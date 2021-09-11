الطيران الإسرائيلي يقصف موقعين وأرضا زراعية في غزة

قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، بعدد من الصواريخ موقعين وأرضا زراعية في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، بأن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين موقعا غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه، وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين المجاورة.

وقصفت طائرة الاحتلال موقعا في مدينة دير البلح وسط القطاع، ما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار بممتلكات المواطنين القريبة من الاستهداف، كما قصفت بصاروخ واحد على الأقل أرضا زراعية شرق بلدة بيت حانون شمال القطاع.