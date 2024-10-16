«العابد» يناقش تنظيم العمالة الوافدة

عقدت وزارة العمل والتأهيل في حكومة الوحدة الوطنية، اجتماعا في ديوان الوزارة، لمناقشة آليات تطبيق نظام الكفيل من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا و ضوابط وتنظيم دخولهم وإقامتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها.

وأوضحت الوزارة في بيان على فيسبوك، “عقد وزير العمل والتأهيل المهندس علي العابد الرضا اجتماعًا بديوان الوزارة، حضره رئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد، واللواء محمد طابوني رئيس قسم الاستخدام بالمصلحة و السيد طه غرودة مدير مكتب الوزير و السيد يوسف الشايبي مدير إدارة الاستخدام و السيد أسعد زغبية مدير إدارة تقنية المعلومات المكلف”.

وأضاف البيان، “تم خلال الاجتماع مناقشة آليات تطبيق نظام الكفيل من خلال تسوية أوضاع العمالة الوافدة في ليبيا و ضوابط وتنظيم دخولهم وإقامتهم بما يتماشى مع القوانين واللوائح المعمول بها”. “كما تم التطرق إلى أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والمصلحة لضمان تنظيم العمالة الأجنبية بما يساهم في تحسين ظروف العمل وحماية حقوق العمالة الوافدة”.

و ختم البيان، “أكد المجتمعون على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتنظيم العمالة الوافدة من خلال منصة”وافد” الإلكترونية لضمان مراقبة وتنظيم دخول العمالة الأجنبية بالشكل الذي يحقق التوازن بين احتياجات سوق العمل ومصلحة الأمن الوطني”.