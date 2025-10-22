العالم على صفيح ساخن.. وفيات مأساوية وكوارث طبيعية

في عالم يتقلب بين الكوارث والمفاجآت، شهدت الساعات الأخيرة سلسلة من الأحداث الصادمة حول العالم، من وفيات مروعة في حوادث سير وفيضانات قاتلة، إلى زلازل وهزات أمنية، وعمليات تهريب دولية، وصولًا إلى إنجازات لافتة في مجالات السياحة والثقافة. من أوغندا إلى البرازيل، ومن المكسيك إلى ألمانيا، تنوعت الأخبار بين الحزن والدهشة والجدل، مرسخةً صورة كوكب لا يهدأ.

أوغندا: مقتل 63 شخصاً في حادث مروع على طريق كمبالا–غولو

قُتل 63 شخصاً وأصيب عدد آخر بجروح في حادث سير مروّع وقع صباح اليوم الأربعاء، 22 أكتوبر 2025، على طريق كمبالا–غولو في منطقة كيتاليبا بمقاطعة كيرياندونغو، شمال العاصمة الأوغندية كمبالا.

وأفادت الشرطة الأوغندية في بيان رسمي أن الحادث وقع نتيجة تصادم عنيف بين أربع مركبات، من بينها حافلة تابعة لشركة Nile Star، ما أسفر عن هذا العدد الكبير من الضحايا.

وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج، بينما تستمر فرق الإنقاذ في عمليات البحث والمساعدة في موقع الحادث.

ويُعد طريق كمبالا–غولو أحد أكثر الطرق حيوية في أوغندا، إلا أنه يشهد حوادث متكررة بسبب ضيقه وكثرة السرعة الزائدة، بحسب ما تشير إليه التقارير المحلية.

وتُعتبر حوادث الطرق من الأسباب الرئيسية للوفيات في أوغندا، حيث تعزو الشرطة غالباً أسبابها إلى السرعة الزائدة وسوء البنية التحتية.

وفاة لاعب شاب في حادث مروع بعد اصطدامه ببقرة في البرازيل

توفي المهاجم الشاب أنطوني إيلانو، لاعب فريق بياوي إيسبورتي البرازيلي، إثر حادث مأساوي وقع عندما اصطدم بدراجة نارية ببقرة على طريق في بلدية ألتوس بولاية بياوي.

ووفقًا لشبكة CNN Brasil، وقع الحادث في ساعات فجر يوم الاثنين الماضي حوالي الساعة 03:15 صباحًا، وأكدت الشرطة الفيدرالية أن الاصطدام كان قوياً أدى إلى وفاة اللاعب البالغ من العمر 20 عاماً على الفور.

وكان أنطوني يحتفل في تلك الليلة بعيد ميلاد والده، وكان يستعد للمشاركة في كأس البرازيل لفئة تحت 20 عامًا.

وأعرب نادي بياوي إيسبورتي عن تعازيه الحارة لعائلة اللاعب، مؤكداً أن الفريق فقد “شاباً موهوباً ومحبوباً من الجميع”.

زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب الأرجنتين شمال غرب سان لويس

أفاد المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل بوقوع زلزال بقوة 5.7 درجات على مقياس ريختر في الأرجنتين، على بعد 188 كيلومتراً شمال غرب مدينة سان لويس.

وقع الزلزال على عمق 122 كيلومتراً تحت سطح الأرض، ولم ترد حتى الآن تقارير عن إصابات أو أضرار مادية.

ويبلغ تعداد سكان مدينة سان لويس نحو 183 ألف نسمة.

يذكر أن المعهد الوطني لرصد الزلازل في الأرجنتين أعلن في 2 أكتوبر الجاري عن زلزال بقوة 5.8 درجة ضرب شمال البلاد.

زلزال بقوة 4.5 درجات يضرب موغلا جنوب غرب تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر، صباح اليوم، الساعة 05:45، البحر الأبيض المتوسط قبالة سواحل قضاء أورتاكا في ولاية موغلا جنوب غرب تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) في بيان أن مركز الزلزال كان على عمق 34.46 كيلومترًا، وعلى بعد 20 كيلومترًا من منطقة أورتاكا في البحر المتوسط.

وشعر سكان المناطق المحيطة بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن أضرار أو خسائر.

ذعر في الولايات المتحدة.. جسم مشبوه يتسبب بإخلاء مقر الحاكم والبرلمان في وايومنغ

تم إخلاء مبنى الكابيتول في ولاية وايومنغ، بما في ذلك مكتب الحاكم، بعد العثور على جسم يشتبه بأنه عبوة متفجرة أمام المبنى.

وأوضحت شرطة الطرق السريعة في وايومنغ، المسؤولة عن أمن المبنى، أن عمليات البحث شملت استخدام طائرات مسيرة وكلاب مدربة على كشف المتفجرات، وذلك بعد العثور على الجسم المشبوه فوق ختم الولاية بين درجات مدخل المبنى والشارع.

وبدأت عملية الإخلاء نحو الساعة 9:45 صباحًا بعد دخول الشخص الذي عثر على الجسم إلى داخل المبنى. وأعلنت السلطات في وقت لاحق أن المبنى سيظل مغلقًا بقية اليوم.

وكان من بين الذين تم إخلاؤهم الحاكم مارك غوردون وعدد من أعضاء لجنة “الرمز المالي المستقر لولاية وايومنغ” الذين كانوا يعقدون اجتماعًا في قاعة بالطابق السفلي بالقرب من الكابيتول في مدينة شايان.

قال المتحدث باسم شرطة الطرق السريعة، آرون براون، إن الجسم بدا مصنوعًا يدويًا وليس قطعة ذخيرة عسكرية أو من إنتاج مصنع، ولم تكشف السلطات عن تفاصيل إضافية.

ولم توضح السلطات ما إذا تم تأمين الجسم أو تعطيله، لكنها دعت أي شخص لديه معلومات إلى التواصل مع قسم التحقيقات الجنائية في الولاية. وأضاف براون: “سواء كان حقيقيًا أم لا، فإن أكبر مخاوفنا هو سلامة الجمهور”.

وأغلقت الشرطة الشوارع المجاورة قبل إعادة فتحها مساءً، وسُمح للموظفين الذين لجأوا داخل مبنيين حكوميين متصلين بالكابيتول بالمغادرة من مخارج محددة بعد الظهر.

وقالت المتحدثة باسم الحاكم، إيمي إدموندز، إن الحاكم والمراجع العام وأمين الخزانة كانوا من بين أعضاء اللجنة الذين أوقفوا اجتماعهم وغادروا المكان.

وأظهر تسجيل مصور رفع بعد ساعة من بدء الاجتماع نتيجة الإخلاء. وأضافت أن الحاكم غوردون يتابع الموقف مع أجهزة إنفاذ القانون.

يذكر أن مبنى كابيتول وايومنغ يضم مكاتب الحاكم ووزير الخارجية والمراجع العام والمشرف العام للتعليم والمدعي العام، بالإضافة إلى قاعات مجلس النواب والشيوخ للولاية، ويعود تاريخ المبنى إلى عام 1890، وهو العام الذي أصبحت فيه وايومنغ ولاية، وأُعيد افتتاحه عام 2019 بعد ترميم استمر ثلاث سنوات.

فيضانات مميتة في المكسيك تتسبب بتسرب نفطي ضخم في نهر بانتبيك

أعلنت شركة النفط الحكومية المكسيكية “بيميكس” أن الفيضانات العنيفة التي ضربت مناطق واسعة من البلاد وأودت بحياة العشرات، تسببت في تضرر أحد خطوط الأنابيب، ما أدى إلى تسرب نفطي امتد لـ8 كيلومترات على طول نهر بانتبيك قرب بلدة ألامو.

وقالت الشركة في بيان رسمي إن فرق الطوارئ تحركت فورًا لاحتواء التسرب والسيطرة عليه، في واحدة من أكثر المناطق تضررًا بالفيضانات الأخيرة.

ولم تحدد الشركة نوع المادة المتسربة أو توقيت دقيق للحادث، بينما عبّر سكان محليون عن قلقهم، مشيرين إلى أنهم لاحظوا آثار التلوث منذ عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب السلطات المكسيكية، لقي ما لا يقل عن 76 شخصًا مصرعهم جراء الأمطار الغزيرة التي هطلت بين 6 و11 أكتوبر في ولايات وسط وشرق البلاد، بينما لا يزال نحو 36 شخصًا في عداد المفقودين، وأكثر من 100 بلدة معزولة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالبنية التحتية.

“تسونامي أبيض” يغزو أوروبا: البحرية الفرنسية توقف زورقًا محملاً بـ2.4 طن كوكايين قبالة ماديرا

أعلنت البحرية الفرنسية، عن ضبط زورق سريع كان يحمل حوالي 2.4 طن متري من الكوكايين قبالة جزيرة ماديرا البرتغالية في المحيط الأطلسي.

وقدر المدعون العامون في مدينة بريست الفرنسية قيمة المخدرات المحجوزة بأكثر من 128 مليون يورو (حوالي 149 مليون دولار).

وأوضحت السلطات أن البحرية الفرنسية لجأت إلى استخدام القوة، وقامت بإطلاق النار على محركات الزورق لتعطيلها بعد أن تجاهل من كانوا على متنه أوامر التوقف، في عملية جرت بالتنسيق مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وشاركت السلطات المدنية والعسكرية في البرتغال وإسبانيا في العملية التي أفضت إلى إيقاف الزورق.

وفاة شاب في نيوزيلندا بسبب رشفة بيرة ملوثة تكشف شبكة عالمية لتهريب المخدرات

توفي شاب يبلغ من العمر 21 عامًا في نيوزيلندا بعد شربه رشفة من بيرة أجنبية، وفقًا لما نشرته صحيفة ميرور البريطانية.

ووقع الحادث في مارس 2023، عندما عاد الشاب إلى منزله من العمل ومعه علبة بيرة كندية من ماركة “Honey Bear Beer” قدمها له مديره.

وبعد أول رشفة، لاحظ الشاب أن طعم البيرة كان مالحًا جدًا، وبدأ وضعه الصحي يتدهور سريعًا. في البداية، ظهر عليه سلوك عدواني وانفعال شديد، وازرق وجهه، ثم تدهورت حالته بسرعة حتى فقد وعيه ودخل في غيبوبة. توفي بعد خمسة أيام في المستشفى بسبب سكتة قلبية.

وأظهرت التحقيقات أن علبة البيرة لم تكن تحتوي على بيرة بل على مادة الميثامفيتامين السائلة.

وكشفت الشرطة النيوزيلندية بعد ذلك عن شبكة عالمية لتهريب المخدرات، حيث عثرت على مستودع في أوكلاند يحوي حوالي 700 كيلوغرام من الميثامفيتامين السائل.

وأظهرت التحقيقات أن هذه المخدرات كانت مخبأة ضمن شحنات لمشروبات متنوعة مثل الكومبوتشا من الولايات المتحدة، وبيرة من تورنتو، وماء جوز الهند من الهند.

باسم يوسف يرد بسخرية على اتهامه بالجاسوسية بعد ظهوره بزي عسكري أمريكي

رد الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف على الاتهامات التي وُجهت إليه مؤخرًا بـ”الجاسوسية والعمالة للمخابرات الأمريكية”، وذلك بعد تداول صور له مرتديًا زياً عسكريًا أمريكيًا خلال جولة تصويرية في الولايات المتحدة.

وفي مقابلة ضمن برنامج “كلمة أخيرة” على قناة مصرية محلية، وصف يوسف هذه الاتهامات بأنها “غريبة وعبثية”، موضحًا أن ارتداءه الزي العسكري كان “مجرد تهريج”، وأن هذه الملابس تُباع بشكل عشوائي في المتاجر الأمريكية ولا تحمل أي دلالات سياسية أو أمنية.

وقال يوسف ساخرًا: “يعني جت على دي! كنت في ولاية معارضة ولبست ملابس الجيش الأمريكي لأنها بتتباع هناك، الناس سابت محتوى البرنامج وركزوا على الصورة، وقالوا إني عميل مخابرات”.

وأضاف أن بعض المواقع التي وصفها بـ”الصفراء” استغلت الصور لترويج اتهامات “اعتاد سماعها”، مؤكدًا أن ظهوره جاء ضمن برنامج يوتيوب يستكشف فيه الحياة الأمريكية من منظور مهاجر.

كما تحدث يوسف عن موقف صادم تعرض له خلال تصوير الحلقة، حيث التقى صاحب متجر أسلحة كشف له أنه أنشأ المتجر بدافع الإسلاموفوبيا وكراهية المسلمين.

وأشار يوسف إلى أن هذه العقلية ليست نادرة في أمريكا، مستشهدًا بشخصيات معروفة بمواقفها المتطرفة مثل “وزير الحرب الأمريكي الحالي بيريان هيجسيث”، الذي يحمل وشمًا بكلمة “كافر” على يده وخدم في مناطق مثل العراق وباكستان.

باسم يوسف، البالغ من العمر 51 عامًا، اشتهر ببرنامجه الساخر “البرنامج” بين عامي 2011 و2014، والذي جذب ملايين المشاهدين وعرّضه للانتقادات والملاحقات القضائية، حتى أُجبر على وقف البرنامج ومغادرة مصر.

مصر تتوج بجائزة “أفضل وجهة تراثية عالمية” خلال حفل جوائز السياحة العالمية ببروكسل

حصلت مصر على جائزة “أفضل وجهة تراثية في فئة الوجهات المتميزة” خلال حفل توزيع جوائز السياحة العالمية الذي أقيم في المتحف الملكي للفنون الجميلة في العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقد منحت الجائزة من قبل مؤسسة منتدى السياحة العالمي تقديرًا للجهود المصرية في الحفاظ على التراث الفريد مثل الأهرامات والمعابد الفرعونية، بحضور كبار قادة السياحة العالميين وأكثر من 500 مشارك من 100 دولة.

وتُعرف جوائز السياحة العالمية بأنها “أوسكار السياحة”، وتُمنح بناءً على تصويت عالمي يشمل السياح والخبراء، مع التركيز على التميز في الخدمات والحفاظ على التراث، وقد فازت مصر بهذه الجائزة قبل أيام من افتتاح المتحف المصري الكبير، أحد أكبر متاحف العالم.

وتسلم الجائزة وزير السياحة والآثار المصري، شريف فتحي، الذي شارك كمتحدث رئيسي في المنتدى.

وقال في كلمته: “هذه الجائزة ليست مجرد تكريم، بل شهادة على التزام مصر بجعل تراثها الخالد متاحاً للعالم بطريقة مستدامة ومبتكرة”.

وأكد الوزير أن مصر ستواصل تعزيز السياحة كمحرك اقتصادي يحافظ على إرثها للأجيال القادمة، مشيرًا إلى زيادة عدد السياح إلى 14.9 مليون في 2024، مع توقعات بتجاوز 15 مليون هذا العام.

وجاء تتويج مصر متفوقة على منافسين من أوروبا وآسيا، بفضل برامج الترميم الرقمي للسياحة والتراث، ومبادرات السياحة البيئية حول بحيرة ناصر.

ويُذكر أن التراث المصري يُعد من أعظم الكنوز الثقافية في التاريخ، مع أكثر من 120 ألف موقع أثري، منها 7 مواقع من عجائب الدنيا القديمة، و14 موقعًا مدرجًا على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، مثل أبو سمبل ووادي الملوك.

وتساهم السياحة في مصر بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر فرص عمل لأكثر من 5 ملايين شخص مباشرة، وتشهد مصر انتعاشًا سياحيًا ملحوظًا مدعومًا بمبادرات مثل “رؤية مصر 2030” التي تركز على السياحة المستدامة والرقمية.

هبوط اضطراري لطائرة رئيس وزراء أستراليا بعد إصابة خطيرة لأحد أفراد الطاقم

اضطرت طائرة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إلى الهبوط اضطرارياً في مطار سانت لويس بولاية ميسوري الأمريكية، بعد تعرض أحد أفراد طاقم سلاح الجو الملكي الأسترالي لإصابة خطيرة نتيجة سقوط جسم من خزانة فوقية داخل الطائرة.

التقارير تشير إلى الاشتباه في إصابته بارتجاج، وقد نُقل إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج. وأكدت المصادر أن المصاب ليس من الفريق الشخصي لرئيس الوزراء، بل من طاقم الدعم العسكري المرافق للرحلة.

كانت الطائرة في طريقها من واشنطن إلى أستراليا بعد زيارة رسمية التقى فيها ألبانيزي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وناقشا خلالها قضايا تجارية وأمنية، أبرزها اتفاقية “أوكوس” والتعاون في مجال المعادن الحيوية.

حالياً، تخضع الطائرة لإعادة التزود بالوقود، استعداداً لاستئناف رحلتها إلى أستراليا.

ألمانيا.. هجوم غامض على قطار فوبرتال المعلق يوقف الخدمة مؤقتاً

أعلنت الشرطة الألمانية أن القطار المعلق الشهير في مدينة فوبرتال بغرب البلاد تعرّض مساء الثلاثاء لهجوم غامض، حيث قُذِف بأجسام مجهولة أثناء تشغيله، ما أدى إلى تحطم نافذتين دون وقوع إصابات بين الركاب.

وصرّح متحدث باسم الشرطة بأن التحقيقات لا تزال جارية لتحديد طبيعة الأجسام المستخدمة، مرجحًا أن تكون أحجارًا أُلقيت أو أُطلقت باستخدام مقلاع، خاصة بعد العثور على حجر قرب سيارة متضررة بالقرب من مكان الحادث.

وتم نقل العربات المتضررة إلى مستودع خاص للفحص صباح الأربعاء، في حين أشارت الشركة المشغلة “فوبرتالَر شتاتفيركه” إلى أن الهجوم تسبب بتوقف مؤقت للخدمة حوالي الساعة 6:30 مساء، قبل أن يُستأنف التشغيل بعد تفتيش الشرطة.

وشكرت الشركة عبر منشور على فيسبوك الركاب على تفهّمهم، وخصّت بالشكر فرق الطوارئ على عملهم السريع والمهني.

يُذكر أن قطار فوبرتال المعلق، الذي اكتمل بناؤه عام 1901، يُعد من رموز المدينة، ويمتد لمسافة 13.3 كيلومترًا عبر 20 محطة، وينقل أكثر من 80 ألف راكب يوميًا، وفقًا لبيانات سلطات المدينة.

رجل يصدم بسيارته حاجزاً أمنياً أمام البيت الأبيض ويُعتقل فوراً

أعلنت السلطات الأمريكية عن اعتقال رجل في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، بعد أن صدم بسيارته حاجزاً أمنياً خارج البيت الأبيض.

وقالت وكالة الخدمة السرية الأمريكية إن الحادث وقع عند الساعة 22:37 مساءً، حيث اصطدم الرجل بالبوابة الأمنية عند مدخل البيت الأبيض، وتم القبض عليه على الفور.

وأضافت الخدمة السرية في بيان أن المحققين فتشوا السيارة ووجدوا أنها آمنة، ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية عن الحادث أو هوية السائق أو دوافعه المحتملة.

الحرس اللاتفي يقتل لاجئاً أريترياً على الحدود مع بيلاروسيا

أفادت لجنة التحقيق البيلاروسية اليوم الأربعاء بأن عناصر حرس الحدود في مقاطعة فيتيبسك الواقعة على الحدود مع لاتفيا عثروا على لاجئين أريتريين، بينهم رجل ميت.

ووفقاً لبيان لجنة التحقيق، فقد عثر رجال حرس الحدود البيلاروسيون يوم 21 أكتوبر 2025 في منطقة براسلاف على أجنبيين يحملان جثة رفيقهما، وتم استدعاء فريق تحقيق وسيارة إسعاف إلى مكان الحادث.

وبحسب إفادة الناجين الأريتريين عبر مترجم، كانوا في أراضي لاتفيا عندما أوقفهم رجال أمن يرتدون الزي الرسمي، وصادروا هواتفهم وحطموها، ثم أجبروهم على ركوب حافلة صغيرة وانهالوا عليهم ضرباً باستخدام المسدسات الصاعقة. أثناء الاعتداء، سقط رجل يبلغ من العمر 29 عاماً على الأرض وفقد وعيه.

بعد ذلك، اقتيد الموقوفون إلى الحدود حيث أخرجوا من المركبة وأُجبروا على العبور إلى بيلاروس عبر بوابة مخصصة للحيوانات في السياج الحدودي.

فحص المحققون البيلاروسيون مكان الحادث وجثة اللاجئ المتوفى، فيما تم تقديم الرعاية الطبية للناجين.

وأشارت لجنة الحدود البيلاروسية إلى أن سياسة الهجرة الأوروبية تسببت في وفاة 15 شخصاً منذ بداية العام، وأنه منذ عام 2021 عُثر على 76 جثة للاجئين متوفين على الحدود بين بيلاروس ودول الاتحاد الأوروبي.