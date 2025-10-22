وزير التربية يصدر قراراً لتطوير المؤسسات التعليمية

أصدر وزير التربية والتعليم المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، القرار رقم (1631) لسنة 2025، الذي يعتمد التنظيم الداخلي ودليل الوظائف للمؤسسات التعليمية في ليبيا، بهدف تنظيم العمل الإداري وتحديد المهام والصلاحيات داخل المؤسسات التعليمية، وتوحيد الهياكل الوظيفية بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير العملية التعليمية في البلاد.

ويشمل القرار تسكين المعلمين والموظفين وفق الأطر التنظيمية المعتمدة، مع إحالة الفائض إلى الاحتياط العام، ويبدأ العمل به من تاريخ صدوره، مع إلغاء القرار رقم (1610) لسنة 2023 المتعلق بالملاك الوظيفي للمؤسسات التعليمية.

ويأتي هذا القرار استنادًا إلى عدد من القوانين والقرارات السابقة، ومنها قانون علاقات العمل، وقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بتنظيم شؤون التربية والتعليم، وذلك انسجامًا مع مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي وجهود حكومة الوحدة الوطنية لتطوير قطاع التعليم الوطني.