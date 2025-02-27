ليبيا تشارك باجتماع «منظمة العمل العربية» في القاهرة

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، اجتماع لجنة اختيار روّاد العمل العربي في منظمة العمل العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 102 لمجلس إدارة المنظمة المنعقدة في القاهرة.
وشهد الاجتماع حضور المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء اللجنة، حيث ناقش المجتمعون معايير وآليات اختيار الشخصيات البارزة التي سيتم تكريمها خلال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، تقديرًا لجهودهم في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على “ضرورة تمثيل دولة فلسطين ضمن النخب المختارة، في إطار الدعم المستمر للقضية الفلسطينية”.
كما شدد على “أهمية تكريم الشخصيات التي أسهمت في تطوير بيئات العمل وتعزيز التعاون بين الدول العربية”.
يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لدعم التميز والإبداع في مجالات العمل العربي، وتحفيز الكفاءات التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على المستويين الوطني والعربي.
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