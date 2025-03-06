«العابد» يناقش قضايا الهجرة مع سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي

استقبل وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد الرضا، بمكتبه بديوان الوزارة، سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي.

وجرى خلال اللقاء، “مناقشة عدد من الملفات المهمة، من بينها، قضايا الهجرة غير القانونية وانعكاساتها على سوق العمل الليبي، إضافة إلى سبل تعزيز التعاون بين دولة ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي في مجالات التدريب والتأهيل، بما يسهم في تطوير بيئة العمل ورفع كفاءة العمالة الوطنية”.

كما تطرق الجانبان إلى “آليات دعم برامج الوزارة، خصوصا فيما يتعلق بالتحوّل الرقمي، وسبل التنسيق المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية”.