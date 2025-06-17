«العابد» في جولة شاملة لتعزيز جاهزية الامتحانات ودعم البنية التعليمية

أجرى وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية، في إطار تعزيز الجاهزية لامتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي، ومتابعة مشاريع البنية التحتية التعليمية، وتوزيع الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التربوية في مختلف البلديات.

والتقى الوزير برئيس جهاز حراسة المرافق التعليمية، العميد عمر الخذراوي، بحضور وكيل الوزارة لشؤون الديوان والمؤسسات، المهندس علي التبروري. وجرى خلال اللقاء مناقشة خطة تأمين سير الامتحانات النهائية، والتأكيد على ضرورة التنسيق المسبق مع الأجهزة الأمنية وتوزيع أفراد الحراسة بشكل فعّال لضمان بيئة امتحانية آمنة ومنظمة.

وأكد الوزير العابد، خلال اللقاء، على أهمية الجاهزية الأمنية والإدارية خلال فترة الامتحانات، لضمان نجاح العملية التربوية في كافة ربوع البلاد، مشددًا على ضرورة توفير بيئة آمنة للطلبة والمشرفين.

وفي سياق متصل، أشرف الوزير على مراسم توزيع صكوك الميزانية التشغيلية للمؤسسات التعليمية، بحضور وكيل الوزارة المهندس علي التبروري، ومدير مكتب شؤون المراقبات الأستاذ المبروك امبارك، ورئيس القسم المالي الأستاذ حاتم أبوقرين، إضافة إلى عدد من مراقبي التعليم بالبلديات، وشملت العملية تسليم الصكوك لمراقبي التعليم بما يسهم في دعم سير العملية التعليمية وتوفير الاحتياجات التشغيلية الأساسية للمؤسسات.

كما نفذ وزير التربية والتعليم المكلف زيارة عمل إلى مصلحة المرافق التعليمية، رافقه خلالها وكيل الوزارة ومستشار الوزير. وهدفت الزيارة إلى متابعة سير مشاريع صيانة وتجهيز المؤسسات التعليمية، والاطلاع على الخطط المستقبلية للمصلحة في مجالات الإنشاء والتأهيل.

وعقد الوزير اجتماعًا موسعًا مع مدير عام المصلحة، الأستاذ علي القويرح، ومديري الإدارات والمكاتب، تم خلاله تقديم عرض مرئي استعرض الجهود المبذولة في صيانة المباني التعليمية وتجهيزها، إلى جانب التحديات التي تواجه العمل.

وأشاد الوزير العابد في ختام الزيارة بجهود موظفي المصلحة، مثمنًا الدور المحوري الذي تلعبه في تحسين البيئة التعليمية، مؤكدًا دعم الوزارة الكامل لمواصلة تطوير البنية التحتية لقطاع التعليم.