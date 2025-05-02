العالم على صفيح ساخن.. وفيات غامضة وحوادث دامية واحتجاجات تشتعل

من مرض غامض يفتك بأطفال الإكوادور، إلى تسرب نفطي قاتل في البحرين، واشتباكات ليلية في لاهاي، تتوالى الأحداث العالمية بوتيرة متسارعة وتثير تساؤلات حول الجاهزية، والوقاية، والتواصل، وفي الوقت نفسه، تصريحات شخصية تكشف عن بُعد إنساني جديد في حياة بيل غيتس، بينما تواصل مصر تضييق الخناق على الجريمة المنظمة في الداخل، إليكم أبرز ما يحدث حول العالم الآن لهذا اليوم الموافق 2 أيار 2025؟

الإكوادور تواجه لغزًا صحيًا قاتلًا.. وفاة 8 أطفال بمرض معدٍ مجهول

أعلنت السلطات الصحية في الإكوادور وفاة ثمانية أطفال في منطقة “تايشا” بمحافظة مورونا سانتياغو، وذلك بين شهري فبراير وأبريل 2025، نتيجة الإصابة بعامل معدٍ لم تُعرف طبيعته حتى الآن.

وأصيب الأطفال بأعراض حادة شملت الحمى، القيء، الإسهال الدموي، الجفاف، ومضاعفات تنفسية، ورغم إرسال فرق طبية وإجراء تحاليل واسعة النطاق شملت المياه والأغذية، لم تتمكن وزارة الصحة من تحديد سبب هذه الإصابات.

وفي العاصمة كيتو، طالبت الجمعية الوطنية بإعلان حالة طوارئ صحية في المنطقتين المتأثرتين: مورونا سانتياغو وزامورا تشينشيبي، إلى جانب تعبئة استجابة متعددة القطاعات تشمل الصحة، التعليم، والمياه.

وحتى الآن، ما يزال 11 شخصًا يتلقون العلاج، وقد خرج ستة منهم من المستشفى، في حين لا تزال ثلاث حالات تحت المراقبة.

وأكد وزير الصحة، إدغار لاما، أن “الطبيعة الدقيقة للعامل الممرض لا تزال مجهولة”، مشيرًا إلى أن السلطات تحقق في مصادر العدوى، وجودة المياه، وسلاسل الغذاء.

البحرين.. وفاة موظفين في حادث تسرب بمصفاة “بابكو”

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بجروح خطيرة نتيجة تسرب في أحد صمامات الأمان بإحدى وحدات شركة “بابكو” لتكرير النفط، التابعة للدولة.

ووقع الحادث صباح الجمعة، وأعلنت الشركة فورًا سيطرتها على الوضع، مشيرة إلى اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة.

فيبي غيتس.. والدي بيل غيتس مصاب بمتلازمة أسبرغر

كشفت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي بيل غيتس، أن والدها يعاني من متلازمة أسبرغر، أحد اضطرابات طيف التوحد، ما يفسر صعوبة تواصله الاجتماعي.

وفي حديثها ضمن بودكاست “Call Her Daddy”، أوضحت أن غيتس أظهر علامات اغتراب اجتماعي منذ سنوات، وأنه “لو شُخّص اليوم في طفولته، لكان ضمن طيف التوحد”.

ولم يصدر بيل غيتس تصريحًا علنيًا بهذا الشأن، لكنه أشار في مذكراته الصادرة هذا العام إلى أن طفولته تميزت بـ”سلوكيات توحدية واضحة”.

مصر.. تصفية خلية إجرامية شديدة الخطورة بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية المصرية مقتل 7 عناصر إجرامية خطيرة خلال مداهمة أمنية في محافظة القليوبية.

والمجموعة كانت تستخدم جزيرة نيلية كمركز لتجارة المخدرات، وكانت مسلحة بأسلحة نارية وذخائر غير مرخصة.

وأفادت الداخلية أن المواجهة جاءت بعد تقنين الإجراءات الأمنية والتأكد من سوابق المتهمين، الذين بادروا بإطلاق النار على القوات.

وضبطت القوات 45 كغ من المواد المخدرة و10 قطع سلاح، وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بـ15 مليون جنيه مصري.

مصرع 3 أشخاص وإصابة 18 في حريق بخط غاز طبيعي بطريق الواحات في الجيزة

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 18 آخرون، اليوم الجمعة، في حادث اندلاع حريق هائل بخط للغاز الطبيعي بطريق الواحات أمام مدخل مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة، جنوب غرب القاهرة.

وبحسب المعاينة الأولية، أسفر الحريق عن وفاة 3 أشخاص وإصابة 18 آخرين، إلى جانب احتراق 7 سيارات خاصة وسيارة ميكروباص، وقد تم نقل الضحايا إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج.

لاهاي: اشتباكات عنيفة بين شبان والشرطة قرب الشاطئ

شهدت مدينة لاهاي الهولندية ليلة الخميس اضطرابات أمنية عنيفة، شارك فيها ما لا يقل عن 100 إلى 300 شاب في منطقة “سخيفينينغن” الساحلية.

واستخدمت الشرطة وحدات خاصة لتفريق التجمع، بعد أن تعرضت للرشق بالحجارة والزجاج والدراجات، واستمرت المواجهات حتى منتصف الليل، مما اضطر السلطات إلى تعليق حركة الحافلات والترام مؤقتًا.

لم تعلن الشرطة عن توقيف أي من المتورطين الرئيسيين، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد هوية المحرضين.