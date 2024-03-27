العاصمة طرابلس تحتضن الملتقى الوطني لتجمع النقابات الليبية

يقام في قاعة الاجتماعات بمقر نقابة المعلمين بالعاصمة طرابلس، صباح الخميس المقبل، الملتقى الوطني لتجمع النقابات والاتحادات الليبية.

ويعقد الملتقى تحت شعار “النقابات ودورها المجتمعي في دعم وتصحيح القرارات والسياسات العامة من أجل حياة أفضل للمجتمع” بمشاركة رؤساء النقابات العامة وأعضاء لجانها و فروعها المعتمدة قبل صدور القانون 3 لسنة 2023 بشأن النقابات والاتحادات والروابط المهنية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية.

ويهدف الملتقى للتأكيد على أن النقابات والاتحادات جهات مستقلة، وتعمل من خلال منتسبيها المسجلين وفقا للتشريعات النافذة، كلا حسب اختصاصه المهني أو الحرفي أو العمالي، كما ورد في أنظمتها الأساسية.

كما يؤكد الملتقى على العمل وفقا للتشريعات، ورفض كل الإجراءات التي تسببت في تأسيس نقابات موازية بنفس المسمى، وضرورة تصحيحها من المؤتمر العام للنقابات المعتمدة سابقا.

وسيعمل الملتقى على تحفيز ودعم العمل النقابي، وإعادة هيكلة النقابات بعيدا عن أي تجاذبات سياسية أو محاصصة، أو السيطرة عليها وعلى قراراتها من أي جهة وفق ما تقره القوانين والمعاهدات الدولية، إلى جانب إشهار ميثاق شرف العمل النقابي، وتسمية الحدث، واقتراح أن يكون يوم وطني للعمل النقابي بليبيا.