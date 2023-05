«العاشي» يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

التقى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي، اليوم الجمعة، مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي غيرت جان كوبمان.

وأفاد العاشي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والطاقة والهجرة وبناء الدولة والمصالحة.

constructive meeting ,today, with HE Gert Jan KOOPMAN Director General for Neighborhood and Enlargement Negotiations of 🇪🇺 .we discussed the cooperation between 🇱🇾 #Libya 🇪🇺 #EU in environment ,energy, immigration, state building & reconciliation.we are ready to work together. pic.twitter.com/aBDI4w976f

بدوره جدد كوبمان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والمصالحة.

Fruitful discussion today with Libyan Ambassador to the EU @jalal_alashi on the 🇪🇺#EU’s cooperation with 🇱🇾#Libya.

I reiterated the EU’s commitment to support Libya towards state building, stabilisation, reconstruction & reconciliation. pic.twitter.com/470NtK14xZ

— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) May 12, 2023