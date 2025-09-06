العالم يشتعل.. وفيات وكوارث وأزمات تهزّ القارات في يوم واحد

في يوم دامٍ على خارطة العالم، تصدرت حوادث الوفيات المشهد الإخباري من إفريقيا إلى أستراليا، حيث ارتفعت حصيلة حادث السير المروع في مصر إلى 19 ضحية معظمهم من الفتيات، بينما شهدت السودان مأساة إنسانية جديدة بمقتل 6 عمال في انهيار بئر تعدين، تزامناً مع أول وفاة تُسجل في أستراليا منذ ثلاث سنوات إثر هجوم سمكة قرش. وفي المحلة الكبرى، خلاف زوجي تحوّل إلى جريمة طعن مروعة، فيما تتفاعل أزمة فيديو خطيب مسجد أساء للمولد النبوي، ما دفع وزارة الأوقاف إلى تحقيق عاجل، وعلى الصعيد الدولي، هزّت قضايا سياسية واقتصادية وأمنية عدة عواصم؛ من تعليق البريد العالمي إلى أمريكا، واحتجاز رحّالة فرنسي في روسيا، وصولاً إلى أزمة دبلوماسية بين سيول وواشنطن بعد اعتقال مئات العمال في مصنع “هيونداي”، وفي تركيا، غرق يخت فاخر بعد دقائق من إطلاقه، فيما أُخلي مقر سابق لهيئة الإذاعة البريطانية في لندن بعد حريق ضخم، أما في الشرق الأوسط، فقد أغلقت تشاد سفارتها في تل أبيب، وظهرت ابنة الرئيس الإيراني بعباءة زينبية في قمة شنغهاي في رسالة رمزية لافتة.

مصر: وزارة الأوقاف تفتح تحقيقاً بعد فيديو مثير للجدل داخل مسجد في ذكرى المولد النبوي

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية فتح تحقيق عاجل بعد تداول مقطع فيديو لخطيب مسجد تحدث فيه “بشكل غير لائق” عن مناسبة المولد النبوي، ما أثار موجة واسعة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر الفيديو المتداول خطيب الجمعة في إحدى قرى محافظة الدقهلية وهو يهاجم الاحتفال بالمولد النبوي بكلمات وُصفت بالمسيئة، حيث قال: “حالل علينا يوم منيل بستين نيلة، ويقولك المولد النبوي.. عمرنا ما سمعنا به أيام الرسول”، ما اعتبره كثيرون إساءة للمناسبة الدينية الجليلة.

وفي أول تعليق رسمي، أكد المتحدث باسم وزارة الأوقاف، الدكتور أسامة رسلان، أن القطاع الديني تحرك فوراً للنظر في الواقعة وتحليل محتوى المقطع، مشيراً إلى أنه “تم فتح تحقيق موسع يشمل الجوانب الفكرية والإدارية ذات الصلة”، على أن يتم الإعلان عن نتائج التحقيق لاحقاً.

وأضاف رسلان، عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، أن الوزارة “ترى في هذا السلوك تطاولاً لا يُغتفر على الجناب الشريف، وجهلاً بمقام المولد الشريف أفضى إلى إساءة بالغة لعظمة المناسبة وواجب الاحتفاء بها”.

وقد أثار الفيديو ردود فعل واسعة على مواقع التواصل، حيث طالب كثير من المستخدمين بمحاسبة الخطيب على كلماته، مؤكدين أهمية احترام الرموز الدينية ومراعاة قدسية المناسبات الإسلامية.

خطيب شاب يقف على منبر أحد المساجد، و #يحرم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، واصفًا إياه بأنه يوم منيل بـ 60 نيلة، وفق تعبيره، نطالب وزارة #الأوقاف بإيقافه وإحالته للتحقيق..✋ تم النشر بواسطة ‏الصحفي محمد واصل‏ في الجمعة، ٥ سبتمبر ٢٠٢٥

جريمة صادمة في المحلة الكبرى.. خلاف حول مصروف البيت يتحول لطعن زوج

شهدت مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر جريمة مروعة، حيث أقدمت امرأة على طعن زوجها بسلاح أبيض إثر مشادة كلامية حادة بينهما حول نفقات المنزل، بعد سبعة أشهر فقط من زواجهما.

وأفادت الأجهزة الأمنية بأن الزوج وصل إلى المستشفى مصابًا بجرح نافذ يستدعي تدخلًا طبيًا عاجلًا، مشيرة إلى وجود شبهة جنائية وراء الحادث. وأكد الزوج خلال التحقيقات الأولية أن زوجته هي من تعدت عليه بالسكين أثناء النقاش.

وتمكنت القوة الأمنية من ضبط الزوجة المتهمة، وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة، وسط اهتمام واسع لمعرفة دوافع تصعيد الخلاف الأسري إلى هذا الحد المأساوي.

مصر.. وفاة ضحية جديدة لحادث دائري المنوفية لترتفع الحصيلة إلى 19 فتاة

لفظت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، تُعرف باسم “آيات”، أنفاسها الأخيرة متأثرة بجراحها الناتجة عن حادث مأساوي وقع قبل أكثر من شهرين على الطريق الدائري بالمنوفية، الذي راح ضحيته 18 فتاة سابقًا، لترتفع بذلك حصيلة الحادث المروع إلى 19 ضحية.

ويعود الحادث إلى نهاية يونيو الماضي، حين دهست شاحنة ثقيلة حافلة كانت تقل فتيات عاملات بمزارع العنب، وجميعهن من قرية واحدة وأعمارهن تقل عن 21 عامًا، ما أثار موجة من التعاطف على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأظهرت التحاليل أن سائق الشاحنة كان تحت تأثير المخدرات والمنشطات، ولم يكن يحمل رخصة قيادة، وكان يسير في الاتجاه المعاكس للطريق.

وأغلق الطريق بعد وقوع حادث آخر أسفر عن 11 قتيلًا، قبل استكمال أعمال الصيانة.

واستجابة للحوادث المتكررة، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بدراسة إغلاق الطريق الدائري الإقليمي في المناطق التي تشهد أعمال صيانة، ووضع بدائل آمنة، مع تكليف وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لضمان سلامة المواطنين.

انهيار بئر تعدين في السودان يودي بحياة 6 أشخاص ويصيب 9 آخرين

لقي 6 معدنين تقليديين مصرعهم وأصيب 9 آخرون إثر انهيار بئر للتعدين في منطقة الباوقة بولاية نهر النيل شمال السودان.

وأدانت شبكة أطباء السودان الحادث، مؤكدة أن هذه الكارثة “تعكس استمرار نزيف الأرواح نتيجة انهيار آبار ومناجم التعدين الأهلي”، مشيرة إلى أن الحادث يأتي بعد أسابيع من انهيار منجم “هويد” بين ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر في يونيو الماضي، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.

واعتبرت الشبكة أن هذه الكوارث تعود بشكل مباشر إلى الفوضى وغياب الرقابة وانعدام معايير السلامة في قطاع التعدين التقليدي، وحملت السلطات الحكومية ممثلة في الشركة السودانية للموارد المعدنية المسؤولية الكاملة، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل في الآبار العشوائية وتوفير بدائل آمنة للعمال ومحاسبة المتسببين في تعريض حياتهم للخطر.

كما دعت الشبكة المنظمات الإنسانية والحقوقية لممارسة الضغط على الجهات الرسمية لحماية المدنيين، مشيرة إلى أن التقاعس عن ذلك يعتبر “تواطؤًا مع الجريمة المستمرة بحق البسطاء”، وأكدت أنها بصدد إعداد تقرير عن مخاطر التعدين والمواد الكيميائية المستخدمة في استخلاص الذهب.

أستراليا تسجل أول وفاة منذ 3 سنوات ونصف بسبب هجوم سمكة قرش

لقي رجل مصرعه إثر هجوم سمكة قرش قبالة شاطئ لونج ريف في مدينة سيدني الأسترالية، في حادث هو الأول من نوعه منذ نحو ثلاث سنوات ونصف.

وأفادت الشرطة المحلية أن الحادث وقع بعد الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، مما أدى إلى إغلاق عدد من الشواطئ في المنطقة كإجراء احترازي.

وتم انتشال الضحية من المياه ونقله إلى الشاطئ، إلا أنه كان يعاني من إصابات بالغة تسببت بوفاته في الموقع. ولم تُكشف هوية الرجل بعد، كما لم يتم تحديد نوع سمكة القرش التي هاجمته.

وأوضح المسؤولون أنه تم العثور على جزأين من لوح تزلج مائي يعتقد أنهما للضحية، وأُرسلت للفحص ضمن التحقيق الجاري في الحادث.

يُذكر أن شاطئ لونج ريف يقع في الجزء الشمالي من سيدني ويعد من الشواطئ المعروفة والمزدحمة، مما يجعل الحادث مؤلماً للمجتمع المحلي والسياح على حد سواء.

ترامب يرفض الغرامات الأوروبية المفروضة على “غوغل” و”آبل” ويطالب بإعادتها

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه لا يعترف بالغرامات التي فرضتها المحاكم الأوروبية على شركتي “غوغل” و”آبل”.

وغرد ترامب على صفحته في “تروث سوشيال”: “فرضت أوروبا اليوم غرامة قدرها 3.5 مليار دولار على شركة أمريكية عظيمة أخرى، غوغل، آخذةً أموالاً كانت ستُخصص للاستثمار في أمريكا وخلق فرص عمل”.

وأضاف أن هذه الغرامة ما هي إلا واحدة من سلسلة غرامات وضرائب تُفرض على شركات التكنولوجيا الأمريكية، مشيراً إلى أن آبل تُجبر على دفع 17 مليار دولار، مطالباً بإعادة هذه الأموال.

وأكد ترامب أنه لن يسمح بمعاملة الشركات الأمريكية بهذه الطريقة، مشيراً إلى قانون يُلزمه بإلغاء الغرامات غير العادلة المفروضة على هذه الشركات.

يذكر أن الرئيس التقى الأسبوع الماضي بقادة شركات التكنولوجيا العملاقة في البيت الأبيض.

غرق يخت فاخر جديد في تركيا بعد دقائق من إطلاقه دون إصابات

شهدت منطقة “إيريجلي بكارادينيز” التركية حادثًا مؤسفًا تمثل في غرق يخت فاخر يُقدّر قيمته بنحو 40 مليون ليرة تركية (حوالي مليون دولار أمريكي)، بعد أقل من 15 دقيقة على إطلاقه في البحر.

واستغرق بناء اليخت عامًا كاملاً داخل حوض مخصص لصناعة السفن، لكنه انقلب وغرق بسرعة بعد دخوله المياه، ولحسن الحظ، لم يُسفر الحادث عن أي إصابات، حيث تمكن العمال من رصد علامات الغرق مبكرًا، وأبلغوا خفر السواحل الذي استجاب بسرعة، وتمكن من إنقاذ أربعة أفراد من طاقم اليخت ونقلهم إلى الشاطئ بسلام.

ولم تُعرف حتى الآن الأسباب الدقيقة وراء الحادث، مع وجود شبهة خلل فني أو عيب في التصميم. وبدأت السلطات تحقيقًا فنيًا شاملاً لكشف ملابسات الغرق، فيما تتواصل جهود خفر السواحل وفرق الإنقاذ لانتشال اليخت من البحر، على أن تُنشر النتائج النهائية في تقرير لاحق.

اندلاع حريق في المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية بلندن وإخلاء المبنى

استدعت فرق الإطفاء في لندن نحو 100 رجل إطفاء لإخماد حريق اندلع صباح السبت في المقر السابق لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) المعروف باسم مركز التلفزيون في منطقة وايت سيتي.

وأفادت فرقة الإطفاء بأن الحريق اندلع بعد الساعة الثالثة صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي (0200 بتوقيت غرينتش) في مبنى مكون من 9 طوابق، وتركزت النيران في الطوابق العليا، بما في ذلك مطعم وسطح خارجي ومجار هوائية.

ولم تعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، ولم ترد أي تقارير عن إصابات أو وفيات، فيما تواصل فرق الطوارئ العمل للسيطرة على الحريق وتأمين المبنى.

تشاد تغلق سفارتها في إسرائيل لأسباب مالية وتدير العلاقات من أبوظبي

أفادت وسائل إعلام تشادية، أمس الجمعة، بأن جمهورية تشاد قررت إغلاق سفارتها في تل أبيب لأسباب مالية، على أن تُدار العلاقات الثنائية مع إسرائيل من سفارة تشاد في أبوظبي.

ونقل موقع “الوحدة أنفو” عن مذكرة دبلوماسية أن القرار جاء لأسباب مالية، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وكان رئيس تشاد محمد ديبي قد افتتح سفارة بلاده في تل أبيب في فبراير 2023، بعد خمس سنوات من إعادة تطبيع العلاقات بين البلدين، التي تمت عام 2018 عقب زيارة الرئيس الراحل إدريس ديبي للقدس واستقباله من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يشار إلى أن تشاد كانت قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل عام 1972 قبل أن تعيد تطبيعها في 2018.

ابنة الرئيس الإيراني تظهر في قمة شنغهاي بالعباءة.. رسالة رمزية ضد السردية الغربية

أثار ظهور زهرة بزشكيان، ابنة الرئيس الإيراني، في قمة شنغهاي الدولية مرتدية الحجاب والعباءة، تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي.

وأشاد ناشطون بالمظهر المحافظ و”العباءة الزينبية” التي ارتدتها، معتبرين أن ظهورها يحمل رسالة رمزية عميقة تتجاوز الجانب الشخصي إلى السياسي، ويؤكد تمسك إيران بهويتها الإسلامية المستقلة عن النموذج الغربي.

وأكد المعلقون أن هذا الظهور مدروس بدقة، ويهدف إلى إيصال رسالة ضمنية إلى المحور الشرقي مفادها أن إيران متمسكة بثوابتها، حتى على طاولة الحوار الدولي، كما يعكس بعداً عاطفياً وثقافياً مرتبطاً برمزية السيدة زينب وقيم كربلاء.

وأشار ناشطون إلى أن ظهور زينب يقدم نموذجاً مغايراً للرواية الغربية التي تنتقد الحجاب وحقوق المرأة في إيران، موضحين أن إيران تعرض صورة لامرأة واثقة بهويتها، قادرة على المشاركة في القمم العالمية بكل اعتزاز، في خطاب بصري يرد على فكرة أن الحجاب يمثل قمعاً للمرأة.

ترامب ينفي علمه بالعملية السرية الأمريكية الفاشلة في كوريا الشمالية

نفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أي علم له بعملية مزعومة نفذها فريق “سيل 6” في كوريا الشمالية عام 2019، واصفًا الموضوع بأنه جديد عليه تمامًا.

وجاء ذلك ردًا على سؤال أحد الصحفيين، حيث قال ترامب إنه “يسمع عن الموضوع لأول مرة الآن”، بحسب ما نقلته صحيفة “نيوزويك”.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد نشرت تقريرًا حول عملية سرية في عام 2019 تهدف إلى زرع جهاز تنصت للتجسس على اتصالات الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وذلك في وقت كانت الولايات المتحدة تجري فيه محادثات نووية رفيعة المستوى مع كوريا الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن المهمة المزعومة فشلت في تحقيق أهدافها الاستخباراتية، ما كشف عن محدودية قدرة واشنطن على جمع المعلومات من دولة كانت تتفاوض معها دبلوماسيًا.

ويأتي هذا النفي النادر في وقت يواصل فيه ترامب السعي لإجراء محادثات جديدة مع كوريا الشمالية خلال فترة رئاسية ثانية محتملة، لكنه يواجه بيئة أقل تقبلاً من بيونغ يانغ مقارنة بفترته الأولى في الرئاسة.

توتر دبلوماسي بين واشنطن وسيئول بعد اعتقال مئات العمال في مصنع “هيونداي”

شهدت العلاقات الأمريكية – الكورية الجنوبية توتراً ملحوظاً بعد أن نفذت السلطات الأمريكية مداهمة واسعة في موقع مصنع تابع لشركة “هيونداي” لصناعة السيارات بولاية جورجيا، أسفرت عن اعتقال مئات العمال الأجانب.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أن العملية استهدفت منع التوظيف غير القانوني واستغلال العمال، مشيرة إلى اعتقال نحو 475 أجنبياً يقيمون أو يعملون في الولايات المتحدة دون تصاريح مناسبة، غالبيتهم من الكوريين، فيما لم تُعلن أرقام دقيقة عن جنسيات المعتقلين.

وفي أول رد فعل، عبّرت وزارة الخارجية في سيئول عن “قلقها وأسفها” إزاء ما جرى، مؤكدة أن الأنشطة الاقتصادية للشركات الكورية المستثمرة في الولايات المتحدة وحقوق مواطنيها “لا ينبغي أن تُنتهك بطريقة غير عادلة”.

وأوضحت أن السفارة الكورية الجنوبية في واشنطن أبلغت الجانب الأمريكي موقفها رسمياً.

من جانبها، أوضحت “هيونداي” أن المعتقلين لا يعملون مباشرة لديها، بل في موقع بناء تابع لشركة مشاركة في إنتاج خلايا البطاريات ضمن مشروع مشترك بين مجموعة “هيونداي موتور” وشركة طاقة كورية جنوبية، مشددة على التزامها بالقوانين الأمريكية.

وفي السياق، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعماً صريحاً للمداهمة، قائلاً في تصريحات من المكتب البيضاوي إن المعتقلين “مهاجرون غير شرعيين” والسلطات الأمريكية “تؤدي عملها”، على حد وصفه.

مطار مسقط الدولي يرحب بأولى رحلات الخطوط الجوية العراقية من البصرة

استقبل مطار مسقط الدولي اليوم السبت أولى رحلات الخطوط الجوية العراقية القادمة من مطار البصرة الدولي، ضمن رحلة أسبوعية بين الوجهتين.

وأكدت “مطارات عمان” أن تدشين الرحلة الجديدة يعزز الحراك السياحي والاقتصادي والاستثماري بين سلطنة عمان والعراق، مشيرة إلى حرصها على تقديم التسهيلات لشركات الطيران العالمية لفتح خطوط جديدة إلى مطارات السلطنة.

وأوضح أحمد بن سعيد العامري، الرئيس التنفيذي لـ”مطارات عمان”، أن هذه الرحلة المباشرة من البصرة إلى مسقط تتيح خيارات إضافية للمسافرين سواء للوصول مباشرة إلى مسقط أو السفر “ترانزيت” عبر المطار. كما سيتم تدشين أولى رحلات الخطوط العراقية المباشرة من بغداد إلى مسقط في التاسع من سبتمبر الجاري، لتعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار المهندس مناف عبد المنعم، المدير العام للخطوط الجوية العراقية، إلى أن الرحلة ستفتح آفاقاً واسعة للتعاون السياحي والاقتصادي والاستثماري بين العراق وسلطنة عمان.

وكانت الخطوط العراقية قد دشنت مؤخراً رحلات إلى مطار صلالة خلال موسم خريف ظفار، كما تتولى “مطارات عمان” حالياً تشغيل 6 مطارات في السلطنة، فضلاً عن الإشراف على مشروع مطار كربلاء الدولي في العراق وفق اتفاقية تعاون استراتيجية.

مسؤولة ألمانية تثير جدلاً بوصفها رئيس وزراء بافاريا بـ “ابن العاهرة”

أثارت ييتّه نيتسارد، رئيسة القسم الشبابي في حزب “الخضر” الألماني، جدلاً واسعاً بعد وصفها رئيس وزراء بافاريا، ماركوس زودر، بـ “ابن العاهرة”، متهمة إياه بالتمتع بحياة مريحة وعدم القيام بمهامه بشكل كافٍ.

وجاء تصريح نيتسارد في مقطع فيديو نشرته على منصة تيك توك، قالت فيه: “ابن العاهرة هذا يريد فقط حياة جيدة لنفسه، وليس حياة جيدة للجميع”.

يذكر أن نيتسارد كانت قد واجهت انتقادات سابقة بسبب ظهور اختصار ACAB على سترة ارتدتها، والذي يُفسر غالباً بـ “كل الشرطة أبناء عاهرة”، إضافة إلى ارتدائها قبعة تحمل شعار “كلوا الأغنياء”.

وردّ كونستانتين فون نوث، نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب “التحالف 90/الخضر”، على ظهور الاختصار بأنه “وصف منخفض للغاية وغير مقبول ومهين لجميع رجال الشرطة”، فيما أكد الرئيس المشارك للحزب، فيلكس باشانك، أن تصرفات نيتسارد غير مقبولة.

وفي خطوة لتهدئة الجدل، أعلنت نيتسارد أنها لن تترشح لمنصب المتحدث الفيدرالي لشباب حزب “الخضر” خلال المؤتمر المزمع عقده منتصف أكتوبر المقبل.

احتجاز رحّالة فرنسي في فلاديفوستوك بتهمة عبور غير قانوني للحدود الروسية

أفادت خدمات الطوارئ في مدينة فلاديفوستوك، الواقعة في إقليم بريمورسك بأقصى شرق روسيا، بأن السلطات احتجزت رحّالة فرنسيًا يُشتبه في عبوره الحدود الروسية بشكل غير قانوني.

وذكرت وكالة “تاس” الروسية أن الشخص المحتجز هو الرحالة الفرنسي سوفيان سهيلي، الذي كان يحاول تحطيم الرقم القياسي العالمي لعبور قارة أوراسيا على متن دراجته الهوائية.

وأشارت صحيفة لوموند الفرنسية إلى أن سهيلي بدأ رحلته من العاصمة البرتغالية لشبونة مطلع يوليو، وكان من المقرر أن تنتهي رحلته في فلاديفوستوك، قبل أن يتم توقيفه يوم 2 سبتمبر عند الحدود الصينية-الروسية.

ووفقًا للمصادر، فإن الرحالة حاول عبور الحدود الروسية مرتين عبر نقطتين تفصل بينهما مسافة 200 كيلومتر، ما أثار الشبهات حول محاولته دخول البلاد بشكل غير قانوني. وقد تم احتجازه حاليًا على ذمة التحقيق.

تعليق جزئي أو كلي لخدمات البريد إلى الولايات المتحدة في 88 دولة بسبب الرسوم الجمركية الجديدة

أعلن الاتحاد البريدي العالمي، السبت، أن خدمة البريد إلى الولايات المتحدة شهدت تراجعاً حاداً بنسبة تفوق 80%، عقب فرض واشنطن رسوماً جمركية إضافية، ما أدى إلى تعليق كلي أو جزئي للخدمة في 88 دولة حول العالم.

وقال ماساهيكو ميتوكي، المدير العام للاتحاد، في بيان، إن المنظمة تعمل على “تطوير سريع لحل تقني جديد من شأنه أن يتيح استئناف نقل البريد إلى الولايات المتحدة في أقرب وقت ممكن”.

ويأتي هذا التوقف في أعقاب قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في يوليو الماضي بإلغاء اتفاقية “دي مينيميس”، التي كانت تسمح بإعفاء الطرود التي تقل قيمتها عن 800 دولار من الرسوم الجمركية عند دخولها الأراضي الأميركية.

وبحسب إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، فقد بلغت قيمة شحنات “دي مينيميس” التي وصلت إلى الولايات المتحدة خلال عام 2024 أكثر من 1.36 مليار دولار.

وأشار الاتحاد، التابع للأمم المتحدة والذي يضم 192 دولة عضواً، إلى أن هذه التغييرات تتطلب تعديلات تشغيلية واسعة النطاق من قبل مشغلي البريد على مستوى العالم، في ظل التحديات التقنية واللوجستية المرتبطة بفرض الرسوم الجديدة.

وشملت قائمة الدول التي أوقفت أو فرضت قيوداً على الشحنات البريدية إلى الولايات المتحدة كلاً من: أستراليا، النمسا، بلجيكا، بلغاريا، قبرص، التشيك، الدنمارك، إستونيا، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، اليابان، ليتوانيا، مالطا، مولدوفا، الجبل الأسود، النرويج، بولندا، البرتغال، صربيا، سنغافورة، سلوفينيا، كوريا الجنوبية، إسبانيا، السويد، سويسرا، تايوان، وتايلاند.

ويعمل الاتحاد البريدي العالمي حالياً على إيجاد آلية جديدة لضمان استمرارية خدمات البريد الدولي، في ظل التغييرات المفاجئة التي فرضتها السياسات الجمركية الأميركية الجديدة.