تتراوح مابين (17-22)مْ، بينما مازالت السحب تتكاثر على مناطق الشمال الشرقي يتخللها سقوط أمطار متفرقة علي مناطق الخليج والجبل الأخضر، مع احتمال تكون الضباب اثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض مناطق الشمال الشرقي”.

وبحسب الأرصاد، “من المتوقع ان تتاثر مناطق الشمال الغربي يوم الغد بكتلة هوائية باردة مصحوبة برياح شمالية غربية مع أنخفاض في درجات الحرارة وتكاثر للسحب الممطرة على مناطق متفرقة وقد تكون جيدة احيانا مصحوبة بخلايا رعدية مماتسبب في جريان بعض الأدوية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة” .