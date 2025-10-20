العالم في تقلبات مستمرة.. حوادث مأساوية وتوترات عالمية

تستمر الأخبار العالمية في مفاجأتنا، حيث تتوالى الحوادث المؤلمة والتوترات السياسية التي تضع العالم في قلب الأحداث، من حادث الطائرة في هونغ كونغ الذي أودى بحياة شخصين، إلى إطلاق نار داخل سكن طلابي بجامعة أوكلاهوما، مرورًا بـ انفجار الغاز في البرازيل وجريمة بشعة في مصر، تتسارع الأحداث بشكل يبعث على القلق، كما أن الفوضى لم تقتصر على الحوادث الفردية، بل شملت مواجهات جماعية في إسرائيل والولايات المتحدة، ومشادات رياضية في تونس.

إصابة فريق حماية نائب الرئيس الأمريكي بحادث عرض مدفعي في كاليفورنيا

شهدت قاعدة كامب بندلتون بولاية كاليفورنيا حادثًا غير مألوف، بعدما أصابت قذيفة مدفعية عن طريق الخطأ فرقة إنفاذ القانون المكلفة بحماية نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، أثناء عرض بالذخيرة الحية بمناسبة الذكرى الـ250 لتأسيس سلاح مشاة البحرية الأمريكية.

وأكدت شرطة الطرق السريعة في كاليفورنيا أن الحادث، الذي وقع يوم السبت على أطراف مقاطعة سان دييغو، لم يسفر عن إصابات بشرية، لكنه تسبب بأضرار في إحدى مركبات الشرطة.

وأوضحت الشرطة أن شظايا معدنية من القذيفة انفجرت قبل أوانها، ما أدى إلى إصابة السيارة، وتم إبلاغ قوات مشاة البحرية لإيقاف إطلاق الذخيرة وإخلاء المنطقة لإجراء تقييم شامل.

وأشار حاكم الولاية غافين نيوسوم إلى أن “البيت الأبيض تصرف باستهتار” منتقدًا طريقة تنظيم العرض العسكري، الذي أُغلق على إثره جزء من الطريق السريع رقم 5 بطول 17 ميلًا، وتوقفت خدمة القطارات مؤقتًا.

وجرى العرض العسكري تحت عنوان “من البحر إلى الشاطئ”، وتضمن عمليات إنزال برمائي وقصفًا مدفعيًا على الشاطئ، في وقت شهدت فيه مدينة سان دييغو احتجاجات تحت شعار “لا للملوك”، بمشاركة نحو 35 متظاهرًا، بينما كان نائب الرئيس ووزير الحرب وآلاف العسكريين يتابعون الاحتفال.

وأكد رئيس قسم الحدود في شرطة الطرق السريعة، توني كورونادو، أن تنفيذ تدريبات حية فوق طريق سريع نشط أمر نادر وغير مألوف، محذرًا من المخاطر المحتملة لمثل هذه الفعاليات الاستعراضية.

إصابة 9 أطفال في حادث دهس خلال حفل عيد ميلاد بولاية ماريلاند الأمريكية

أصيب 9 أطفال وشخصان بالغا بجروح إثر اصطدام سيارة بمنطقة كان يقام فيها حفل عيد ميلاد بالهواء الطلق في ضواحي واشنطن مساء السبت، فيما فر السائق من المكان قبل القبض عليه، وفق ما أفادت السلطات الأمريكية.

وأوضحت شرطة مدينة بلادينسبرغ وإدارة الإطفاء وخدمات الطوارئ في مقاطعة برينس جورج أن فتاة وطفلاً صغيراً أصيبا بجروح خطيرة، بينما تعرض 7 أطفال آخرين وشخصان بالغان لجروح وصفت بالخطيرة لكنها لا تهدد حياتهم. وتتراوح أعمار الأطفال بين عامين وتسعة أعوام.

ولم يحدد المحققون بعد سبب انحراف السيارة عن الطريق السريع رقم 450 في ماريلاند. وأظهر مقطع فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي خيمة بيضاء تمزق جزؤها الأمامي على العشب خارج أحد المنازل.

ثلاثة مصابين في إطلاق نار داخل سكن طلابي بجامعة ولاية أوكلاهوما

أصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بجروح إثر إطلاق نار وقع فجر اليوم داخل سكن طلابي بجامعة ولاية أوكلاهوما، وفق ما أكد متحدث باسم الجامعة.

وأوضحت شرطة الجامعة أن الحادث وقع في سكن “كاريكر إيست” بعد وصول عدد من الأشخاص عقب مشاركتهم في حفلة خاصة كبيرة خارج الحرم الجامعي. وتلقت الشرطة بلاغاً بالحادث الساعة 3:40 صباحاً، وتحركت وحداتها على الفور إلى الموقع.

وأشار رئيس شرطة الجامعة مايكل بيكنر إلى أن أحد المصابين طالب في الجامعة، وأن جميع الجرحى يتلقون العلاج حالياً في المستشفيات. وأكدت السلطات أن الحرم الجامعي لم يعد يواجه أي تهديد، وأن الضحايا أبلغوا عن الحادث بعد مغادرتهم مكان الواقعة.

جامعة ولاية أوكلاهوما تقع في مدينة ستيلووتر على بعد نحو 80 كيلومتراً شمال شرق أوكلاهوما سيتي.

انزلاق طائرة شحن إماراتية في مطار هونغ كونغ يسفر عن وفاة شخصين

لقي شخصان مصرعهما إثر انزلاق طائرة شحن تابعة لـ”طيران الإمارات” خارج مدرج مطار هونغ كونغ الدولي، صباح اليوم الاثنين، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوضحت صحيفة “ساوث تشاينا مورنينغ بوست” أن الطائرة، برقم الرحلة “EK9788” والقادمة من دبي، انحرفت عن المدرج الشمالي أثناء الهبوط واصطدمت بمركبة أمنية أرضية قبل أن تهبط جزئيًا في البحر.

وأكدت السلطات وفاة رجلين كانا داخل المركبة، تبلغ أعمارهما 30 و41 عامًا، بعد محاولات إنقاذ فاشلة، فيما نجا جميع أفراد الطاقم الأربعة دون إصابات. وأشار المدير التنفيذي لعمليات المطار، ستيفن يو، إلى أن أحد الضحايا توفي في موقع الحادث، والآخر في المستشفى.

وأوضحت “طيران الإمارات” في بيان أن الطائرة من طراز بوينغ “747-400″، مستأجرة من شركة “ACT Airlines” التركية، وتحمل تسجيل “TC-ACF”، معربة عن تعازيها لأسر وزملاء موظفي المطار، ومؤكدة استعدادها لدعم التحقيق الجاري.

تم إغلاق المدرج الشمالي مؤقتًا لفحوص السلامة، بينما استمرت العمليات على المدرجين الجنوبي والأوسط بشكل طبيعي دون أي تأثير على حركة الرحلات.

خلاف بين لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة يثير جدلاً خلال مواجهة النيجر

شهدت مباراة منتخب مصر أمام النيجر في بطولة أفريقيا لتنس الطاولة، المقامة حاليًا في تونس، خلافًا كبيرًا بين لاعبي الفريق، عمر عصر ومحمود أشرف، عبر البث المباشر.

بدأت الأزمة أمس الأحد، عندما تلقى عمر عصر تحية جميع أعضاء الفريق قبل مواجهته لاعب النيجر، ما عدا زميله محمود أشرف، ما أثار غضب عصر، قبل أن يتدخل الجهاز الإداري لتهدئته.

وتجدد الخلاف أثناء المباراة، إذ حصل عصر على إشادة من الجميع باستثناء أشرف، ما دفعه لطلب عدم جلوس الأخير على مقاعد البدلاء حتى انتهاء المباراة، وهو ما أدى إلى مشادة كلامية بين اللاعبين تدخل الجهاز الإداري لاحتوائها. وخلال المشاجرة، وصف عصر زميله محمود أشرف بأنه “عيل قليل الأدب”.

يذكر أن عمر عصر تمكن منذ أيام من التتويج بذهبية فردي الرجال في بطولة أفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه، بعد الفوز على يوسف عبد العزيز، ليصبح أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في خمس نسخ.

مصر.. الطب الشرعي يكشف تفاصيل جديدة في جريمة “الصاروخ الكهربائي” المروعة

كشف الطب الشرعي المصري تفاصيل جديدة في جريمة قتل مروعة لطفل على يد زميله البالغ من العمر 13 عامًا، والمعروفة إعلاميًا بـ”الصاروخ الكهربائي”، بعد الانتهاء من تشريح جثة الضحية.

ونفى تقرير صادر عن مصلحة الطب الشرعي بمحافظة الإسماعيلية وجود أي علاقة غير شرعية أو شاذة بين الطفلين، مؤكدًا بعد الفحص الطبي دقة عدم وجود آثار جسدية أو مؤشرات تدل على حدوث أي علاقة غير سوية.

واصطحبت جهات التحقيق الطفل المتهم، الملقب بـ”يوسف”، إلى مسرح الجريمة للمرة الثانية ضمن إجراءات أمنية مشددة، للبحث عن أدلة جنائية جديدة والتحقق من عدم تورط أي أشخاص آخرين في الجريمة.

كما أمرت النيابة العامة بإجراء تحريات تكميلية للوقوف على طبيعة علاقة والد المتهم بالواقعة ومدى مشاركته فيها.

كانت النيابة قد قررت سابقًا إيداع يوسف في أحد مراكز الرعاية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، تمهيدًا لإحالته للمحاكمة بعد اكتمال الإجراءات القانونية.

وأوضح المتهم أنه تقمص دور بطل في أحد الأفلام الأجنبية التي شاهدها، وارتكب الجريمة بطريقة بشعة، حيث ضرب زميله بعصا خشبية على رأسه حتى فارق الحياة، ثم استخدم منشارًا كهربائيًا لتقطيع الجثة إلى أشلاء صغيرة، حملها في حقيبته المدرسية ونقلها إلى منطقة كارفور بالإسماعيلية لإخفاء معالم الجريمة.

وكانت هزت هذه الجريمة محافظة الإسماعيلية خلال الأيام الماضية بعد اكتشاف أشلاء الطفل الضحية موزعة في مواقع مختلفة، وهو ما أثار صدمة واسعة على مستوى الرأي العام.

وفاة شابة بيلاروسية قبل أسبوع من زفافها بسبب مضاعفات وشم أجراه خطيبها

أفادت قناة “أو إن تي” البيلاروسية الحكومية بوفاة شابة تُدعى ألكسندرا، تبلغ من العمر 21 عاماً، في مدينة مولوديتشنو البيلاروسية، قبل أسبوع واحد من موعد زفافها، نتيجة مضاعفات خطيرة تلت وشماً أجراه لها خطيبها.

وذكرت القناة أن ألكسندرا تناولت مسكن “باراسيتامول” بعد شعورها بآلام وارتفاع في الحرارة، لكنها فقدت وعيها بعد يومين، حيث تبين للأطباء إصابتها بتسمم دموي حاد ناجم عن التهابات داخلية في الجسم.

وبحسب التحقيقات الأولية، تعود أسباب التسمم إلى وشم تم رسمه قبل أقل من أسبوعين من الزفاف على يد خطيبها، من دون أن تلجأ الشابة إلى أي استشارة طبية رغم ظهور الأعراض الأولى للحمّى والالتهاب.

وأظهرت نتائج التشريح أن عملية الوشم كانت سبب الوفاة، فيما لا تزال عائلة الضحية تشكك في النتائج وتنتظر التقرير النهائي للفحص الجنائي.

ولم تصدر لجنة التحقيق البيلاروسية أي بيان رسمي حتى الآن، بينما يستمر التحقيق في ملابسات الحادثة.

مقتل شخصين وإصابة عشرة في انفجار غاز بمدينة أوليندا شرقي البرازيل

ذكرت قناة “جي 1” الإخبارية البرازيلية أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب عشرة آخرون في انفجار غاز يُعتقد أنه وقع داخل مبنى سكني في مدينة أوليندا شرقي البرازيل.

وأوضحت القناة أن الانفجار ضرب مبنى مكوناً من ثماني شقق في حي أورو بريتو، وكان يقطنه 12 شخصاً وقت الحادث. وأسفر الانفجار عن مقتل رجل يبلغ من العمر 40 عاماً يُدعى كلاوديو دوس أنجوس دا سيلفا، والسيدة لوزينيتي دوس سانتوس ليما، 69 عاماً، التي كانت على كرسي متحرك، وعُثر على جثتها تحت الأنقاض بمساعدة الكلاب البوليسية.

وبحسب إدارة الدفاع المدني، أبلغ الجيران عن انبعاث رائحة غاز قوية في المنطقة بعد دوي الانفجار مباشرة، فيما هرعت خدمات الطوارئ إلى المكان بـ14 مركبة إنقاذ.

ولم تُعلن السلطات بعد عن الحالة الصحية لجميع المصابين، في حين أكد الدفاع المدني إخلاء منزل مجاور بسبب تصدعات في جدرانه، مشيراً إلى أن منازل أخرى قريبة تضررت جراء الانفجار.

العراق.. جدل واسع على مواقع التواصل بعد اتهام دبلوماسية بـ”سرقة المناشف”

أثارت قضية سرقة مناشف من أحد الفنادق في الأردن تفاعلاً واسعاً بين العراقيين، بعد اتهام الدبلوماسية العراقية زينب الساعدي بالواقعة.

وأعلنت وزارة الخارجية العراقية الأحد أنها بدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تسريب كتب رسمية من إحدى البعثات الدبلوماسية، في إشارة إلى حادثة المناشف، مؤكدة أنها “تتعامل مع الموضوع بمهنية وشفافية بما ينسجم مع القوانين النافذة ويحفظ سمعة الوزارة”، مشددة على أنها ستعلن نتائج التحقيق فور الانتهاء منه، وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة.

وكانت الساعدي نشرت كتاباً رسمياً من السفير العراقي بالأردن عمر البرزنجي إلى وزارة الخارجية بخصوص الحادث، وطالبت الوزارة ورئيس الحكومة بالتدخل الفوري.

وأكدت أنها قدمت إفادتها للوزارة بصفتها مستشارة من أجل فتح تحقيق بالقضية بعد اتهامها بسرقة مناشف أثناء إقامتها في الفندق بالعاصمة عمان.

ومن جهته، دافع محمد بلاسم، أحد مشايخ عشيرة السواعد، عن الدبلوماسية مؤكداً أن “المستشارة زينب الساعدي لا تمثل عشيرة السواعد، وإنما تمثل العراق الذي له تاريخ وحضارة”.

وتسببت الحادثة بجدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين منتقدين لتصرفات الدبلوماسية، وبين مدافعين عن براءتها.

تركيا.. إدانة 8 فنانين بتعاطي المخدرات ضمن حملة أمنية واسعة

أدانت السلطات التركية ثمانية فنانين مشهورين بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات، وذلك بعد تحقيقات واسعة بدأت مطلع أكتوبر 2025 وشملت 19 شخصية فنية وإعلامية بارزة.

وأظهرت نتائج التحاليل وجود آثار لمواد مخدرة في عينات شعر ودم الفنانين المدانين، بينهم ديلان بولات، ديرين تالو، بيراك توزوناتاتش، بيرجي أكالاي، إلى جانب آخرين من نجوم التمثيل والغناء ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتأتي هذه الإدانة في إطار حملة كبرى أطلقتها السلطات التركية لمكافحة تعاطي المخدرات في الوسط الفني، مع التأكيد على أن الملاحقة شملت الاستخدام الشخصي فقط، دون توجيه اتهامات بالاتجار أو الترويج.

وأكدت النيابة العامة أن العقوبات تندرج ضمن المادة 191 من قانون العقوبات التركي، والتي تسمح في بعض الحالات بتقديم العلاج للمتعاطين بدلاً من السجن، وفقاً لما تحدده التحقيقات الطبية والقضائية.

أزمة داخلية تهز بعثة مصر لتنس الطاولة خلال كأس إفريقيا في تونس

شهدت منافسات بطولة كأس إفريقيا لتنس الطاولة، التي أقيمت في تونس من 12 إلى 19 أكتوبر، حادثة مؤسفة بين لاعبي المنتخب المصري عمر عصر ومحمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة اللواء أشرف حلمي.

وأظهرت تسجيلات الفيديو والكاميرات لحظة توتر بعد إحدى المباريات، حيث رفض حلمي مصافحة زميله عصر، مما أدى إلى تصاعد الخلاف وطلب عصر بخروج حلمي من الملعب مؤقتاً لضمان سير المنافسة بسلاسة.

وأسفرت الواقعة عن مشادة كلامية قصيرة لم تتطور إلى عنف جسدي، لكنها أثارت تساؤلات الجماهير المصرية ودعت إلى تدخل الاتحاد الفني.

وأكدت مصادر في الاتحاد المصري أن الحادثة تم التعامل معها داخلياً، مشيرة إلى أنها “لا تعكس روح الفريق الذي حقق 12 ميدالية في البطولة”.

وتوج عمر عصر بذهبية فردي الرجال للمرة الخامسة على التوالي، فيما أحرزت هنا جودة ذهبية فردي السيدات للمرة الرابعة، في حين ساهم الفريق المصري في الحصول على 12 ميدالية إجمالاً، ليؤكد مكانته كأحد أقوى المنتخبات الإفريقية المدعومة ببرامج تدريبية متقدمة.

وشهدت البطولة مشاركة 19 دولة إفريقية في منافسات الفردي والزوجي والزوجي المختلط للرجال والسيدات، حيث سيطر المنتخب المصري على معظم الألقاب.

إلغاء “ديربي” تل أبيب بسبب اشتباكات عنيفة بين مشجعي كرة القدم والشرطة

عاشت إسرائيل اليوم حالة من الغضب والاحتقان بعدما منعت الشرطة إقامة “ديربي” تل أبيب بين فريقي مكابي وهابوعيل في الدوري المحلي لكرة القدم، ما أدى إلى اندلاع فوضى عارمة، حيث شهدت شوارع تل أبيب أعمال شغب عنيفة، تخللتها اشتباكات بين المشجعين والشرطة.

وكانت المباراة المرتقبة قد أقيمت على ملعب “بلومفيلد”، لكن الأحداث خرجت عن السيطرة، ما دفع الشرطة إلى التدخل لإخلاء الملعب، الذي كان يحتشد فيه نحو 30 ألف مشجع.

وقال متحدث باسم الشرطة إن المباراة تحولت إلى “فوضى وعنف شديد”، مشيرًا إلى قيام المشجعين بإلقاء مقذوفات، قنابل دخانية، وألعاب نارية، مما أدى إلى إصابة عدد من الضباط وإلحاق أضرار بالبنية التحتية للملعب.

الأحداث جاءت بعد توترات حول قرار حظر سفر مشجعي فريق مكابي تل أبيب إلى مباراة خارجية ضد أستون فيلا الإنجليزي في الدوري الأوروبي، المقررة في نوفمبر المقبل.

هذا القرار أثار غضبًا كبيرًا في الأوساط الرياضية والسياسية الإسرائيلية، في وقت تتواصل فيه محاولات الحكومة البريطانية التراجع عن الحظر.

تصريحات وزراء إسرائيليين والاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) انتقدت الحظر، بينما شدد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على ضرورة مواجهة معاداة السامية في شوارع بريطانيا.

الجيش اللبناني يحرر مخطوفين عراقيين ويوقف عددًا من المتورطين في عملية نوعية

تمكن الجيش اللبناني من تحرير مخطوفين عراقيين اثنين في عملية نوعية نفذتها مديرية المخابرات التابعة للجيش اللبناني في منطقة مشاريع القاع بمحافظة بعلبك الهرمل شرق لبنان، بالقرب من الحدود السورية.

وتشير المعلومات إلى أن العملية أسفرت عن توقيف عدد من المتورطين في جريمة الخطف، مع ملاحقة آخرين.

وكان المواطنان العراقيان قد تعرضا للخطف في بداية شهر سبتمبر الفائت بعد أن تم استدراجهما من بيروت بحجة تهريبهما إلى الخارج عبر الأراضي السورية، قبل أن يتم احتجازهما وطلب فدية مالية مقابل إطلاق سراحهما.

وتأتي هذه العملية في إطار جهود الجيش اللبناني لمكافحة الجريمة المنظمة في المناطق الحدودية، وتعزيز الأمن في تلك المناطق.