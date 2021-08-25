الطيران الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية

واصل طيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية، من خلال الطلعات الجوية المكثفة التي ينفذها، فوق المدن والقرى اللبنانية، منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.

وأفاد بيان للجيش اللبناني اليوم الأربعاء، بأن “طائرة استطلاع صهيونية، انتهكت الأجواء اللبنانية من البحر غرب بلدة الدامور على الطريق الساحلي الجنوبي، ونفذت طيرانًا دائريًا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعالية، المتن وكسروان بجبل لبنان، ثم غادرت الأجواء من فوق البحر مقابل البلدة المذكورة، باتجاه الأراضي المحتلة”.