«العابد» يبحث مع نظيرته الفلسطينية التعاون في مجالات العمل والتشغيل

بحث وزير العمل و التأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا مع وزيرة العمل الفلسطينية مريم حواش، سُبل تعزيز التعاون في مجالات العمل والتشغيل.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما، الخميس، على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار “مستقبل العمل”، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العمل الليبية.

وناقش الطرفان تفعيل استراتيجية التشغيل الفلسطينية عبر منظمة العمل العربية، بما يُسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للعمال الفلسطينيين.

وأكد العابد موقف ليبيا الثابت في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ليبيا تؤكد التزامها الدائم بالقضية الفلسطينية على جميع الأصعدة، وخاصة في مجالات العمل والتنمية.