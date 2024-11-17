«العاشي» يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

بحث سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي، تعزيز التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال مشاورات أجراها العاشي، في بروكسل، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وأفاد السفير الأوروبي عبر حسابه على منصة “إكس”، بأن اللقاء ناقش إقامة حوار منظم حول الأولويات المشتركة، وذلك وفقا لاتفاق رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمي الدبيبة ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في 15 مايو الماضي.

وتناول اللقاء مواضيع رئيسية مثل الطيران المدني، والصحة، والتعليم العالي، ومصائد الأسماك، وتبادل الشباب التعليمي والثقافي والطاقة المتجددة، والهجرة وإدارة الحدود.

وتم خلال اللقاء تأكيد الالتزام على تعميق التنسيق والتعاون، مع التأكيد على أن الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا تقوم على احترام السيادة وحقوق الإنسان والحريات العالمية، والثقافة والتقاليد الليبية الغنية.

كما هنئ أورلاندو السفير الليبي على الانتخابات البلدية التي جرت أمس السبت في 58 بلدية ليبية، وأشار إلى أنها محطة مهمة في المسار الديمقراطي للبلاد.