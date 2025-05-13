الطيران المدني: حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة تسير بشكل طبيعي

أكدت مصلحة الطيران المدني استمرار تقديم خدمات الملاحة الجوية بشكل طبيعي لحركة الطائرات القادمة والمغادرة عبر مطار معيتيقة الدولي، نافية وجود أي توجيهات بتعليق الطيران أو مخاطر تهدد أمن وسلامة الحركة الجوية في المطار.

وأوضحت المصلحة أن عمليات الإخلاء التي شهدها المطار يوم أمس الاثنين، جاءت كإجراء احترازي اتخذته بعض شركات الطيران المشغّلة، مشيرة إلى أن هذه الشركات قد استأنفت رحلاتها صباح اليوم بشكل اعتيادي.

كما شددت مصلحة الطيران المدني على استمرار متابعتها الحثيثة لكافة المستجدات، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تدفق المعلومات وتعزيز معايير السلامة والأمن داخل المطارات وفي المجال الجوي الليبي.