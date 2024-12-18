العالم السوري «أسامه الخطيب» يفوز بجائزة «نوابغ العرب»

فاز البروفسور السوري “أسامه الخطيب”، بجائزة “نوابغ العرب 2024″، فئة الهندسة، التي أطلقتها دولة الإمارات، بهدف الاحتفاء بالتجارب والمبادرات العربية التي تقدم قيمة مضافة إلى الحضارة الإنسانية.

وبحسب الموقع الرسمي لجائزة ” نوابغ العرب”، فإنها “تعد أكبر حراكٍ علمي في العالم العربي بميزانية قدرها 100 مليون درهم، لاكتشاف واستقطاب النوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من والمفكرين والمخترعين والمبتكرين في شتى المجالات، ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم بالتعاون مع أفضل الشركاء العالميين، وتعظيم أثرهم الإيجابي في المنطقة”، كما “تستعيد مبادرة “نوابغ العرب” شغف السعي نحو تحقيق صدارة علمية عربية وتنمية قائمة على الفكر، فضلاً عن استعادة أمجاد أشهر العلماء والمفكرين في “العصر الذهبي” للعالم العربي”.

ووفق الموقع، “يعد “أوشن 1″ أشهر ابتكارات البروفسور السوري وهو عبارة عن روبوت متطور يعمل بحساسات اللمس ومصمم لاستكشاف المحيط من خلال برامج متقدمة للتفاعل مع البيئة المحيطة وتقديم نتائج فعالة وغير مسبوقة في هذا السياق”.

هذا “ووُلد أسامة الخطيب في مدينة حلب، عام 1950، حيث بدأ رحلته العلمية المتميزة، قبل أن ينتقل إلى فرنسا ويبدأ مسيرة علمية لافتة 1971، حيث حصل على الماجستير عام 1974 ثم الدكتوراه وهو بسن الثلاثين، ويشغل الخطيب منصباً رفيعاً هو مدير “مختبر الروبوتات” في جامعة ستانفورد الأمريكية، كما أنه يترأس المنظمة العالمية للأبحاث الروبوتية (IFRR ) وقدّم إسهامات علمية استثنائية في مجال هندسة الروبوتات وعلومها، ونشر العالم السوري أكثر من 327 بحثاً علمياً، وابتكر “روبوتات” متقدمة قادرة على استكشاف أعماق المحيطات وتقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية بمجالات متنوعة، ونال درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة “مونبيليه ” الفرنسية في الهندسة الكهربائية، كما أعد أطروحته للدكتوراه حول “هندسة التحكم الآلي” وتطوير روبوتات شبيهة بالبشر من خلال تفعيل حاسة اللمس لديها في الكلية الفرنسية الوطنية العليا لعلوم الطيران والفضاء”، وعمل “الخطيب” أستاذاً زائراً في العديد من الجامعات المرموقة حول العالم منها جامعة سنغافورة، “EPFL ” السويسرية، باريس VI، “سكولا سوبريوري سانت آنا” الإيطالية، بحسب الموقع الرسمي لجائزة ” نوابغ العرب”.

وهنأ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، البروفيسور أسامة خطيب لفوزه بجائزة “نوابغ العرب 2024″، عن فئة الهندسة والتكنولوجيا.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في منشور على منصة “إكس”: “الإخوة والأخوات.. نحتفي بالعلماء والمفكرين والمبدعين كل عام عبر جائزة نوابغ العرب.. وبعد تلقي آلاف الترشيحات نعلن اليوم الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لهذا العام”.

وأضاف: “من سوريا، أرض الحضارات، ومن حلب، مدينة التاريخ والعلم، نحتفي اليوم بنبوغ أحد أبنائها.. البروفيسور أسامة خطيب، مدير مختبر الروبوتات في جامعة ستانفورد، قدم إسهامات علمية استثنائية في مجال هندسة الروبوتات وعلومها، ونشر أكثر من 327 بحثا علميا، وابتكر روبوتات متقدمة قادرة على استكشاف أعماق المحيطات وتقديم حلول مبتكرة تخدم البشرية”.

وتابع: “مسيرته بدأت من مدرسة المأمون بحلب، ووصلت إلى العالمية، ليصبح نموذجا مشرفا لنبوغ العلماء العرب. نبارك للبروفيسور أسامة خطيب فوزه، ونبارك لسوريا، ولمدينة حلب فخرها، ونؤكد أن العرب قادرون على استعادة ريادتهم العلمية.. واستئناف حضارتهم بيد أبنائهم”.