إعصار «ميليسا» يقتل 4 أشخاص ويهدد هايتي وجامايكا والدومينيكان بفيضانات مدمّرة

اقتربت العاصفة المدارية “ميليسا” من التحول إلى إعصار قوي، اليوم السبت، وسط تحذيرات من فيضانات وانهيارات أرضية كارثية في منطقة البحر الكاريبي الشمالية، خصوصًا في هايتي وجامايكا وجمهورية الدومينيكان.

ووفقًا لتقارير المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، من المتوقع أن تتساقط أمطار غزيرة تصل إلى 35 بوصة (نحو 89 سم) في جنوب غرب هايتي، ما يهدد بحدوث فيضانات مدمرة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأسفرت العاصفة حتى الآن عن مقتل 3 أشخاص في هايتي وشخص آخر في جمهورية الدومينيكان، فيما لا يزال شخص مفقودًا، بحسب السلطات المحلية.

وأوضح المركز أن العاصفة كانت متمركزة على بعد 160 ميلاً (260 كيلومترًا) جنوب شرق كينغستون في جامايكا، و235 ميلاً (375 كيلومترًا) جنوب غرب بور أو برنس في هايتي، وتتحرك ببطء نحو الشمال الغربي بسرعة ميل واحد في الساعة (3 كيلومترات في الساعة)، مصحوبة برياح بلغت سرعتها القصوى 70 ميلاً في الساعة (110 كيلومترات في الساعة).

وقال جيمي روم، نائب مدير المركز، إن كميات الأمطار المتوقعة قد تؤدي إلى فيضانات كارثية وانزلاقات أرضية خطيرة، داعيًا السكان إلى توخي الحذر واتّباع التعليمات الصادرة عن السلطات المحلية.

وأضاف المركز في بيانه أن العاصفة “ميليسا” من المتوقع أن تشتد خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة لتتحول إلى إعصار، وربما إلى إعصار كبير بحلول يوم الأحد، ما يفاقم المخاطر على الدول الواقعة في مسارها.