«العابد» يستعرض مشاريع ائتلاف الشركات المصرية في ليبيا

التقى وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد الرضا، بالعاصمة المصرية القاهرة، مع ممثلي ائتلاف الشركات المصرية من شركات “أوراسكوم – حسن علام رواد الهندسة الحديثة – نيوم للتطوير العقاري”.

وتابع الوزير خلال اللقاء، الإجراءات المتبعة بشأن استقدام اليد العاملة المنفذة للمشروعات التي ينفذها الائتلاف بعد تسلّم بعض مواقع الأعمال في ليبيا مؤخرا، وآلية تسهيل إجراءات العمالة في ليبيا.

وعلى هامش اللقاء، قدم ائتلاف الشركات المصرية عرضا مرئيا حول توضيح خطة عملها وآلية تنقل العمالة إلى ليبيا، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالوزارة.

وفي يناير 2022، دشن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، أعمال استكمال مشروع الطريق الدائري الثالث بطرابلس، بحضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعدد من الوزراء ومديري الأجهزة التنفيذية، وائتلاف الشركات المصرية المنفذة للمشروع.

ويزيد الطول الإجمالي للمشروع 23 كم وسيتم تنفيذه على 4 مراحل؛ بداية من غوط الشعال مرورا بطريق المطار وتقاطع صلاح الدين بالطريق الدائري الثاني وصولا إلى شاطئ البحر بالقرب من مطار معيتيقة، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي بالحكومة حينها.

وتم خلال مراسم تدشين المشروع، التوقيع على عدة عقود جديدة لتنفيذ عدد من مشاريع الطرقات الجديدة، أهمها طريق إجدابيا جالو بمسافة 252 كيلومتر، وطريق أوباري غات بمسافة 360 كيلومتر، وأربعة كباري جديدة وعدد من الطرق والجسور في تقاطع الدائري الرابع وطريق المطار بمدينة بنغازي، و تنفيذ محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سبها وإجدابيا.