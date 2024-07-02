«العابد» يبحث سبل تطوير آليات «مكاتب العمل»

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، مع خالد علي عمر العربي، مدير مكتب العمل في “بنت بية”، وعبد الفتاح علي عبد الفتاح، مدير مكتب العمل في “الغريفة”.

وناقش الوزير خلال اللقاء، “القضايا المتعلقة بتحسين وتطوير آليات العمل في المكاتب، وسُبل تعزيز التعاون بين الوزارة والمكاتب المختلفة، بهدف الارتقاء بمستوى الخِدْمَات المقدمة للمواطنين”.

وأكد العابد، “على أهمية تفعيل التواصل المستمر بين الوزارة ومكاتب العمل بالمناطق، لضمان تحقيق أفضل النتائج”، مؤكدًا “سعي الوزارة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المكاتب، وتوفير الدعم اللازم لها للقيام بواجباتها على أكمل وجه”.

كما بحث الوزير، “سُبل تطوير البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الوزارة، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلي من الكوادر المؤهلة، والمساهمة في الحد من البطالة ورفع مستوى الكفاءة المهنية للعمالة الوطنية”.

من جهته، أشاد مديري المكاتب، “بجهود الوزارة ودعمها المستمر للمكاتب، مؤكدين استعدادهم الكامل للتعاون والعمل على تنفيذ السياسات والخطط التي تضعها الوزارة لتحقيق الأهداف المنشودة”.

وزير العمل والتأهيل يبحث سبل تطوير آليات العمل مع مديري مكاتب بنت بية والغريفة طرابلس| 1 يوليو 2024 التقى معالي وزير… تم النشر بواسطة ‏وزارة العمل والتأهيل – ليبيا‏ في الاثنين، ١ يوليو ٢٠٢٤