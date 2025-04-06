العالم يزخر بحوادث الوفيّات المؤسفة.. ما أبرزها لهذا اليوم؟

عثرت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، “على 3 قتلى في مبنى سكني بمدينة فايتفيلد في ولاية راينلاند بفالتس”.

وقال متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية إن “الجاني أو الجناة لاذوا بالفرار”، وطالبت الشرطة قائدي السيارات في المنطقة “عدم استقبال أي غرباء على الطرق في سياراتهم”.

وذكر المتحدث أنه “بحسب المعلومات الحالية، وقعت جريمة القتل في ساعة مبكرة من صباح اليوم”، وذكر “أن عملية البحث عن الجاني أو الجناة جارية حاليا، مضيفا أن الشرطة متواجدة في المكان بقوات كبيرة”.

5 قتلى من أسرة واحدة في مصر

لقي 5 أفراد من أسرة واحدة حتفهم وأصيب شخص في حادثة تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي بالمنوفية في شمال مصر.

وتلقت مديرية أمن المنوفية، “إخطارا بوقوع حادث تصادم علي الطريق الإقليمي، حيث عبرت سيارة نقل ثقيل الحاجز المروري علي الطريق واصطدمت بسيارة تقل أسرة عائدة إلى القاهرة بعد قضائها أجازة العيد وسيارة أخرى”.

لا حول ولا قوة إلا بالله حدث منذ قليل كانوا راجعين من إجازة العيد وفاة ٥ من أسرة واحدة بينهم طفلة عمرها سنتين في حادث تصادم عدة سيارات على الطريق الإقليمي بالمنوفية تم النشر بواسطة ‏‎Äbđ Ẹł Râhmãń Môštäfá‎‏ في الأحد، ٦ أبريل ٢٠٢٥

العراق.. 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر

أعلنت محكمة جنايات الرصافة في العراق، “إصدار 8 أحكام بالإعدام بحق قتلة عائلة في مدينة الصدر شرقي بغداد”.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكما بالإعدام بحق 3 مدانين من بينهم امرأة عن جريمة قتل عائلة في بغداد – مدينة الصدر مكونة من 8 أفراد بينهم أطفال”.

وكانت قيادة شرطة بغداد الرصافة قد أعلنت، في نهاية عام 2024، “إلقاء القبض على رجل وزوجته بتهمة ارتكاب جريمة “مروعة” وهي قتل عائلة مكونة من 8 أفراد معظمهم من الأطفال، وذلك بمدينة الصدر شرقي العاصمة.

تونس.. قطعة لحم تزهق روح أربعيني

فارق رجل أربعيني يقطن بمعتمدية المتلوي التابعة لولاية قفصة جنوب غربي تونس، الحياة بعد أن علقت قطعة لحم في حلقه أثناء تناوله وجبة العشاء، وقالت إذاعة “جوهرة أف أم” إن “الرجل البالغ من العمر 47 سنة، اختنق بقطعة اللحم”.

مصرع ملكة جمال أوروبا التركية غولر أردوغان أثناء محاولتها الهرب من الشرطة

توفيت، غولر أردوغان، عارضة الأزياء التركية وحاملة لقب “ملكة جمال أوروبا”، عن عمر ناهز 27 عاما، إثر حادث مروع أثناء محاولتها الهرب من الشرطة في مدينة غيرسون شمال تركيا.

ووفقا لصحيفة “صباح” التركية، فإن “أردوغان”، الحاصلة على لقب ملكة جمال أوروبا في نسخة المسابقة التي أقيمت في كوسوفو، كانت تحتفل وتشرب الكحول مع صديقاتها خلال العطلة”.

وأفادت الصحيفة أن “الشرطة أوقفت المجموعة بعد ورود بلاغات، حيث وجدت غولر أردوغان في حالة سكر، ما دفعها لمحاولة الفرار ركضا، وخلال محاولتها عبور أحد الجسور في المنطقة، فقدت توازنها وسقطت في طريق إحدى المركبات العابرة، ما أدى إلى تعرضها للدهس ووفاتها في مكان الحادث”.

وتعد غولر “أردوغان”، من “أبرز الوجوه التركية في عالم عروض الأزياء والجمال، حيث مثلت تركيا في مسابقات دولية وكانت تحظى بمتابعة واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي”.

اندلع حريق هائل مساء امس السبت، داخل فندق نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بالمدينة الحمراء في مراكش المغربية.

وذكر موقع “زنقة 20″، “أن الحريق اندلع في أحد غرق فندق بيستانا المتواجد بشارع المنارة M Avenue بمقاطعة جليز بمدينة مراكش”.

ووفق المعطيات الأولية، “فإن الحريق خلف حالة ذعر وسط نزلاء الفندق المصنف 4 نجوم، وفور وقوع الحادث، تدخلت عناصر الوقاية المدنية بسرعة كبيرة، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى باقي أجزاء الفندق”.

ولم تسجل أي خسائر في الأرواح أو إصابات في صفوف النزلاء أو العاملين، في حين اقتصرت الخسائر على الأضرار المادية التي لحقت بمرافق الفندق، وطالت الخسائر الجناح المعني إلى جانب جزء من الجناح المتواجد فوقه بالطابق الثالث، كما طالت بعض تجهيزات مطعم في الطابق الأرضي.

ويعد فندق كريستيانو “من الوجهات الراقية بالمدينة الحمراء، ويشهد توافدا كبيرا للسياح من مختلف أنحاء العالم، وقد استنفر الحريق مصالح الوقاية المدنية والسلطات التابعة للمنطقة وعناصر الأمن، وتم فتح تحقيق في ظروف وملابسات الحادث”.

إصابة 32 شخصا جراء إعصار ضرب خاكاسيا بشرق روسيا (فيديو)

“ارتفع عدد المصابين جراء الإعصار الذي ضرب جمهورية خاكاسيا في جنوب سيبيريا الروسية، أمس السبت إلى 32 شخصا”، حسبما أعلنت وزارة الصحة الإقليمية.

وقالت الوزارة في بيان، “إنه حسب بيانات المركز الجمهوري لطب الكوارث، فقد راجع 32 مصابا بجروح متفاوتة الخطورة، بينهم طفل واحد، المؤسسات الصحية المحلية”.

هذا “وشهدت عدة مناطق في سيبيريا- هي خاكاسيا وإقليم كراسنويارسك ومقاطعتا كيميروفو وإيركوتسك– أمس السبت عاصفة شديدة بلغت سرعة رياحها 33 مترا في الثانية، وأدت الأحوال الجوية السيئة إلى انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء، كما ساهمت الرياح القوية في انتشار الحرائق التي تسببت في اندلاع حرائق غابات، وأعلنت سلطات خاكاسيا نظام طوارئ في الإقليم”.

ألمانيا.. هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي

أصيب 16 شخصا في ألمانيا جراء هجوم برذاذ الفلفل على ملهى ليلي، وفق ما أعلنت الشرطة في مدينة شتوتغارت جنوب غربي البلاد، اليوم الأحد.

وقال شهود عيان إن “الهجوم جاء في أعقاب شجار وقع بين مجموعتين، ولا تزال أسباب الشجار غير معروفة”، وأشارت تقارير إلى “أن المهاجم، الذي لم يتم العثور عليه، قام برش مادة سائلة تسبب تهيجا في العينين، على حشد من الأشخاص، ثم في وحدة التهوية بالملهى، ووصلت الشرطة وعمال الإنقاذ إلى الملهى الليلي في شارع روتيبولبلاتز، بالمدينة القديمة في شتوتغارت، وقدمت هيئات الطوارئ العلاج للجرحى في الموقع”.

إعلان حالة الطوارئ في ايرلندا بسبب حرائق الغابات

أعلنت السلطات في أيرلندا الشمالية اليوم الأحد، “حالة الطوارئ القصوى عقب اندلاع حريق ضخم في منطقة قريبة من بلدة “هيلتاون” نتيجة الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة”.

وذكرت قناة “سكاي نيوز”، نقلا عن الجهات المختصة أن “الحريق يمتد على مساحة تزيد عن ثلاثة كيلومترات”.

ومن جانبها، أفادت دائرة الإطفاء والإنقاذ في أيرلندا الشمالية (NIFRS) بأنه “تم نشر أكثر من 100 رجل إطفاء و14 وحدة إطفاء في موقع الحريق الواقع على طريق ساندبانك في هيلتاون يوم السبت”.

وأضافت الدائرة أن “مساحة الحريق تبلغ حوالي ميلين”، مشيرة إلى أنه “التهم مساحات شاسعة من الغابات القريبة من المنازل”.

وكانت “اندلعت حرائق مختلفة في جميع أنحاء الممكلة المتحدة الأسبوع الماضي وسط أجواء دافئة وجافة غير معتادة في هذا الوقت من العام، وفي إسكتلندا، تم نشر مروحيات للسيطرة على الحريق الرابع هذا الأسبوع، حيث حذرت الشرطة من امتداد النيران من منطقة نيوتن ستيوارت شمالا نحو بحيرة لوخ دون في إيست أيرشاير، وناشدت السلطات السكان بتفادي المنطقة، ونصحت المخيمين هناك بمغادرتها فورا”.

وفي إنجلترا، أعلنت شرطة ديفون وكورنوال، “إغلاقا مؤقتا للطريق السريع A30 قرب بولفينتور لدعم فرق الإطفاء التي تواجه عدة حرائق في الأراضي البرية، بينما أغلق منتزه مورز فالي في دورست بعد اندلاع حرائق متفرقة فيه يوم الأربعاء، تلتها حوادث مماثلة في مناطق هيث أبتون وكانفورد هيث”.

وفي أماكن أخرى من إنجلترا، قالت شرطة ديفون وكورنوال، “إنها تساعد خدمة الإطفاء في إغلاق مؤقت للطرق على الطريق A30 في منطقة بولفينتور، بينما تُكافح “عددا من الحرائق” في الأراضي البرية، ثم أبلغ عن حوادث منفصلة في أبتون هيث في بول يوم الأربعاء، وفي كانفورد هيث القريبة في الساعات الأولى من صباح الخميس”.

هذا “وسجل يوم الجمعة أعلى درجات حرارة هذا العام، حيث وصلت إلى 23 درجة مئوية (73.4 فهرنهايت) في جنوب إنجلترا، وفقا لـمكتب الأرصاد الجوية البريطاني، وهي الأعلى منذ سبتمبر الماضي، وأدت هذه الظروف إلى رفع تصنيف خطر الحرائق البرية إلى مستوى “شديد” في مناطق واسعة من المملكة المتحدة، وسط تحذيرات من استمرار التحديات مع استمرار الطقس الجاف”.

❗️❗️NORTHERN IRELAND FIRE AND RESCUE SERVICE ❗️❗️



🔥 MAJOR INCIDENT DECLARED – in #Hilltown #MourneMoutains #NorthernIreland Currently 14 pumping appliances and support from search and rescue charity



Credit @SkyWatchNI pic.twitter.com/ZB1igRuZGS — NI Emergency Response Vids (@NiResponsevids) April 5, 2025

Latest | Emergency services declared a “major incident” yesterday evening as dozens of firefighters tackled a blaze in Co Down. The cause of this fire is believed to have been deliberate.https://t.co/Pe6Lp3rnJm — Belfast Telegraph (@BelTel) April 6, 2025

'Major incident' in Northern Ireland as wildfire breaks out amid higher-than-normal temperatures https://t.co/jr7AE0jKeT — Abdul Wahid (@Abdul248Abdul) April 6, 2025

الإمارات ترسل كاميرات تتسلل بين الركام إلى ميانمار

أفادت وسائل إعلام رسمية، بأن “عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب ميانمار في 28 مارس، ارتفع إلى 3471 شخصا”.

وقالت وسائل الإعلام إن “عدد قتلى زلزال ميانمار المدمر ارتفع إلى 3471، مع إصابة 4671 شخصا وفقدان 214 آخرين”.

أفاد مسؤول إماراتي، “بإرسال بلاده كاميرات حرارية قادرة على التسلل بين الركام خلال مشاركتها في عمليات التخفيف من معاناة المتأثرين والمنكوبين في زلزال ميانمار”.

هذا “وتعد الإمارات أول دولة عربية ترسل فريقا من هيئة أبوظبي للدفاع المدني والحرس الوطني وقيادة العمليات المشتركة لدعم جهود الإغاثة”.