العالم على صفيح ساخن.. من وعكة نتنياهو إلى إعصار هونغ كونغ وزلازل كامتشاتكا

شهد العالم سلسلة أحداث لافتة خلال الأيام الماضية، تنوعت بين كوارث طبيعية، وحوادث أمنية، وتطورات سياسية وصحية، وعكة صحية تُبعد نتنياهو عن مكتبه، وشرطي أمريكي ينهال باللكمات على متظاهر أعزل، وطائرة دلتا تشتعل فوق لوس أنجلوس قبل هبوطها الاضطراري، وفي آسيا، إعصار “فيبا” يشل هونغ كونغ ويُلغى أكثر من 500 رحلة، بينما زلازل متتالية تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي، وزلزال آخر يهز شمال إيران، وفي كوريا الجنوبية، أمطار غزيرة تودي بحياة 14 شخصًا وتُجبر الآلاف على الفرار، حريق مميت على عبارة بإندونيسيا يُجبر مئات الركاب على القفز في البحر، وحرائق غابات قرب تطوان المغربية تشتعل وسط رياح قوية، بينما تنفي النيابة العامة بالمغرب مزاعم “سرقة أعضاء بشرية”، لبنان على صفيح ساخن بعد اقتراب زوارق إسرائيلية من قارب صيادين، وفرنسا تغلي بمواجهات ليلية في ليموج تسفر عن إصابة 10 رجال أمن بزجاجات مولوتوف، في الكويت، فضيحة تسريب امتحانات الثانوية تنتهي بأحكام سجن، وفي مانهاتن… متدربة في شركة محاماة تُفصل بعد عضّ زملائها، وفي خلفية كل ذلك، والد ضحية مجزرة أيداهو يكشف دوافع جنسية مرعبة للقاتل، ويتهم السلطات بإخفاء الحقيقة.

نتنياهو يعاني من التهاب في الأمعاء وسيواصل عمله من المنزل لأيام

أعلن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو يعاني من التهاب في الأمعاء نتيجة تناول طعام فاسد، وسيضطر للمكوث في منزله لعدة أيام لمتابعة العلاج والراحة.

وأوضح بيان رسمي صدر عن المكتب أن نتنياهو شعر بوعكة صحية خلال الليل، وخضع لفحص طبي في منزله أجراه البروفيسور ألون هيرشكو، رئيس قسم الأمراض الباطنية في مستشفى هداسا عين كارم. وأظهرت الفحوصات أن حالته الصحية جيدة، ويتلقى العلاج عبر السوائل الوريدية لمعالجة التجفاف الناتج عن المرض.

وبحسب البيان، سيتبع رئيس الوزراء توصيات أطبائه بالبقاء في المنزل خلال الأيام الثلاثة المقبلة، على أن يدير شؤون الحكومة من هناك.

يشار إلى أن نتنياهو خضع في مايو الماضي لتنظير قولون روتيني في مستشفى “شعاري تسيديك” في القدس، كما أجرى في أواخر 2024 عملية جراحية لاستئصال البروستات، تلتها مراحل تعافٍ وصفها الأطباء بأنها إيجابية.

ضرب مبرح لمتظاهر في أوهايو يشعل الجدل حول عنف الشرطة الأمريكية

وثّقت لقطات صادمة قيام عناصر من شرطة كوفينغتون باستخدام عنف مفرط ضد متظاهر مناهض لوكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، خلال احتجاج شهدته مدينة سينسيناتي، ما أثار موجة استنكار وانتقادات حادة لطريقة تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين.

الحادثة وقعت على جسر روبلينغ الذي يربط سينسيناتي بولاية أوهايو بمدينة كوفينغتون في كنتاكي، حيث أغلق نحو 100 متظاهر الجسر مساء الخميس، للمطالبة بالإفراج عن الإمام أيمن سليمان، مهاجر مصري ومرشد روحي سابق في مستشفى أطفال، اعتقلته وكالة الهجرة في 9 يوليو الجاري.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، ضابط شرطة وهو يوجه لكمات متتالية إلى رأس متظاهر يُدعى براندون هيل، بينما كان الأخير مطروحًا أرضًا ومحاصرًا من قبل عدة عناصر أمن. كما أظهرت لقطات أخرى قيام الشرطة بسحل متظاهرة حاولت التدخل، ودفع رجل آخر أرضًا بطريقة عنيفة.

وأكد هيل في تصريح لمحطة “WCPO” أنه لم يكن يحمل سلاحًا، وأنه كان يحاول تفادي التعرض لإطلاق رصاص مطاطي من سلاح “بيبر بول” موجه نحوه. وقال: “إذا حدث شيء كهذا، فذلك لأن بندقية عشوائية وُجهت إلى وجهي”.

من جانبها، بررت شرطة كوفينغتون الحادثة بالقول إن الضابط اعتقد أن هيل كان يحاول انتزاع سلاح من حقيبة على كتفه، ما دفعه لملاحقته خشية سقوطه من الجسر في نهر أوهايو، في إشارة إلى حادثة سابقة توفي فيها ضابط خلال شجار مشابه.

وأكد رئيس الشرطة، بريان فالينتي، خلال مؤتمر صحفي، أن الضابط المتورط في الاعتداء وُضع في إجازة إدارية مدفوعة الأجر إلى حين انتهاء التحقيق، مشددًا على أنه لم يتم العثور على أي أسلحة بحوزة المتظاهرين.

هيل، الذي نُقل إلى المستشفى بعد الإفراج عنه، أُصيب بجروح في الرأس وكدمات من كريات الفلفل على ساقيه، ويُشتبه في تعرض ذراعه لكسر.

وقال في تصريحه: “لم أحاول مهاجمة أحد… كنا هناك بشكل سلمي نمارس حقنا الدستوري”، داعيًا إلى مزيد من التدريب لقوات الشرطة، ومشيرًا إلى أن “البعض استخدم قوة مفرطة، على ما يبدو”.

الاحتجاج شهد توقيف ما لا يقل عن 15 شخصًا، وشاركت فيه أكثر من 50 وحدة شرطية لإعادة فتح الجسر. ويأتي الحادث وسط تصاعد الغضب الشعبي تجاه أساليب تعامل الشرطة مع قضايا الهجرة والاحتجاجات، خاصة مع تقارير عن انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان تحت غطاء الأمن الداخلي.

LATEST: New body camera footage released by Covington police shows the moment an officer began punching a demonstrator he was attempting to arrest on the Roebling Bridge.



Police said the officer is on administrative duty amid an investigation. https://t.co/HI7bhhY4As pic.twitter.com/VE3HjJSOaB — WCPO 9 (@WCPO) July 18, 2025

‼️ WATCH: Cop punches protester in the head — twice — after slamming him to the ground.



13+ arrested at an anti-ICE march in Covington.

Peaceful vigil turned violent… not by protesters, but by police.



This is not law

This is state violence.



📌 Bookmark this. It’ll vanish… pic.twitter.com/jAsPaCleHC — Wazeer (@wazeer_official) July 19, 2025

هونغ كونغ ترفع التحذير إلى أعلى مستوى مع اقتراب إعصار “فيبا” وتعليق مئات الرحلات الجوية

رفعت سلطات هونغ كونغ، اليوم الأحد، مستوى التحذير من الإعصار إلى الدرجة العاشرة— الأعلى في سلم الإنذارات — مع اقتراب إعصار “فيبا”، الذي يشكل تهديداً كبيراً للمدينة.

وذكر المرصد الجوي أن الإعصار يمر على مسافة نحو 50 كيلومتراً جنوب هونغ كونغ، مع توقعات بهبوب رياح تصل سرعتها إلى 118 كيلومتراً في الساعة، داعياً السكان إلى عدم مغادرة منازلهم والاحتماء في أماكن آمنة.

وبحسب صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست، تسببت العاصفة حتى الآن في سقوط شجرتين وإصابة شخص واحد، بينما لجأ 198 مواطناً إلى مراكز الإيواء الحكومية.

وتأثرت حركة الطيران بشكل كبير في مطار هونغ كونغ الدولي، حيث تم إلغاء أكثر من 500 رحلة، ما أدى إلى تعطيل سفر نحو 80 ألف مسافر. وتشير التوقعات إلى أن نحو 400 رحلة قد تُستأنف خلال فترة ما بعد الظهر مع انحسار تأثير الإعصار.

ويُعد هذا التحذير بالمستوى العاشر الأول من نوعه منذ إعصار “ساولا” في عام 2023، الذي تسبب آنذاك بانهيارات أرضية وسقوط آلاف الأشجار، وأدى إلى إصابة أكثر من 80 شخصاً.

وتواصل السلطات مراقبة تطورات الإعصار “فيبا”، وسط حالة من التأهب القصوى في مختلف قطاعات المدينة.

ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية إلى 14 قتيلاً وفقدان 12 آخرين

أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية رسمية، اليوم الأحد، بارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد إلى 14 قتيلاً، إضافة إلى فقدان 12 شخصًا في مناطق متفرقة.

وأوضحت المصادر أن الأمطار الغزيرة أسفرت عن مصرع 3 أشخاص وفقدان 3 آخرين في مقاطعة غيونغسانغ، بالإضافة إلى تسجيل حالات وفاة في عدة مناطق أخرى منها: وفاة واحدة في مدينة أوسان بإقليم غيونغغي، وفاة واحدة في مدينة دانغجين بإقليم جنوب تشونغتشيونغ، حالتي وفاة في مدينة سوسان بإقليم جنوب تشونغتشيونغ، و6 حالات وفاة في بلدة سانتشونغ بإقليم جنوب غيونغسانغ.

وأدت الفيضانات إلى إجلاء نحو 12,921 شخصًا من 14 مدينة حضرية و86 بلدة ومدينة في مختلف الأقاليم، في ظل جهود حكومية مكثفة للحد من الخسائر.

وأكد وزير الداخلية الكوري يون هو جونغ تشكيل فريق مشترك بين الوكالات الحكومية للتعامل مع تداعيات الأمطار، مشيرًا إلى انتقال الحكومة من مرحلة الاستجابة إلى مرحلة التعافي من الأضرار.

وأشار إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة لتنفيذ أعمال إصلاح طارئة وسريعة بالتعاون مع الوزارات المحلية والحكومات المعنية.

هونج كونج ترفع تحذير العواصف إلى أعلى مستوى مع اقتراب إعصار قوي

أصدر مرصد الأرصاد الجوية في هونج كونج، الأحد، أعلى مستوى تحذير من العواصف (رقم 10) مع اقتراب الإعصار “ويبا” الذي يجلب رياحاً قوية تزيد سرعتها على 167 كيلومترًا في الساعة، بالإضافة إلى أمطار غزيرة ورياح قوية في كافة أنحاء المنطقة.

وأدى هذا التحذير إلى إلغاء أكثر من 200 رحلة طيران، وسط توقعات بأن يبقى مستوى التحذير عند رقم 10 “لبعض الوقت”.

وأشار المرصد إلى أن الإعصار “ويبا” يمر على بعد حوالي 50 كيلومتراً إلى الجنوب من المدينة، مع تأثير رياح إعصارية على الجزء الجنوبي من هونج كونج.

زلزال قوي بقوة 5.6 درجة يضرب شمال إيران

أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، بأن زلزالاً بلغت قوته 5.6 درجة ضرب شمال إيران على عمق ثلاثة كيلومترات.

ولم ترد بعد تقارير فورية عن خسائر أو أضرار جراء الزلزال، فيما تتابع السلطات المحلية الوضع عن كثب.

زلزالان قويان يضربان ساحل كامتشاتكا الروسي وتحذير من تسونامي

سجلت مراكز رصد الزلازل، اليوم الأحد، وقوع زلزالين قويين قبالة الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية بأقصى شرق البلاد، بلغت قوتهما 6.6 و6.7 درجات على مقياس ريختر.

وأصدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية تحذيراً من احتمال حدوث موجات مد عاتية “تسونامي” نتيجة هذه الهزات.

وأكد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن الزلزال الأول كان بقوة 6.6 درجة ووقع على عمق 10 كيلومترات، بينما رصد المركز الأوروبي المتوسطي زلزالاً ثانياً بلغت قوته 7.4 درجات بعد فترة وجيزة من الهزة الأولى.

وتعتبر منطقة كامتشاتكا من المناطق النشطة زلزالياً، حيث شهدت قبل نحو عام زلزالاً قوياً بلغت شدته 7.2 درجات على مقياس ريختر.

عشر هزات أرضية تضرب كامتشاتكا الروسية وتحذيرات من تسونامي محتمل

سُجّلت عشر هزات أرضية متتالية خلال ساعة ونصف في شبه جزيرة كامتشاتكا بأقصى الشرق الروسي، بلغت شدتها ما بين 5.0 و7.4 درجة على مقياس ريختر، وسط حالة من الاستنفار في المنطقة. وأفادت البيانات الجيولوجية بأن أقوى هذه الهزات بلغت قوتها 7.4 درجة.

مراكز الزلازل تم رصدها على أعماق تراوحت بين 10 و20 كيلومترًا، وعلى مسافات تتراوح بين 130 و166 كيلومترًا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، ما جعل الهزات محسوسة في مناطق واسعة من الإقليم.

السلطات المحلية حذرت من خطر حدوث تسونامي، مع توقعات بوصول أمواج قد يبلغ ارتفاعها 60 سنتيمترًا في مقاطعة ألوشيان، و40 سنتيمترًا في أوست-كامتشاتسكي، و15 سنتيمترًا في بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي.

وزارة الطوارئ الروسية دعت السكان القاطنين قرب السواحل إلى مغادرة المناطق المعرضة للخطر، كإجراء احترازي لتفادي أي خسائر محتملة جراء موجات المد البحري.

المغرب يكافح حريقًا غابيًا ضخمًا قرب تطوان وسط جهود برية وجوية مكثفة

تشهد منطقة شمال المغرب، قرب بلدة الملاليين التابعة لإدارة تطوان، حريقًا غابيًا اندلع في غابة محلية وسط ظروف مناخية صعبة، مع هبوب رياح قوية وارتفاع في درجات الحرارة، ما يزيد من تحديات السيطرة على النيران.

وذكر تقرير لصحيفة “هسبريس” أن فرق الإطفاء البرية تبذل جهودًا مكثفة لمحاصرة الحريق، فيما انضمت إلى عمليات الإخماد أربع طائرات برمائية من نوع “كانادير”، إضافة إلى أربع طائرات صغيرة من نوع “توربو تراش” تابعة للدرك الملكي.

كما تشارك في جهود الإطفاء عناصر الوقاية المدنية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، بالإضافة إلى فرق متخصصة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وقال فؤاد العسالي، رئيس المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية بالوكالة، إن الحريق لا يزال في مراحله الأولى، وأن التدخلات الميدانية انطلقت فور رصد ألسنة اللهب بهدف الحد من انتشار الحريق والسيطرة عليه.

وتأتي هذه الجهود في سياق استباقي، حيث أعدت الوكالة الوطنية للمياه والغابات خرائط تنبؤية دقيقة لتحديد المناطق المعرضة لخطر الحرائق استنادًا إلى معطيات علمية تشمل نوعية الغطاء النباتي، والتوقعات المناخية، والطبوغرافيا.

وسجل المغرب حتى 20 يونيو الماضي 111 حريقًا غابيًا، وهو عدد أقل من المتوسط السنوي للعقد الماضي البالغ 130 حريقًا، ما يعكس تحسنًا نسبيًا في تدبير هذا النوع من المخاطر، رغم تأثر نحو 130 هكتارًا من الغابات في هذه الحرائق.

“كمائن ومولوتوف”.. إصابة 10 من عناصر الشرطة الفرنسية خلال موجة عنف ليلية في ليموج

تواصلت موجة العنف في حي فال دو لورانس بمدينة ليموج الفرنسية، حيث شهدت ليل الجمعة-السبت مواجهات عنيفة بين شباب ملثمين وقوات الأمن، أسفرت عن إصابة عشرة من رجال الشرطة على الأقل، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية.

وفي تفاصيل الحادثة، أشارت السلطات إلى أن الاشتباكات اندلعت إثر كمين محكم نصبه عدد من الشباب لقوات الشرطة، حيث أُشعل حريق في حاوية قمامة لاستدراج عناصر الأمن، قبل أن يتم استهدافهم بـالحجارة وزجاجات المولوتوف والقضبان الحديدية من قبل نحو مئة شخص.

وقال عمدة المدينة إميل روجر لومبيرتي إن “ما يحدث في ليموج أشبه بحرب عصابات”، مؤكداً أن الوضع يتصاعد منذ أيام وسط حالة من الترقب والتوتر.

وأوضح ستيفان ريغو، السكرتير الإقليمي في ليموزان لقسم الشرطة، أن هذه الهجمات ليست جديدة، بل باتت تتكرر بشكل شبه يومي في الحي، وتُظهر تنظيماً واضحاً من قبل مجموعات شبابية تستهدف قوات الأمن بشكل مباشر.

وإلى جانب استهداف الشرطة، هاجم عدد من مثيري الشغب سائقي السيارات على الطرق القريبة، ما زاد من المخاوف الأمنية ورفع من مستوى التوتر في المدينة الواقعة في مقاطعة هوت فيين جنوب غرب فرنسا.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه بعض الضواحي الفرنسية ارتفاعاً في وتيرة العنف الليلي، وسط دعوات متزايدة للسلطات الفرنسية لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة لاستعادة الأمن، وفتح تحقيقات في الأسباب الاجتماعية والاقتصادية الكامنة وراء هذه التوترات.

الجيش اللبناني ينقذ 3 صيادين بعد اقتراب زورقين إسرائيليين في رأس الناقورة

أعلن الجيش اللبناني، السبت، عن إنقاذ ثلاثة صيادين بعدما اقترب زورقان إسرائيليان من مركبهم في منطقة رأس الناقورة جنوب لبنان، عقب خرق الزورقين لخط الطفافات البحري.

وجاء في بيان رسمي للجيش اللبناني: “تمكنا من إنقاذ ثلاثة صيادين في رأس الناقورة بعد تجاوز زورقيْن إسرائيليين لخط الطفافات واقترابهما من المركب الذي كانوا على متنه”.

وتشهد المنطقة توتراً رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في نوفمبر 2024، والذي نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان. إلا أن تل أبيب لم تلتزم بشكل كامل، واستمرت في عمليات عسكرية واستخباراتية تستهدف ما تصفه بـ”تهديدات حزب الله”.

وفي سياق تعزيز السيطرة الأمنية، عزز الجيش اللبناني انتشاره في جنوب البلاد، ودخل إلى مناطق حدودية مثل حدب عيتا الشعب وخلة وردة، حيث أزال علم لواء “جولاني” الإسرائيلي من تلة رويسات الحدب قرب بلدة عيتا الشعب.

كما أزال الجيش اللبناني شريطًا شائكًا وضعه الجيش الإسرائيلي، وفتح الطريق بين بلدتي حولا ومركبا وتلة العباد، في خطوة تهدف إلى تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب.

والد ضحية يكشف انحرافات صادمة لقاتل طلاب أيداهو: “الدافع كان جنسياً ونشاطه الرقمي مرعب”

اتهم والد كايلي غونكالفيس، إحدى ضحايا مجزرة جامعة أيداهو عام 2022، السلطات بإخفاء معلومات مروعة عن المتهم برايان كوهبرغر، كاشفاً أن نشاطه على الإنترنت تضمّن عمليات بحث “إباحية شاذة”، ومرجّحاً أن الدافع وراء الجريمة كان جنسياً، رغم نفي الادعاء العام.

غونكالفيس كشف أن طبيبة شرعية أبلغته بوجود علامات على فم ابنته تشير إلى محاولة إسكاتها، معتبراً أن حجب هذه التفاصيل يحرم العائلات من العدالة الكاملة، ومعلناً مقاطعته لجلسة النطق بالحكم المقررة الأربعاء، والتي ستكرّس العقوبة بالسجن المؤبد على كوهبرغر.

من قصة حب إلى رعب في مكتب محاماة شهير… متدربة صيفية تُثير الفزع بعضّ زملائها في “سيدلي أوستن”!

فصلت شركة “سيدلي أوستن” للمحاماة في مانهاتن، إحدى أعرق شركات القانون في العالم، متدربة صيفية بعد تورطها في سلسلة حوادث عضّ زملائها في العمل. وفق تقارير موقع “أبوف ذا لو”، بدأت المتدربة سلوكها الغريب منذ أول يوم لها، وعضّت أكثر من عشرة موظفين، بينهم محامون ومتدربون وممثل من قسم الموارد البشرية.

وصفت المصادر طريقة العض بأنها غير عدوانية تقليديًا، بل تصرف غريب يشبه شخصية خيالية مختلطة بسلوك غير مألوف، وظهرت على بعض الضحايا كدمات واضحة دفعت موظفة إلى ارتداء ملابس طويلة لتجنب التعرض.

رغم انتشار قصص كثيرة على الإنترنت، أكدت مصادر داخلية لصحيفة “نيويورك بوست” أن عدد الضحايا لا يتجاوز خمسة فقط، ونفى بعض العاملين صحة بعض التفاصيل المتداولة. الحادثة أثارت تعاطفًا مع المتدربة، حيث يُعتقد أنها قد تعاني مشاكل نفسية.

تُذكر أن “سيدلي أوستن” هي نفس الشركة التي شهدت لقاء الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بزوجته ميشيل، حين كانت ميشيل محامية شابة وأشرفت عليه خلال تدريبه الصيفي عام 1988.

النيابة المغربية تنفي مزاعم “سرقة أعضاء” وتؤكد قانونية التبرع بعد وفاة شاب في حادث

نفت النيابة العامة المغربية بشكل قاطع مزاعم متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن “سرقة أعضاء بشرية” لشاب توفي في حادث سير عام 2021، مؤكدة أن عملية التبرع تمت بإرادة واضحة وبإشراف طبي وقانوني كامل.

وفي بيان رسمي نقله الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أكد أن الادعاءات الواردة في مقطع فيديو تظهر فيه سيدة تزعم سرقة أعضاء نجلها “لا أساس لها من الصحة ومخالفة للحقيقة”.

وأوضح البيان أن تحقيقاً قضائياً سابقاً أثبت أن عملية استئصال الأعضاء (الكليتين والقرنية) تمت بعد الحصول على موافقة مكتوبة وصريحة من والدة المتوفى، موقعة ومبصومة وتتضمن بياناتها القانونية.

وأكدت النيابة أن العملية جرت وفق القانون رقم 98.16 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية، وتحت إشراف لجنة طبية مختصة، وبعد التأكد من حالة الموت الدماغي عبر فحوص دقيقة وتصوير بالأشعة.

وأشار البيان إلى أن الأعضاء تم زرعها لمستفيدين مسجلين رسمياً وفق قوائم المستشفى المعتمدة، مع توثيق كل مراحل العملية بسجلات قانونية لدى إدارة المستشفى.

وختمت النيابة العامة بالتأكيد على احترام كامل للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعمول بها، داعية إلى عدم الانسياق وراء الشائعات التي تمس مصداقية المؤسسات الصحية والقضائية.

اندلاع حريق على عبارة ركاب في إندونيسيا يوقع قتيلة ويجبر المئات على القفز في البحر

اشتعل حريق على متن عبارة الركاب “برشلونة” قبالة ساحل مقاطعة سولاوسي الشمالية في إندونيسيا، فيما كان على متنها نحو 280 شخصًا، ما أدى إلى مقتل امرأة واحدة على الأقل، وإجبار المئات على القفز في البحر هربًا من النيران.

واندلع الحريق حوالي الساعة 12:00 ظهرًا بالتوقيت المحلي أثناء اقتراب العبارة من جزيرة تاليساي، على بعد 60 كيلومترًا من مدينة مانادو، عاصمة المقاطعة والوجهة المقررة للعبارة.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور من موقع الحادث حالة من الفوضى، حيث تواصل فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على أي ركاب قد لا يزالون على متن العبارة، كما تم إجلاء عدد غير محدد من الناجين إلى جزيرة جانغا القريبة.

وقالت إدارة البحث والإنقاذ في سولاوسي الشمالية إن جهودها تركز على إنقاذ الركاب المتبقين، بينما أعلنت إدارة الموانئ الحكومية في إندونيسيا إنشاء ملجئ مؤقت في ميناء مانادو لتقديم المساعدات الطبية للناجين.

ويأتي هذا الحادث بعد 16 يومًا فقط من غرق عبارة ركاب أخرى في مضيق بالي، أودى بحياة أو فقدان نصف ركابها تقريبًا.

اصطدام سفينة صيد بحاملة الطائرات الأمريكية “يو إس إس ميدواي” في خليج سان دييغو

شهد خليج سان دييغو حادث اصطدام بين سفينة صيد طولها 60 قدمًا وحاملة الطائرات الأمريكية الخارجة عن الخدمة “يو إس إس ميدواي”، التي تحولت منذ 2004 إلى متحف بحري ترسو في الواجهة البحرية للمدينة.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن قائد سفينة الصيد كان تحت تأثير الكحول أثناء وقوع الحادث الذي جرى يوم الجمعة في وضح النهار، ولم يسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية كبيرة على السفينتين.

كاميرات المراقبة في الواجهة البحرية وثقت لحظة الاصطدام، فيما حاول قائد المركب مغادرة الموقع سريعًا، إلا أن دورية بحرية تابعة لشرطة الميناء تمكنت من اعتراضه واحتجازه بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول، حسبما أكدت مصادر أمنية لصحيفة “سان دييغو يونيون تريبيون”.

يُذكر أن حاملة الطائرات “يو إس إس ميدواي” دخلت الخدمة عام 1945، وشاركت في حروب كبرى مثل حرب فيتنام وعاصفة الصحراء، قبل أن تُخرج من الخدمة عام 1992. وتحولت إلى متحف عائم يستقطب آلاف الزوار سنويًا للتعرف على تاريخها العسكري الذي امتد لأكثر من 47 عامًا.

هبوط اضطراري لطائرة دلتا بعد اندلاع حريق في محركها فوق لوس أنجلوس

اضطرت طائرة ركاب تابعة لشركة “دلتا إيرلاينز” إلى الهبوط اضطراريًا في مطار لوس أنجلوس الدولي، بعد اندلاع حريق في أحد محركاتها عقب وقت قصير من إقلاعها، دون تسجيل أي إصابات بين الركاب أو الطاقم.

الطائرة، وهي من طراز بوينغ 767-400 وتحمل رقم التسجيل N836MH، كانت تُسيّر الرحلة رقم DL446 باتجاه أتلانتا، قبل أن ترصد أبراج المراقبة ومصورون من الأرض ألسنة لهب تنبعث من المحرك الأيسر خلال تحليقها فوق جنوب لوس أنجلوس، في مشهد وثّقته مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

عقب رصد الخلل، عادت الطائرة وهبطت بسلام في مطار لوس أنجلوس، حيث استُقبلت من قبل فرق الإطفاء التي تعاملت مع الحريق وتمكنت من إخماده بشكل فوري. وأفاد ركاب الطائرة بأن قائد الرحلة حافظ على تواصل مستمر مع الركاب، ما ساعد على تهدئة الأجواء داخل المقصورة.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية (FAA) فتح تحقيق رسمي في الحادث، في وقت تبلغ فيه الطائرة من العمر نحو 25 عامًا وتعمل بمحركين من طراز General Electric CF6.

ويُعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه لشركة دلتا خلال عام 2025، حيث وقع حادث مشابه في الأول من يناير الماضي، عندما اندلع حريق في محرك طائرة إيرباص A330neo كانت تُسيّر الرحلة DL105 من أتلانتا إلى ساو باولو، واضطرت حينها للعودة إلى المطار بعد الإقلاع.

حادث 18 يوليو أثار اهتمامًا واسعًا بعد أن تم بث لحظة الحريق وتفاصيل الهبوط المباشر عبر يوتيوب، حيث أظهر الفيديو تنسيقًا حيًا بين الطيارين وأبراج المراقبة.

وأكدت شركة دلتا في بيان رسمي أنها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المختصة، وتجري مراجعة دقيقة لإجراءات السلامة الخاصة بها.

الكويت: السجن 3 سنوات لرئيس المطبعة السرية بتهمة تسريب اختبارات الثانوية

أصدرت محكمة جنح التمييز في الكويت حكمًا نهائيًا بحبس رئيس المطبعة السرية بوزارة التربية لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد إدانته بتسريب اختبارات الثانوية العامة، في واحدة من أبرز قضايا الإخلال بالنزاهة التعليمية في البلاد.

كما قضت المحكمة بحبس معلمة وموظفة لمدة 6 أشهر مع تعهد بحسن السير والسلوك لمدة عامين، بعد ثبوت تورطهما في القضية ذاتها.

وبحسب تفاصيل التحقيقات، أُدين رئيس المطبعة بصفته موظفًا عامًا بإفشاء اختبارات سرية تخص الفترة الثانية للصف الثاني عشر بقسميه العلمي والأدبي، والتي تُعد من المعلومات المحمية بموجب اللوائح التعليمية.

وكشفت التحقيقات أن المتهم قام بتصوير نماذج من الاختبارات التالفة، والتي كان يُفترض إتلافها في محرقة المطبعة، وقدمها للمتهمتين بهدف تحقيق مصلحة شخصية لهما، ما أدى إلى الإضرار بمصالح وزارة التربية والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

ويأتي هذا الحكم ليؤكد تشدد القضاء الكويتي في مواجهة أي عبث بالمنظومة التعليمية، وسط مطالبات شعبية ومؤسساتية بإصلاح شامل لضمان نزاهة الامتحانات ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.