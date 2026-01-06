العالم اليوم.. حوادث مأساوية وأحكام مشددة في أوروبا

في مشهد إخباري متنوع، تتصدر مصر حوادث مرورية وأمنية خطيرة، بينما تشهد الولايات المتحدة الأمريكية وقائع صادمة تتراوح بين العنف المسلح وتهديدات أمنية للمؤسسات القضائية، وتودّع كوريا الجنوبية أحد أبرز رموزها الفنية، في وقت تهز فيه هولندا أحكام قضائية صارمة في جريمة “شرف” الرأي العام، مع امتدادات إنسانية وقانونية تصل إلى سوريا.

حادث مروّع في القاهرة.. انقلاب شاحنة ثقيلة يدهس عدة سيارات في شق الثعبان

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بوقوع حادث مروري مروّع في منطقة شق الثعبان الصناعية التابعة لمحافظة القاهرة، إثر انقلاب شاحنة نقل ثقيل “تريلا” على عدد من السيارات المارة.

وأسفر الحادث عن تحطم عدة مركبات ووقوع إصابات بين المواطنين، حيث أظهرت المعاينة الأولية أن الشاحنة فقدت توازنها أثناء السير، ما أدى إلى انقلاب حمولتها وجسمها فوق سيارات ملاكي كانت متواجدة في محيط الحادث، متسببًا في حالة من الذعر بين المارة وتوقف حركة المرور بشكل كامل.

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في المكان قبل نقلهم إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم.

كما بدأت الجهات المختصة بحصر التلفيات المادية والوقوف على الحالة الصحية النهائية للمصابين.

وفي السياق ذاته، كثفت الإدارة العامة للمرور تواجدها بالمنطقة، وتم الدفع بأوناش عملاقة لرفع حطام الشاحنة والسيارات المتضررة من الطريق، لإعادة فتح المسارات المرورية ومنع التكدسات.

وباشرت النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على أسباب الحادث، وبيان ما إذا كان ناتجًا عن خلل فني في الشاحنة أو خطأ بشري من السائق.

لقطات صادمة.. مسلّح يطلق النار على مروحية شرطة أمريكية وكلب يوقفه

أظهر مقطع فيديو صادم مسلّحًا يطلق النار على طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة الأمريكية في لوس أنجلوس، قبل أن يتدخل كلب الشرطة ويجبره على تسليم نفسه.

ووقع الحادث في وضح النهار يوم 20 نوفمبر، بعد تلقي الشرطة بلاغًا عن اعتداء باستخدام سلاح ناري. وأظهرت اللقطات المشتبه به وهو يطلق بين ثلاث إلى خمس طلقات نحو المروحية التي كانت تحوم فوقه.

وأبان الفيديو اللحظة التي قفز فيها كلب الشرطة على المسلح بعد أن صوب بندقيته نحو الطائرة، وتمكن من السيطرة عليه ومساعد الشرطة في القبض عليه، منهياً مواجهة استمرت نحو أربع ساعات.

ونُقل المتهم إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج نتيجة عضّة الكلب، ثم تم توقيفه بتهمة الاعتداء بسلاح قاتل على ضابط شرطة.

وفاة “ممثل الأمة” الكوري الجنوبي آن سونغ كي عن 74 عامًا

توفي اليوم الاثنين الممثل الكوري الجنوبي الشهير آن سونغ كي، المعروف بلقب “ممثل الأمة”، عن عمر يناهز 74 عامًا، بعد مسيرة فنية غنية امتدت لأكثر من ستة عقود.

وجاءت الوفاة بعد ستة أيام من نقله إلى مستشفى في سيئول إثر فقدانه للوعي نتيجة اختناق أثناء تناول الطعام في منزله، حيث خضع للعلاج في وحدة العناية المركزة، وفارق الحياة حوالي الساعة التاسعة صباحًا محاطًا بأفراد أسرته، بحسب إعلان جمعية ممثلي السينما الكورية.

بدأ آن سونغ كي مسيرته الفنية كطفل في فيلم “قطار الغسق” عام 1957، وشارك في نحو 140 فيلمًا تنوعت بين الدراما والحركة والإثارة، وحقق شهرة واسعة خاصة خلال الثمانينيات وحتى منتصف التسعينيات بأعمال مثل “صيد الحيتان” (1984) و”أيام شبابنا الجميلة” (1987).

واستمر عطاؤه في أفلام كبرى مثل “سيلميدو” (2003)، الذي تجاوز 10 ملايين مشاهدة، و”هانباندو” (2006)، و”غير منحني” (2011)، و”هانسان: التنين الصاعد” (2022)، وكان ظهوره الأخير في فيلم “نوريانغ: البحر القاتل” (2023)، الجزء الأخير من ثلاثية المخرج كيم هان-مين عن الأدميرال يي سون-شين.

حصد آن العديد من جوائز أفضل ممثل في المهرجانات المحلية، وكان ناشطًا إنسانيًا مع منظمة اليونيسف منذ عام 1992، حيث شغل منصب سفير النوايا الحسنة في مايو 1993.

وفي عام 2022 كشف عن معاناته مع سرطان الدم منذ 2019، لكنه أبدى تفاؤله في مقابلة مع وكالة “يونهاب” مطلع 2023، داعيًا جمهوره لانتظار مشروعه القادم.

الأمن المصري يضبط تشكيلًا عصابيًا ارتكب أكثر من 50 عملية احتيال إلكتروني

نجحت أجهزة الأمن المصرية في توجيه ضربة نوعية لتشكيل عصابي متخصص في النصب والاحتيال الإلكتروني، وتمكنت من ضبط ثلاثة أشخاص تورطوا في الاحتيال على المواطنين بنطاق محافظة الجيزة.

وأكدت التحريات أن المتهمين، أحدهم له معلومات جنائية سابقة، كانوا يروّجون عبر حسابات وإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي لقدرتهم على توفير تذاكر طيران مخفضة وتأشيرات لرحلات حج وعمرة بأسعار مغرية مقارنة بالأسعار الرسمية.

وبعد إقناع الضحايا، كانوا يطلبون تحويل مبالغ مالية كـ”مقدم حجز” عبر وسائل الدفع الإلكتروني المختلفة مثل المحافظ الإلكترونية، فودافون كاش، وإنستاباي، ثم يغلقون هواتفهم ويختفون.

وعقب تقنين الإجراءات، عُثر بحوزة المتهمين على 6 هواتف محمولة وعدد كبير من شرائح الهواتف، بعضها يحتوي على محافظ إلكترونية مستخدمة لتلقي الأموال المسروقة.

وأقر المتهمون بارتكاب 51 واقعة احتيال بنفس الأسلوب خلال الفترة الماضية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارٍ عرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

إخلاء المحكمة العليا في أريزونا بعد العثور على طرد مفخخ

أُخليت مباني المحكمة العليا في ولاية أريزونا الأمريكية وعدد من المباني المجاورة، بعد العثور على طرد مفخخ في غرفة البريد بالمحكمة.

وأفادت إدارة السلامة العامة أن الطرد، الذي اكتُشف حوالي الساعة الثامنة صباح الاثنين، كان يحتوي على عدة قوارير، وأظهرت الفحوصات أن اثنتين منها تحتويان على مادة متفجرة محلية الصنع غير محددة.

وتضمن الإخلاء المباني المجاورة مثل وزارة التربية، ومكتب النائب العام، ودائرة الإدارة، كإجراء احترازي لمنع أي مخاطر محتملة. ولم يكن المبنى في جلسة انعقاد عند اكتشاف الطرد، فيما نفذت السلطات عمليات تمشيط أمني شاملة واستمر إغلاق المبنى لساعات.

وقد قام فني مختص بنقل الطرد داخل وحدة احتواء مخصصة، قبل نقله إلى موقع آمن بواسطة موكب تابع للشرطة لتفجيره بطريقة آمنة.

وقال مدير الاتصالات في المحكمة العليا ألبرتو رودريغيز إن قرار الإخلاء فاجأ الموظفين، مؤكداً التزام الجميع بالتعليمات، معبراً عن قلقه من تكرار مثل هذه الحوادث في أماكن العمل.

ولم تُسجل أي إصابات، ولم تكشف السلطات حتى الآن عن مصدر الطرد أو مدى قدرته على الانفجار.

فيديو مدفأة حطب على يوتيوب يحقق أكثر من مليون دولار لمبتكره

حقق فيديو بسيط يعرض مدفأة حطب مشتعلة لمدة 10 ساعات كاملة على موقع يوتيوب، ما يُقدّر بأكثر من مليون دولار من عائدات الإعلانات منذ تحميله عام 2016.

الفيديو بعنوان Fireplace 10 hours full HD، يعرض مدفأة متوهجة مع أصوات احتراق الحطب المهدئة، وحقق أكثر من 157 مليون مشاهدة في أقل من عقد من الزمن، ليصبح مثالاً نادراً على الفيديوهات الطويلة التي تحقق أرباحاً مستمرة على المدى الطويل.

وبحسب موقع “أوديتي سنترال”، لم تنشر القناة التي تحمل نفس الاسم أي محتوى آخر خلال السنوات العشر الماضية، ما يجعل النجاح المالي للفيديو الواحد أكثر إثارة للدهشة.

ويأتي نجاح الفيديو رغم بساطته، مؤكدًا أن المحتوى المتخصص الذي يلبي احتياجات المشاهدين، مثل الاسترخاء أو الدراسة أو النوم، يمكن أن يحقق ملايين المشاهدات وعائدات كبيرة دون إنتاج معقد أو تحديث مستمر.

ويشير الخبراء إلى أن هذه الظاهرة تبرز قوة البساطة والفائدة على يوتيوب، حيث يمكن لمقطع واحد فقط تلبية طلب الجمهور وتحقيق أرباح تفوق إنتاجات أكبر وأكثر تعقيدًا.

هولندا تصدر أحكاماً مشددة في قضية مقتل ريان النجار بدافع “الشرف”

أصدرت محكمة هولندية أحكاماً بالسجن بحق عائلة تورطت في مقتل الشابة ريان النجار (18 عاماً) في جريمة وصفت بـ”الوحشية” هزت الرأي العام، بعد أن أدانتها بالقتل بدافع ما يسمى “الشرف”.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاماً على الأب الفار خالد النجار (53 عاماً)، الذي فر إلى سوريا عقب ارتكاب الجريمة. كما أصدرت المحكمة حكماً بالسجن 20 عاماً لكل من شقيقي الضحية، محمد (23 عاماً) ومهند (25 عاماً)، بعد ثبوت تورطهما في استدراج شقيقتهما إلى موقع الجريمة، مع علمهما بما كان ينتظرها. حضر مهند فقط جلسة النطق بالحكم معلناً عزمه الطعن على القرار.

وأوضحت حيثيات الحكم أن الجريمة جاءت بسبب اعتبار الأسرة أن ريان “خالفت قيمها الصارمة”، بعد تبنيها نمط حياة غربي ورفضها ارتداء الحجاب، ونشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وذكرت المحكمة أن بثاً مباشراً عبر تطبيق “تيك توك” يعتقد أنه كان الشرارة الأخيرة التي أدت لتنفيذ الجريمة.

وكانت ريان قد اختفت في 22 مايو 2024، وعُثر على جثتها بعد ستة أيام قرب مدينة ليليستاد، حيث تبين من التحقيقات أن والدها قيدها وخنقها ثم أغرقها في مستنقع ضمن محمية طبيعية معزولة، وُجدت آثار حمضه النووي تحت أظافرها، ما يشير إلى مقاومتها قبل مقتلها.

وتسلط القضية الضوء على جرائم “الشرف” في أوروبا وحدود تعامل الأنظمة القضائية مع الجرائم ذات الدوافع العائلية والثقافية، خصوصاً مع فرار الأب إلى خارج البلاد ومواصلة التحقيقات القانونية.