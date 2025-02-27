«العابد» يبحث مع نظيره المصري التعاون في مجالات العمل والتشغيل

عقد وزير العمل والتأهيل علي العابد الرضا، اجتماعًا ثنائيًا بالقاهرة مع محمد عبد العزيز جبران، وزير العمل في مصر، لمناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال العمل والتشغيل.

خلال اللقاء، تم التأكيد على أهمية وضع آلية واضحة لحصر و تنظيم العمالة المصرية في ليبيا، بما يضمن حقوق صاحب العمل و العامل وفق الأطر الرسمية القانونية . كما بحث الجانبان آليات تنظيم سوق العمل وتسهيل الإجراءات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين لضمان بيئة عمل منظمة وآمنة، وتعزيز التعاون المشترك في القضايا المتعلقة بسوق العمل بين ليبيا ومصر.