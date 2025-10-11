الطقس معتدل وأمطار خفيفة متوقعة على مناطق الشمال

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية الليبي أن أغلب مناطق البلاد تشهد طقسًا معتدلًا بدءًا من اليوم السبت 11 أكتوبر 2025، ويستمر حتى الاثنين، مع درجات حرارة تتراوح بين 22 و30 مئوية على مناطق الشمال، وبين 28 و36 مئوية على الوسط والجنوب.

وأوضح المركز في نشرته أن السحب ستتكاثر من حين لآخر على مناطق الشمال الشرقي، ويتخللها سقوط أمطار خفيفة أحيانًا على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. كما تشمل الأمطار يوم غدٍ الأحد بعض المناطق الساحلية من الخمس إلى سرت، بالإضافة إلى بعض مناطق الخليج وبنغازي.

وأشار المركز إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية في أغلب المناطق، بسرعة خفيفة إلى معتدلة، وقد تنشط مساءً على المناطق الساحلية الغربية. وفي الشمال الشرقي، تتحول الرياح تدريجيًا يوم الغد إلى شمالية شرقية.

وفيما يلي تفاصيل الحالة الجوية حسب المناطق:

راس جدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، مع احتمال أمطار متفرقة غدًا. الحرارة بين 25 و30 مئوية.

الخليج وسهل بنغازي حتى أمساعد:

سحب متقطعة وأمطار خفيفة، خاصة على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي. الحرارة بين 22 و28 مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

الطقس مستقر، السماء صافية إلى قليلة السحب، والحرارة بين 28 و33 مئوية، وتصل إلى 36 في غات.

الواحات – السرير – تازربو – الكفرة:

السماء صافية، والحرارة تتراوح بين 28 و30 مئوية، مع رياح خفيفة.

وأكد المركز أن الأجواء ستبقى مستقرة دون تغيّر كبير حتى نهاية الأسبوع، مشددًا على أن التوقعات يتم تحديثها كل 24 ساعة، أو فور حدوث أي تغيرات ملحوظة في حالة الطقس.