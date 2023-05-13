«العاشي» يبحث تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي

عين ليبيا | نُشر: السبت، 13 مايو 2023 - 00:05 نُشر: السبت، 13 مايو 2023 - 00:05
ليبيا
السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي يلتقي مدير مفاوضات الجوار

التقى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العاشي، اليوم الجمعة، مع المدير العام لمفاوضات الجوار والتوسع في الاتحاد الأوروبي غيرت جان كوبمان.

وأفاد العاشي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، بأن اللقاء ناقش أوجه التعاون بين ليبيا والاتحاد الأوروبي في مجالات البيئة والطاقة والهجرة وبناء الدولة والمصالحة.

بدوره جدد كوبمان التزام الاتحاد الأوروبي بدعم ليبيا في بناء الدولة وتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار والمصالحة.

وفي 27 يناير الماضي، قدم العشي أوراق اعتماده لرئيس المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين، بعد تكليفه من المجلس الرئاسي سفيرا لليبيا لدى الاتحاد الأوروبي.

وبعد استلام مهامه، أجرى سفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي جلال العشي، سلسلة لقاءات مع المسؤولين الأوروبيين تركزت على دعم العملية السياسية في ليبيا وإجراء الانتخابات المرتقبة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي.

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