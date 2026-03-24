العالم في ساعات.. زلزال في تونغا وحوادث وانفجارات من أمريكا إلى أوروبا

تشهد عدة مناطق حول العالم تطورات متسارعة بين كوارث طبيعية وحوادث أمنية وصناعية، حيث ضرب زلزال قوي جزر تونغا في المحيط الهادئ دون أن يتسبب في موجات تسونامي، بينما شهدت الجزائر حادث انهيار جزئي لمنزل أدى إلى إصابات، ووقعت انفجارات وحرائق في الولايات المتحدة وروسيا، بالتزامن مع تطورات أمنية في فرنسا وكشف شبكة تهريب غير تقليدية عبر طائرات مسيّرة.

زلزال بقوة 7.6 درجة يهز جزر تونغا دون تحذير من تسونامي

ضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، منطقة جزر تونغا في المحيط الهادئ، دون أن يشكل أي تهديد بحدوث تسونامي نظرًا لعمقه الكبير تحت سطح الأرض.

وأوضح مركز تحذير تسونامي في المحيط الهادئ أن الزلزال وقع على عمق كبير جدًا داخل الأرض، ما استبعد معه أي خطر لموجات مد عاتية قد تهدد السواحل.

وبحسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بلغ عمق الزلزال نحو 238 كيلومترًا، فيما أكد مركز شبكات الزلازل الصيني أن مركزه كان على عمق 250 كيلومترًا، على بعد أكثر من 150 كيلومترًا من بلدة نيوافو في تونغا.

وسجل مركز شبكات الزلازل الصيني وقوع الهزة عند الساعة 12:37 ظهرًا بالتوقيت المحلي لبكين، عند خط عرض 18.70 درجة جنوبًا وخط طول 175.20 درجة غربًا.

ويأتي هذا الزلزال ضمن النشاط الزلزالي المتكرر في منطقة المحيط الهادئ، والتي تُعرف باسم “حلقة النار”، وتشهد عادة زلازل قوية نتيجة تصادم الصفائح التكتونية.

انهيار جزئي لجدار منزل في وهران بالجزائر يسفر عن إصابة خمسة أشخاص

أصيب خمسة أشخاص بجروح متفاوتة إثر انهيار جزئي لجدار خارجي لأحد المنازل الفردية في مدينة وهران غربي الجزائر، وفق ما أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية.

وأوضحت الحماية المدنية أن فرقها تدخلت عند الساعة 23:28 ليلاً بعد تلقي بلاغ حول الحادث الذي وقع في شارع بوعمامة علي ببلدية ودائرة وهران.

وبحسب المعطيات الأولية، انهار جزء من الجدار الخارجي لمنزل فوق سقف منزل ذي طابق أرضي، ما أدى إلى إصابة خمسة أشخاص من الجنسين بجروح متفاوتة.

وأشارت المصالح ذاتها إلى أن أعمار المصابين تتراوح بين 10 سنوات و48 سنة، مؤكدة أن الإصابات وُصفت بالخفيفة.

وقدمت فرق الإسعاف الإسعافات الأولية للمصابين في موقع الحادث، قبل نقلهم إلى المستشفى المحلي لمواصلة تلقي العلاج.

ولا تزال أسباب الانهيار غير معروفة حتى الآن، في انتظار نتائج التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة لتحديد ملابسات الحادث.

انفجار ضخم في مصفاة نفط بولاية تكساس الأمريكية دون إصابات

شهدت مصفاة نفط قرب سواحل ولاية تكساس، انفجارًا كبيرًا أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان، ما دفع السلطات المحلية إلى توجيه السكان بالبقاء داخل منازلهم حرصًا على سلامتهم.

وأوضحت عمدة المدينة، شارلوت موسيس، أن الانفجار وقع داخل مصفاة تابعة لشركة فاليرو للطاقة في مدينة بورت آرثر، التي تبعد نحو 145 كيلومترًا شرق هيوستن، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات بين الموظفين أو السكان المحليين.

ودعت موسيس سكان بعض مناطق الجهة الغربية للمدينة إلى الالتزام بمنازلهم، مشيرةً إلى أن فرق الإطفاء هرعت فورًا إلى موقع الحادث وتعمل على السيطرة على النيران.

وقالت: “وقع انفجار بالفعل، لكن الوضع تحت السيطرة والجميع بخير، وتُبذل الجهود لإخماد الحريق في أسرع وقت ممكن”.

وتعمل المصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 435 ألف برميل يوميًا، حيث تُعالج النفط الخام الثقيل عالي الكبريت لإنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات، ويعمل فيها حوالي 770 موظفًا.

ويأتي هذا الحادث في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة تقلبات وارتفاعًا في أسعار الوقود عالميًا، وسط مخاوف تتعلق بإمدادات النفط نتيجة التوترات الإقليمية، لا سيما الصراع مع إيران الذي ينعكس على أسواق النفط والغاز في الولايات المتحدة.

حريق ضخم يلتهم مبنى المحكمة في مدينة روم بولاية جورجيا الأمريكية

اندلع حريق هائل في مبنى المحكمة بمدينة روم بولاية جورجيا الأمريكية، ما أسفر عن تصاعد سحابة دخان أسود ضخمة، بحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأظهرت اللقطات تصاعد الدخان بكثافة من المبنى، ما دفع فرق الإطفاء المحلية إلى التوجه الفوري إلى الموقع للسيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى المباني المجاورة.

ولم تصدر السلطات المحلية أي تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو خسائر حتى الآن، فيما يستمر رجال الإطفاء في عمليات التبريد والمراقبة للتأكد من احتواء الحريق تمامًا.

هذا وتعتبر مدينة روم في ولاية جورجيا مركزًا إداريًا هامًا، ويضم مبنى المحكمة العديد من المكاتب القضائية والإدارية.

الشرطة الفرنسية تعتقل 10 أشخاص على خلفية مقتل شقيق الناشط أمين كساسي في مرسيليا

اعتقلت الشرطة الفرنسية عشرة أشخاص في مرسيليا ومنطقة هيرولت جنوب البلاد للتحقيق في جريمة قتل مهدي كساسي شقيق الناشط المعروف أمين كساسي، وفق ما أوردت قناة سي نيوز.

ووجهت السلطات للموقوفين تهمتي القتل ضمن عصابة منظمة والتآمر الإجرامي، بعد أن تعرض مهدي للقتل بالرصاص يوم 13 نوفمبر الماضي وسط مرسيليا على أيدي عصابة إجرامية.

وتعد هذه ثاني حادثة مأساوية تتعرض لها عائلة أمين كساسي، رئيس جمعية “كونسيونس”، بعد مقتل شقيقه الأكبر وحرقه قبل خمس سنوات في تصفية حسابات.

وقد أثارت وفاة مهدي احتجاجات ومسيرات في مرسيليا، ما دفع الحكومة إلى إطلاق حملة واسعة لتعقب أفراد عصابات المخدرات وأموالهم وممتلكاتهم.

وتجري العملية الأمنية الواسعة بالتزامن مع محاكمة اثنين من قادة مافيا “دي زد” في مدينة أكس أون بروفانس، بتهمة ارتكاب جريمة قتل مزدوجة عام 2019 ضمن إجراءات أمنية مشددة.

واختير أمين كساسي أمس الأحد ضمن قائمة اليسار غير المنتمية لحزب “فرنسا الأبية”، التي كان يرأسها رئيس بلدية مرسيليا المنتهية ولايته بينوا بايان.

قتلى وجرحى جراء انفجار في مبنى سكني بمدينة سيفاستوبول

شهدت مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم الروسية، الليلة الماضية، انفجارًا غامضًا في مبنى سكني، أسفر عن مقتل امرأة وإصابة 12 شخصًا، بينهم ثلاثة أطفال، وفق ما أعلن حاكم المدينة ميخائيل رازفوجايف اليوم الثلاثاء.

وأوضح رازفوجايف في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن شخصًا واحدًا لا يزال في عداد المفقودين، فيما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأدى الانفجار، الذي وقع قبل منتصف الليل بقليل، إلى اندلاع حريق امتد إلى عدة شقق في المبنى، كما تسببت موجة الانفجار بأضرار جسيمة في مبنى سكني مجاور، ما دفع السلطات إلى إجلاء سكان المبنيين.

وبحسب وكالة “تاس”، فقد تضرر ما لا يقل عن ستة مبانٍ نتيجة الحادث، فيما تمكن رجال الإطفاء في ساعات الصباح من السيطرة على الحريق الذي امتد لمساحة تبلغ نحو 1000 متر مربع، كما اكتمل عمل فرق البحث والإنقاذ في الموقع.

ووصف الحاكم الوضع بعد الانفجار بالمعقد، لكنه تحت السيطرة الكاملة للوكالات البلدية والفيدرالية. وأشار إلى أن التحقيق الأولي استبعد فرضية انفجار غاز منزلي، مؤكدًا أن أجهزة إنفاذ القانون ستحدد السبب الدقيق للحادث فور انتهاء جميع الفحوصات.

عبر طائرات مسيرة عملاقة.. تهريب 25 قرد “غينون” من سيناء لإسرائيل

كشف التحقيق الذي أجرته النيابة العامة الإسرائيلية في بئر السبع عن شبكة تهريب غير تقليدية، استخدمت طائرات مسيرة عملاقة لتهريب 25 قردًا من نوع “غينون” من سيناء إلى إسرائيل، إلى جانب عمليات تهريب واسعة للأسلحة.

ووفقًا للقناة 12 الإسرائيلية، المتهمون شباب من التجمعات البدوية تتراوح أعمارهم بين العشرينات والثلاثينات، قاموا بتشغيل شبكة تهريب متطورة من مصر والأردن إلى إسرائيل، بالتنسيق مع تجار أسلحة في سيناء، حيث هرّبوا مئات الأسلحة خلال عشرات الرحلات الليلية.

وأشار التحقيق إلى أن عمليات تهريب القرود تمت قبل نحو عام ونصف، في ساعات الليل المتأخرة، عبر طائرات مسيرة كبيرة تحمل خمسة إلى ثمانية قرود مربوطة بحبال لمنع سقوطها، ومن ثم نقلها إلى الأراضي الإسرائيلية، حيث كان الجناة ينتظرون لاستلامها داخل سيارات جيب.

وفي إحدى الحالات، سجلت لائحة الاتهام تحميل 13 قردًا على طائرة مسيرة واحدة، فيما كان كل قرد يُباع لاحقًا مقابل خمسة آلاف شيكل، بينما احتفظ بعض المتهمين بعدد من الحيوانات لاستخدامها للترفيه الشخصي والعائلي.

ولم يقتصر نشاط الشبكة على تهريب الحيوانات، إذ تضمنت التحقيقات تهريب نحو 90 مسدسًا، وعشرات بنادق كلاشينكوف وإم-16، ورشاشات، وآلاف الذخائر، باستخدام نفس المنظومة الجوية عبر الحدود.

وأوضحت التحقيقات أن الوحدة المركزية في شرطة لواء الجنوب، بالتعاون مع جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك) والجيش الإسرائيلي، أشرفت على ضبط ومتابعة عمليات الشبكة، قبل تقديم لائحة الاتهام إلى المحكمة المركزية في بئر السبع.