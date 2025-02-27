ليبيا تشارك باجتماع «منظمة العمل العربية» في القاهرة

ترأس وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، اجتماع لجنة اختيار روّاد العمل العربي في منظمة العمل العربية، وذلك على هامش أعمال الدورة 102 لمجلس إدارة المنظمة المنعقدة في القاهرة.

وشهد الاجتماع حضور المدير العام لمنظمة العمل العربية، وأعضاء اللجنة، حيث ناقش المجتمعون معايير وآليات اختيار الشخصيات البارزة التي سيتم تكريمها خلال الدورة 51 لمؤتمر العمل العربي، تقديرًا لجهودهم في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية على “ضرورة تمثيل دولة فلسطين ضمن النخب المختارة، في إطار الدعم المستمر للقضية الفلسطينية”.

كما شدد على “أهمية تكريم الشخصيات التي أسهمت في تطوير بيئات العمل وتعزيز التعاون بين الدول العربية”.

يأتي هذا الاجتماع في سياق الجهود المستمرة لدعم التميز والإبداع في مجالات العمل العربي، وتحفيز الكفاءات التي أسهمت في تحقيق إنجازات ملموسة على المستويين الوطني والعربي.