«العاشي» يُقدم أوراق اعتماده كسفير لدولة ليبيا لدى جمهورية النمسا

قدم جلال العاشي، الخميس، بالعاصمة فيينا أوراق اعتماده كسفير لدولة ليبيا لدى جمهورية النمسا.

وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، بأن رئيس الجمهورية النمساوية ألكسندر فان دير بيلين، أقام حفل استقبال لاعتماد سفير دولة ليبيا في القصر الرئاسي.

وعبر السفير جلال العاشي للرئيس النمساوي عن عمق العلاقة بين ليبيا والنمسا مؤكدا أن ليبيا هي الشريك الاقتصادي العربي الأول للنمسا بتبادل تجاري تجاوز المليار يورو.

وأعرب السفير عن أمله في أن تشهد العلاقة بين ليبيا والنمسا تطورًا ونموًا على كل المستويات السياسية والاقتصادية وغيرها، داعيًا الرئيس النمساوي إلى العمل على عودة عمل الشركات النمساوية لليبيا وعودة عمل السفارة النمساوية من داخل العاصمة طرابلس في أقرب وقت.

كما أكد “العاشي” على أهمية الدعم النمساوي لحل الأزمة الليبية ووقف العدوان على العاصمة من خلال مؤتمر برلين من أجل العودة إلى العملية السياسية بما يحقق أمن واستقرار دولة ليبيا منوهًا بأن الحل لن يكون عسكريا.

من جانبه رحب الرئيس النمساوي بتعيين سفير لليبيا لدى النمسا مؤكدا على أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تعزيزها، مُعربا عن أمله في حل الأزمة الليبية في أقرب وقت، وأبلغ تحياته لرئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج.

يُشار أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أصدر القرار رقم 1050 بتاريخ 2019/09/15 بشأن تسمية عدد من السفراء لدى عدد من الدول.