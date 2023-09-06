«العابد» يتابع سير العمل بديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية

عقد وزير العمل والتأهيل، المهندس “علي العابد”، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، “أبوبكر دهيكيل” لمناقشة سير العمل بديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية.

ووفقا لمنصة “المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية”: أن “العابد” بحث خلال الاجتماع مع “دهيكيل” عددًا من الملفات، أبرزها متابعة تنفيذ مشاريع الوزارة بالمنطقة، وتفعيل الإدارات والمكاتب بالديوان، وإطلاق الحملات التفتيشية، وإنجاز الدورات التدريبية حسب البرامج المعدة سابقاً، وكذلك حلحلة عوائق ملف الافراجات المالية.

وأكد الوزير “العابد” على أهمية متابعة سير العمل بديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتذليل أي عقبات أمامه، لضمان تنفيذ المشاريع والخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

وشدد الوزير “العابد” على ضرورة تفعيل الإدارات والمكاتب بالديوان، وإطلاق الحملات التفتيشية لضمان تطبيق القوانين والأنظمة، وإنجاز الدورات التدريبية حسب البرامج المعدة سابقاً، وكذلك حلحلة عوائق ملف الافراجات المالية، لضمان انتظام عمل الوزارة.