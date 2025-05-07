العالم في الساحة الحمراء.. موسكو تحيي «ذكرى النصر» بحضور قادة 29 دولة

حدث دولي ضخم يترجم رمزية النصر التاريخي، إذ تستعد موسكو لاستقبال قادة من عشرات الدول والمنظمات الدولية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى، حيث تتحول الساحة الحمراء إلى مسرح عالمي يوحّد بين الماضي المجيد والتحالفات المعاصرة.

وكشف مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عن تفاصيل الفعالية الدولية المقررة في موسكو للاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر على النازية في الحرب الوطنية العظمى.

وسيشارك في الاحتفالية قادة من 29 دولة هي: أذربيجان، أرمينيا، بيلاروس، كازاخستان، قرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، فنزويلا، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، جمهورية الصين الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، فلسطين، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية، وسيتم تمثيل الهند ونيكاراغوا وجنوب إفريقيا على مستوى رفيع إلى حد ما.

بحسب وسائل إعلام روسية، كما سيشارك الأمناء العامون لعدد من المنظمات الدولية، من بينها: منظمة شنغهاي للتعاون، رابطة الدول المستقلة، المجموعة الاقتصادية الأوراسية، منظمة معاهدة الأمن الجماعي، منظمة التعاون الإسلامي، مفوضية الاتحاد الإفريقي، دولة الاتحاد (روسيا وبيلاروس)، إضافة إلى رئيس بنك التنمية الجديد.

ووفق المعلومات، ستشارك وحدات احتفالية من 13 دولة في العرض الذي سيقام بالساحة الحمراء، وهي: أذربيجان، فيتنام، بيلاروس، مصر، كازاخستان، الصين، قرغيزستان، لاوس، منغوليا، ميانمار، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، كما ستتم دعوة جميع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى روسيا، ورؤساء إدارات الدفاع، وقدامى المحاربين من الدول الأجنبية، بما في ذلك من إسرائيل والولايات المتحدة، ومن المقرر أن يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكثر من 15 لقاءً ثنائياً مع قادة عدد من الدول المشاركة في الفعالية.

هذا وتمثل الذكرى الثمانون لانتصار الاتحاد السوفيتي على النازية في الحرب العالمية الثانية، مناسبة قومية محورية في روسيا، تُخلد سنوياً منذ عام 1945، وتحرص موسكو على دعوة الحلفاء والشركاء الدوليين إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي يجمع بين الرمزية العسكرية والتأكيد على العلاقات الدولية الروسية، وتكتسب نسخة هذا العام أهمية مضاعفة في ظل السياقات الجيوسياسية الراهنة والسعي الروسي لتعزيز تحالفاته خارج المحور الغربي.

طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ تصل إلى موسكو لإجراء مباحثات مع بوتين

وصلت طائرة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الصين وروسيا.

وخلال الزيارة، سيجري الرئيس الصيني محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث سيتم مناقشة قضايا تتعلق بتطوير علاقات الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي بين البلدين.

ومن المتوقع أن يشمل جدول الأعمال العديد من القضايا الدولية والإقليمية الراهنة. وفي ختام المباحثات، سيتم التوقيع على عدد من الوثائق الثنائية التي ستعزز التعاون بين روسيا والصين في مختلف المجالات.

الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش يصل موسكو للمشاركة في احتفالات النصر

وصل الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى موسكو للمشاركة في فعاليات الاحتفال بالذكرى الثمانين للنصر، بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الرئيس فوتشيتش قد واجه ضغوطاً قبل الزيارة بسبب نيته حضور العرض العسكري في 9 مايو، حيث أغلقت بعض الدول الأوروبية مثل ليتوانيا ولاتفيا مجالهما الجوي أمام طائرته.

ويشمل برنامج الزيارة لقاء بين الرئيسين الروسي والصربي لمناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع في منطقة البلقان.