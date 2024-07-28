«الطوارق»: قتلنا وأصبنا العشرات من جنود مالي و«فاغنر»

أعلن مسلحو الطوارق، في شمال مالي، أنهم قتلوا وأصابوا العشرات من الجيش الحكومي والمقاتلين التابعين لمجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، خلال قتال استمر يومين بالقرب من الحدود الجزائرية.

وقالت حركة «الإطار الإستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية» الانفصالية، إنها استولت على مركبات مدرعة وشاحنات وناقلات خلال القتال الذي دار في مدينة تين زاوتين الحدودية يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وأضافت الحركة، في بيان، أنها نجحت في إسقاط طائرة مروحية في مدينة كيدال.

ومن جانبه، قال الجيش المالي في بيان إن جنديين قتلا وأصيب 10 آخرون، وأضاف أن إحدى طائراته المروحية تحطمت في كيدال أمس الجمعة في أثناء مهمة روتينية لكن لم يسقط قتلى.