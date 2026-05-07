العالم في 24 ساعة.. حوادث دامية تهزّ الرأي العام

شهد العالم خلال الساعات الأخيرة سلسلة أحداث لافت، من مأساة التصادم المروع في إندونيسيا الذي أودى بحياة العشرات، إلى حادثة إطلاق النار الغامضة المرتبطة بعائلة وزير الخارجية التركي السابق، مروراً برحيل أحد أقدم نجوم الفورمولا 1، وتطورات قضائية تخص الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، وصولاً إلى صدمة داخل نادي الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية، إضافة إلى عودة الجدل حول قضية جيفري إبستين بعد نشر رسالة يُعتقد أنها مرتبطة بمحاولة انتحاره.

مقتل 16 شخصاً في تصادم حافلة ركاب وشاحنة وقود بإندونيسيا

لقي 16 شخصاً على الأقل مصرعهم وأُصيب 4 آخرون في حادث تصادم مروع بين حافلة ركاب وشاحنة نقل وقود وجهاً لوجه على طريق ترانس-سومطرة السريع في جزيرة سومطرة الإندونيسية.

ووقع الحادث قرابة منتصف النهار في منطقة شمال موسي رواس، عندما اصطدمت حافلة كانت تقل ما لا يقل عن 20 راكباً بشاحنة وقود قادمة من الاتجاه المعاكس. وأفادت السلطات المحلية أن الحافلة ربما فقدت السيطرة قبل الاصطدام، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأدى التصادم العنيف إلى اندلاع حريق كبير التهم المركبتين، ما تسبب في احتجاز عدد من الركاب داخلهما. وأكد مسؤولون أن من بين القتلى سائقي المركبتين، إضافة إلى عدد من الركاب الذين قضوا احتراقاً.

وتم نقل الناجين الأربعة إلى مركز صحي قريب، حيث يعاني ثلاثة منهم من حروق خطيرة، بينما أُصيب الرابع بجروح طفيفة.

العثور على شقيق وزير الخارجية التركي السابق مصاباً بطلق ناري داخل مكتبه في ألانيا

أعلنت السلطات التركية عن العثور على آيدين تشاووش أوغلو، شقيق وزير الخارجية التركي السابق مولود تشاووش أوغلو، مصاباً بطلق ناري داخل مكتبه في مدينة ألانيا التابعة لولاية أنطاليا جنوب تركيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الحادث وقع داخل قسم المكاتب في محطة وقود يملكها آيدين تشاووش أوغلو، حيث سُمع دوي طلقة نارية واحدة من الطابق العلوي للمبنى.

وبحسب روايات موظفين في الموقع، توجه العاملون إلى المكتب بعد سماع الصوت ليعثروا على آيدين تشاووش أوغلو ملقى على الأرض، قبل أن يتم إبلاغ فرق الشرطة والإسعاف بشكل فوري.

وجرى نقل المصاب إلى المستشفى بعد تقديم الإسعافات الأولية في موقع الحادث، حيث خضع لعملية جراحية طارئة، فيما أفادت مصادر طبية بأن حالته ما تزال حرجة وتحت المراقبة المستمرة.

وتشير المعطيات الأولية التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية إلى احتمال أن تكون الحادثة محاولة انتحار، بعد العثور على السلاح الناري بجانبه، وعدم رصد كاميرات المراقبة دخول أي شخص إلى المكتب وقت وقوع الحادث.

ولا تزال التحقيقات الأمنية مستمرة لكشف ملابسات الحادثة وتحديد كافة التفاصيل المرتبطة بها.

وأدى نقل المصاب إلى المستشفى إلى تجمع عدد كبير من المواطنين في محيط المنشأة الطبية بمدينة ألانيا، ما دفع السلطات إلى فرض إجراءات أمنية مشددة في المنطقة.

وفاة إرمانو دا سيلفا راموس أحد رموز الفورمولا 1 عن 100 عام

توفي البرازيلي إرمانو دا سيلفا راموس عن عمر ناهز 100 عام، وهو أحد أقدم السائقين السابقين في تاريخ بطولة العالم لسباقات فورمولا 1، بحسب ما ذكره موقع “أوتوسبورت”.

ويُعد إرمانو دا سيلفا راموس إرمانو دا سيلفا راموس أكبر سائق سابق على قيد الحياة شارك في بطولة العالم للفورمولا 1، حيث بدأ مسيرته في السباقات الرسمية عام 1955 مع فريق غورديني.

وشارك راموس في سبعة سباقات ضمن بطولة العالم بين عامي 1955 و1956، وحقق أفضل نتائجه بحلوله خامسًا في جائزة موناكو الكبرى عام 1956، ليحصد نقطتين في الترتيب العام.

وكان آخر ظهور له في بطولة العالم خلال جائزة إيطاليا الكبرى عام 1956، قبل أن ينسحب من السباق بسبب عطل ميكانيكي.

كما يُعد راموس آخر الناجين من سباق 24 ساعة لومان عام 1955، وهو السباق الذي شهد واحدة من أسوأ الكوارث في تاريخ رياضة السيارات، بعدما أسفر حادث مأساوي عن وفاة 83 شخصًا.

الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يحصل على إطلاق سراح مشروط في قضية تمويل حملة 2012

أفادت إذاعة RTL الفرنسية نقلاً عن مصدر قضائي أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي حصل على إطلاق سراح مشروط في ملف يتعلق بتمويل حملته الانتخابية لعام 2012.

وأوضحت الإذاعة أن نيكولا ساركوزي البالغ من العمر 71 عاماً لن يكون ملزماً بارتداء السوار الإلكتروني الذي كان مقرراً أن يخضع له لمدة ستة أشهر.

وذكرت RTL أن هذا الإجراء يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوم الخميس 7 مايو، بعد منحه الإفراج المشروط استناداً إلى عامل العمر، ما يعني عدم تنفيذ شرط ارتداء السوار الإلكتروني.

وفي وقت سابق، سعى نيكولا ساركوزي إلى تجنب الخضوع مجدداً للسوار الإلكتروني عبر طلب دمج الأحكام الصادرة بحقه في قضيتين مختلفتين، إذ سبق أن ارتدى الجهاز في عام 2025 لمدة تزيد قليلاً على ثلاثة أشهر، قبل أن يُزال عنه مبكراً أيضاً بسبب العمر.

وفي نوفمبر 2025، أيدت محكمة النقض الفرنسية الحكم الصادر في قضية “بيغماليون” المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية، والذي يقضي بسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ، وستة أشهر إضافية مع السوار الإلكتروني، إلى جانب غرامة مالية تبلغ 3750 يورو.

كما نقلت صحيفة ويست فرانس أن المحكمة رفضت في مارس طلب الطعن المقدم من نيكولا ساركوزي، ما دفعه إلى عدم متابعة الاستئناف والاتجاه نحو طلب الإفراج المشروط.

وكانت محكمة الدرجة الأولى قد أصدرت الحكم في عام 2021 ضمن القضية نفسها، بعد اتهامات تتعلق بتجاوز سقف الإنفاق الانتخابي، إذ بلغ إنفاق حملة نيكولا ساركوزي في انتخابات 2012 نحو 42.7 مليون يورو، في حين يحدد القانون السقف عند 22.5 مليون يورو، رغم تحذيره من تجاوز الحد القانوني.

وتأتي هذه التطورات في سياق ملف قضائي واسع يرتبط بتمويل الحملات الانتخابية في فرنسا، من بينها قضايا أخرى مرتبطة بتحقيقات سابقة في تمويلات سياسية.

وفاة والد لاعب الزمالك محمد شحاتة قبل نهائي الكونفدرالية

تلقى نادي الزمالك المصري صدمة إنسانية قبل ساعات من مواجهة ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد وفاة والد لاعب خط الوسط محمد شحاتة.

وأعلن نادي الزمالك في بيان رسمي وفاة والد اللاعب محمد شحاتة، نجم وسط الفريق الأول، مقدماً التعازي للاعب وأسرته، معرباً عن خالص المواساة في هذا المصاب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، في المباراة المقررة يوم السبت في العاصمة الجزائرية، ضمن منافسات البطولة القارية.

وأفادت مصادر داخل النادي أن الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال يدرس الموقف النفسي للاعب محمد شحاتة، لتحديد إمكانية مشاركته في اللقاء من عدمها، أو السماح له بالعودة إلى مصر لحضور مراسم الجنازة في محافظة المنيا.

ويُعد محمد شحاتة أحد العناصر الأساسية في تشكيلة الزمالك خلال الموسم الحالي، حيث يعتمد عليه الجهاز الفني بشكل منتظم في خط الوسط.

وتقام مباراة الإياب بين الزمالك واتحاد العاصمة يوم 16 مايو على استاد القاهرة الدولي، في إطار حسم هوية بطل كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويأتي هذا الحدث في وقت حساس بالنسبة للفريق الأبيض الذي يواصل استعداداته للمباراة النهائية وسط ضغط المنافسة القارية.

قاضٍ فيدرالي أمريكي ينشر رسالة انتحار يعتقد أنها للمجرم جيفري إبستين

أفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن قاضياً فيدرالياً في الولايات المتحدة نشر رسالة انتحار يُعتقد أنها تعود إلى المجرم الجنسي جيفري إبستين، وتتضمن إشارات إلى ما يوصف بتأملات حول اختيار وقت الوداع.

وبحسب الصحيفة، جاءت الوثيقة ضمن ملفات مرتبطة بقضية نيكولاس تارتاليوني، زميل إبستين السابق في الزنزانة، حيث طلبت نيويورك تايمز من المحكمة نشرها ضمن إجراءات قضائية.

وتشير المعلومات إلى أن الرسالة تعود إلى محاولة انتحار فاشلة لجيفري إبستين في يوليو 2019، قبل وفاته بأقل من أسبوعين، مع عدم وجود تأكيد رسمي لصحة الوثيقة أو نسبها إليه بشكل قاطع.

وتضمنت الوثيقة إشارات إلى تعرضه لتحقيقات طويلة دون نتائج، إلى جانب عبارات توحي بإمكانية اختيار لحظة النهاية، في سياق يوصف بأنه يعكس حالة نفسية مضطربة.

كما أفادت الصحيفة أن نيكولاس تارتاليوني، زميل إبستين في الزنزانة، ذكر أنه عثر على الرسالة داخل رواية مصورة خلال تلك الفترة، بينما لم تظهر الوثيقة ضمن الملفات القضائية العلنية السابقة الخاصة بالقضية.

وفي المقابل، لم تؤكد وزارة العدل الأمريكية علمها بالرسالة، وفق ما نقلته نيويورك تايمز، ما يزيد من حالة الجدل حول مصدرها ومصداقيتها.

ويأتي هذا التطور في ظل استمرار الاهتمام بما يعرف بملفات جيفري إبستين، حيث نشرت وزارة العدل الأمريكية ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية، وسط تدقيق واسع في أنشطته وشبكة علاقاته.

وتوفي جيفري إبستين عام 2019 داخل أحد السجون الأمريكية أثناء احتجازه على ذمة قضايا فيدرالية خطيرة، في واقعة صنفت رسمياً على أنها انتحار، لكنها ما زالت تثير جدلاً واسعاً وتحقيقات متواصلة.

وتواصل السلطات القضائية الأمريكية التعامل مع ملفات مرتبطة بالقضية، في ظل اهتمام إعلامي وشعبي مستمر بتفاصيل الوفاة وما سبقها من أحداث.