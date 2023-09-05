«العابد» يطمئن موظفي فائض الملاك الوظيفي

أكّد وزير الخدمة المدنية المكلف “علي العابد” اليوم الثلاثاء في اجتماع الوزارة الدّوري، في مدينة طرابلس، إحالة بيانات فائض الملاك الوظيفي بمكاتب العمل تباعاً، تمهيداً لإصدار قرارات إعادة تنسيبهم، عبر منصة “تنسيب”.

وحسب ما جاء بمنصة “حكومتنا” أكّد العابد، خلال لقائه عدداً من الموظفين المحالين تحت تصرّف الخدمة عن مختلف مناطق ليبيا: أنّ الإجراءات تسير بشكل سلس وبوتيرة عالية، من خلال اللجنة المشكلة بعضوية وزارتي الخدمة المدنية والعمل لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة تنسيبهم للقطاعات.

وأعرب “العابد” عن تقديره للصبر والتفهّم من جانب الموظفين، مؤكداً أن الحكومة تعمل على ضمان حقوقهم كاملة، وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.