الطيران الأميركي على مفترق طرق.. خفض 10% من الرحلات!

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، أنها ستخفض حركة الطيران بنسبة 10% في 40 سوقًا جوية رئيسية في البلاد، اعتبارًا من صباح يوم الجمعة المقبل، وذلك في إطار الجهود المستمرة للحفاظ على معايير السلامة أثناء الإغلاق الحكومي المستمر.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا الخفض بشكل كبير على آلاف الرحلات الجوية عبر الولايات المتحدة، في وقت تتعرض فيه حركة الطيران لضغوط كبيرة بسبب نقص المراقبين الجويين، الذين يعملون بدون أجر منذ بداية الإغلاق في الأول من أكتوبر الماضي، وقد تسببت هذه الأزمة في تغيب بعض المراقبين عن العمل، مما أدى إلى تأخيرات واسعة في السفر.

مدير إدارة الطيران الفيدرالية، بريان بيدفورد، صرح بأن الوكالة لن تنتظر حدوث أزمة كبيرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وأشار إلى أن الضغوط على الطواقم الجوية تزداد بشكل مستمر بسبب الإغلاق، قائلاً: “لا يمكننا تجاهل الأمر”.

وفي وقت لاحق من مساء الأربعاء، أضاف بيدفورد ووزير النقل شون دافي أنهما سيجتمعان مع مديري شركات الطيران لمناقشة كيفية تطبيق الخفض في الرحلات بشكل منظم.

ورفض المسؤولون الكشف عن الأسواق الجوية التي ستتأثر بالقرار، لكنهم أكدوا أن قائمة المناطق المتأثرة ستنشر يوم الخميس.

وفي حال استمرت الضغوط على القطاع، أعلن بيدفورد أنه قد يتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الإضافية لتجنب تدهور الوضع.