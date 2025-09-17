العالم يشتعل.. وفيات جماعية وتوترات تتصاعد شرقاً وغرباً

شهد العالم في الساعات الماضية سلسلة من الأحداث المتنوعة، والبداية كانت مع حوادث الوفيات التي هزّت فيينا حيث أودى إطلاق نار داخل مبنى سكني بحياة شخصين، وفي مصر، أصدرت محكمة جنايات الأقصر حكم الإعدام على أربعة متهمين في قضية قتل ضابط شرطة أثناء مقاومة عنيفة، بينما حُكمت المتهمة الخامسة بالسجن، وفي لبنان، شهدت منطقة عاليه حادثة إنقاذ شاب حاول الانتحار، حيث تدخل الأهالي وقوى الأمن في اللحظة الأخيرة لإنقاذ حياته، أما على صعيد الحوادث الصحية، فقد تعرض 130 جنديًا إسرائيليًا في قاعدة حرس الحدود لحالات تسمم غذائي، تزامنًا مع تسمم 23 طالبًا أردنيًا في إربد بعد تناول وجبة فلافل ملوثة. وفي الجانب الأمني، تعرض متحف التاريخ الطبيعي في باريس لسرقة عينات ذهبية نادرة بقيمة 700 ألف دولار، مستغلاً انقطاع أنظمة الإنذار بسبب هجوم سيبراني، وفي إطار الجهود المجتمعية، استضافت الشارقة مؤتمر “نحن الاحتواء 2025” لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور ممثلين من 74 دولة لمناقشة دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، وأعلنت السويد خطة لإنشاء مخزون استراتيجي من الغذاء بقيمة 65 مليون دولار استعدادًا لأي أزمات أو حروب مستقبلية.

الشارقة تستضيف مؤتمر “نحن الاحتواء 2025” لأول مرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

استضافت إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر “نحن الاحتواء 2025” لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بتنظيم من مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وبالتعاون مع منظمة “الاحتواء الشامل الدولية”.

وجاء المؤتمر بحضور ممثلين من 74 دولة، حيث ناقش قضايا الدمج المجتمعي وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، مع التركيز على الانتقال من الإيواء المؤسسي إلى العيش المستقل داخل المجتمع.

وأوضح محمد النابلسي، مسؤول التدريب والتطوير في مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، أن اختيار الشارقة لاستضافة المؤتمر يعكس التقدم الكبير الذي حققته الإمارات في دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجالات التعليمية والمهنية والاجتماعية.

وأضاف أن المؤتمر، الذي يعقد كل أربع سنوات في دولة مختلفة، يهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة للأمم المتحدة، والتي تشمل التعليم، التوظيف، الصحة، الحياة الأسرية، والمشاركة السياسية والثقافية.

وشهد المؤتمر أكثر من 150 جلسة نقاشية وورش عمل، منها 59 جلسة يقودها مناصرون ذاتيون من ذوي الإعاقة أنفسهم، ما يعكس روح التمكين والمشاركة الفاعلة.

كما شاركت مؤسسات المجتمع المحلي والدولي في إثراء النقاشات وصياغة سياسات عملية تضمن العدالة والدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية في مجتمعاتهم.

تسمم غذائي يطال 130 جنديًا إسرائيليًا في قاعدة حرس الحدود وسط تقارير عن تردي الأوضاع الصحية بالمعسكرات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أن نحو 130 جنديًا في قاعدة حرس الحدود الإسرائيلية تعرضوا لأعراض حادة مشابهة لتسمم غذائي خلال الأيام الماضية، في حادثة أثارت تساؤلات حول الأوضاع الصحية في القواعد العسكرية.

وبدأت الأزمة بإصابة 30 جنديًا بأعراض مثل الإسهال والقيء، ما دفع قيادة القاعدة إلى إغلاق المطبخ مؤقتًا وتوفير طعام بديل، لكن الوضع تفاقم لاحقًا بعد نقل قرابة 100 جندي إلى قاعدة “همغشيوت”، حيث ظهرت عليهم أعراض مشابهة.

وتم إرسال عدد من الجنود إلى منازلهم للتعافي، في حين تمت إراحة آخرين داخل القاعدة وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وتأتي هذه الحادثة في وقت تتزايد فيه التقارير عن تردي الأوضاع الصحية في قواعد عسكرية إسرائيلية أخرى، منها قاعدة ساير قرب إيلات ومعسكر عين ياهف في وادي عربة، وقد اشتكت مجندات في تلك القواعد من انقطاع الكهرباء في ظروف مناخية قاسية، وسوء نوعية الطعام الذي وُصف في بعض الحالات بأنه “غير صالح للاستهلاك”، مع انتشار صور لحاويات طعام متعفنة.

من جانبه، قلل الجيش الإسرائيلي في تصريحات سابقة من شأن هذه الحوادث، واصفًا إياها بأنها “حوادث فردية”، في حين تتزايد الأصوات داخل المؤسسة العسكرية للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والرعاية الصحية في المعسكرات.

مشهد مروع في لبنان.. شاب يحاول الانتحار وينقذه آخرون في اللحظة الأخيرة

تمكنت قوى الأمن الداخلي وعدد من الشبان، اليوم الأربعاء، من إنقاذ شاب حاول الانتحار بإلقاء نفسه من سطح مبنى في منطقة عاليه بجبل لبنان.

وجرت عملية الإنقاذ في اللحظة الأخيرة وسط تصفيق وترحيب المارة الذين تجمعوا لمتابعة الحادث. وانتشر مقطع فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار تفاعلاً واسعاً بين المتابعين، حيث أعرب كثيرون عن تعاطفهم مع الشاب ودعوا إلى تقديم الدعم النفسي له لضمان عدم تكرار محاولته الانتحارية.

وأشار البعض إلى ضرورة إنشاء مستوصفات ومراكز إعادة تأهيل نفسي لمساعدة الأشخاص الذين يمرون بضغط نفسي شديد، مع التأكيد على أهمية العلاج والمتابعة النفسية بعد مثل هذه الحوادث.

فيينا: مقتل شخصين وإصابة آخرين إثر إطلاق نار في مبنى سكني

قتل شخصان على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار بمدينة فيينا مساء الثلاثاء، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء النمساوية “إيه بي إيه”.

وقالت الشرطة إن الضباط توجهوا إلى مبنى سكني في حي ليوبولدشتات بعد ورود تقارير عن خلاف داخل شقة. وعُثر داخل الشقة على امرأة تبلغ من العمر 44 عاماً مقتولة.

وبعد ذلك، وقع تبادل لإطلاق النار خارج المبنى مع مشتبه به يبلغ من العمر 44 عاماً، وتم العثور عليه لاحقاً مقتولاً في سيارته، بحسب بيان الشرطة.

كما عُثر داخل الشقة على امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً ورجل يبلغ 26 عاماً مصابين بجروح خطيرة، وتم نقلهما إلى المستشفى، وكانت حالة المرأة حرجة وتهدد حياتها.

الإعدام لأربعة مصريين والسجن 5 سنوات لمتهمة خامسة في جريمة مروعة بالأقصر

أصدرت محكمة جنايات الأقصر جنوب مصر حكما بالإعدام شنقًا على أربعة متهمين، ومعاقبة المتهمة الخامسة بالسجن المشدد 5 سنوات، في قضية مقاومة السلطات وقتل ضابط شرطة بالخطأ، إضافة إلى حيازة مواد مخدرة وأسلحة غير مرخصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى 28 مارس الماضي، حين كانت قوة شرطة تنفذ أمر ضبط أحد المتهمين بالاتجار بالمخدرات، فواجهتها المجموعة بمقاومة عنيفة، أطلقت خلالها رصاصًا من سلاح ناري استولى عليه أحدهم، ما أدى إلى مقتل النقيب محمود أحمد عبد الصبور وإصابة عناصر آخرين.

وكشفت التحقيقات عن ضبط كمية كبيرة من الحشيش المخدر، وبنادق وأسلحة بيضاء غير مرخصة، واعترف المتهمون بارتكاب الجريمة وتورطهم في شبكة لتجارة المخدرات.

الأردن.. تسمم 23 طالبًا بعد تناول وجبة فلافل في مدرستين بإربد

تعرض 23 طالبًا أردنيًا في مدرستين منفصلتين بمحافظة إربد لحالات تسمم غذائي إثر تناولهم وجبة فلافل.

وقالت مصادر لوكالة “عمون” إن المؤسسة العامة للغذاء والدواء قامت بجمع عينات من بقايا الطعام في المدرستين، بالإضافة إلى أخذ عينات من المطعم الذي تم شراء وجبات الفلافل منه، لمعرفة المادة أو الجرثومة المتسببة في التسمم.

بدورها، قامت وزارة الصحة بأخذ عينات من الطلاب المصابين لفحص نوعية الجرثومة والوقوف على ملابسات الحادثة.

وأوضح مدير إدارة الأوبئة في وزارة الصحة الأردنية، أيمن المقابلة، اليوم الأربعاء، أن 8 حالات من أصل 23 طالبًا دخلوا المستشفى للمراقبة والمتابعة، بينما غادرت باقي الحالات بعد تلقي العلاج.

وأكد المسؤول أن عمال مطعم الفلافل غير حاصلين على شهادات خلو أمراض، مما دفع الجهات المختصة إلى إغلاق المطعم احترازياً لحين الانتهاء من التحقيقات.

سرقة عينات ذهب بقيمة 700 ألف دولار من متحف التاريخ الطبيعي في باريس

تعرض متحف التاريخ الطبيعي في باريس لسرقة عينات من الذهب الطبيعي تبلغ قيمتها نحو 700 ألف دولار، في أحدث سلسلة من السرقات التي استهدفت مؤسسات ثقافية فرنسية.

واكتُشفت عملية الاقتحام صباح الثلاثاء بعد أن استخدم اللصوص أدوات حادة مثل المنشار الكهربائي والمشعل الحراري لاختراق المبنى المطل على نهر السين، والذي يعد مقصدًا للسياح والسكان المحليين.

وأوضحت إدارة المتحف في بيان أن العينات المسروقة هي من الذهب الطبيعي الخام، والتي لها قيمة تراثية كبيرة إلى جانب قيمتها المادية التي تصل إلى 600 ألف يورو وفق سعر الذهب الخام.

وكشف مصدر شرطي أن أنظمة الإنذار والمراقبة في المتحف كانت معطلة منذ يوليو الماضي بسبب هجوم سيبراني، وهو ما استغله اللصوص لتنفيذ السرقة.

وتأتي هذه السرقة في ظل تصاعد عمليات السطو على المتاحف والمؤسسات الثقافية في فرنسا، حيث تعرض متحف “أدريان دوبوشيه الوطني” في ليموج مؤخرًا لاقتحام وسرقة قطع خزفية تقدر قيمتها بـ6.5 مليون يورو، كما شهد متحف “كوجناك-جاي” بباريس سرقة قطع فنية يعود تاريخها للقرن الثامن عشر بقيمة تجاوزت 4 ملايين دولار.

وشهدت باريس خلال الأشهر الماضية عدة عمليات سرقة مسلحة طالت متاجر مجوهرات ومتاحف أخرى، مما يزيد من القلق حول أمن المقتنيات الثقافية والتاريخية في البلاد.

السويد تخصص 65 مليون دولار لبناء احتياطيات استراتيجية من الغذاء لمواجهة الأزمات والحروب

أعلنت السويد عن خطة لتخزين احتياطيات استراتيجية من المواد الغذائية تحسبًا لحالات الحرب أو الأزمات، وذلك ضمن ميزانية العام الجاري التي خصصت لهذا الغرض 600 مليون كرونة سويدية (حوالي 65 مليون دولار).

وفي مؤتمر صحفي، أوضح وزير الزراعة السويدي بيتر كولغرين أن الحكومة ستبدأ فعليًا في بناء مخزون من الحبوب والموارد الزراعية، تشمل البذور والأسمدة ومبيدات الآفات، وغيرها من المستلزمات الضرورية في مراحل الإنتاج الغذائي.

وأشار كولغرين إلى أن الغذاء والماء الصالح للشرب عنصران حيويان لبقاء السكان في حالات الطوارئ أو النزاعات المسلحة، مبينًا أن السويد ستستثمر ما مجموعه 6 مليارات كرونة (حوالي 650 مليون دولار) بين عامي 2026 و2028 لتطوير هذه الاحتياطيات، مع تخصيص 700 مليون كرونة (76 مليون دولار) في 2027 و850 مليون كرونة (92 مليون دولار) في 2028.

يأتي هذا التحرك في سياق تحضيرات مشابهة في دول أوروبية أخرى، حيث دعت المفوضية الأوروبية في مارس الماضي سكان الاتحاد إلى إعداد مخزونات من الغذاء والمياه والأدوية لضمان البقاء المستقل لمدة 72 ساعة في حالات الأزمات.