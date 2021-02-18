الطيراني المدني المصري يُعلن استئناف الرحلات مع ليبيا

أعلنت سلطة الطيران المدني في مصر، اليوم الخميس، استئناف طائرات الخطوط الجوية الليبية رحلاتها إلى مصر اعتبارا من اليوم، بعد توقف دام 16 شهرا.

وأصدر رئيس سلطة الطيران المدني المصري أشرف نوير، اليوم بيانا، قال فيه “إن سلطة الطيران المدني صدقت على استئناف الرحلات الجوية وجداول التشغيل الخاصة بالخطوط الجوية الليبية”.

وأوضح نوير أن عودة رحلات الخطوط الجوية الليبية مع مصر “ستبدأ من اليوم الخميس انطلاقا من مطار بنينا في بنغازي، إلى مطار برج العرب في الإسكندرية، حيث تصل أول رحلة عصر اليوم، وسيتبع ذلك الأسبوع القادم انطلاق الرحلات من مطاري معيتيقة بطرابلس إلى برج العرب”.

وأوضحت سلطة الطيران المدني أن جدول الرحلات سيكون من بنغازي إلى الإسكندرية خلال أيام الأحد والأربعاء والخميس من كل أسبوع، ومن طرابلس أيام السبت والثلاثاء والخميس.