«العابد» يبحث أوضاع العمالة البنغالية وسبل تحسين ظروفهم

بحث وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا مع القائم بأعمال سفارة جمهورية بنغلاديش الشعبية في ليبيا، سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين البلدين في مجال العمالة.

وذكرت الصفحة الرسمية للوزارة على فيسبوك، أن الطرفين ناقشا أوضاع العمالة البنغالية في ليبيا وسبل تحسين ظروفهم وأوضاعهم القانونية.

وأكد الوزير على أهمية العمالة البنغالية في دعم الاقتصاد الليبي، مشددًا على ضرورة توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة لهم.

من جانبه، أعرب القائم بالأعمال البنغلاديشي عن شكره وتقديره لحكومة ليبيا على الجهود المبذولة لتحسين أوضاع العمالة البنغالية، مشيرًا إلى أن التعاون المشترك بين البلدين سيساهم في تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها في مجالات متعددة.

كما اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق المشترك واتخاذ خطوات عملية لتحسين أوضاع العمالة البنغالية في ليبيا، بما يضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين.