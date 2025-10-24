العالم يشهد صدمات متعددة.. حرائق ومحاولات اغتيال وإعدامات وأزمات صحية ومائية

شهدت الساعات الماضية موجة حوادث وصدمات حول العالم، من حرائق مروعة وأعمال عنف إلى محاولات اغتيال وإعدامات مثيرة للجدل، ففي الهند، أودى حريق حافلة بحياة 20 شخصًا، بينما كشف رئيس الإكوادور عن محاولة تسميمه بحلوى ملوثة، وفي الولايات المتحدة، أُعدم رجل باستخدام غاز النيتروجين وسُحبت ملايين عبوات البيض الملوّث بالسالمونيلا، فيما أكدت مصر أن ارتفاع مناسيب النيل جزء من خطة مائية مخططة، وسُجلت جرائم قتل وسرقة في مصر والعراق، وعُثر على رضيع مدفون في تركيا، بينما ودّع المغرب فنان المسرح محمد الرزين عن عمر 79 عامًا.

الهند: حريق مروع يلتهم حافلة ويودي بحياة 20 راكبًا

لقي 20 شخصًا حتفهم حرقًا، فيما نجا 12 آخرون، إثر حادث مروع في ولاية أندرا براديش بالهند، عندما اشتعلت حافلة تابعة لشركة “كافيري ترافلز” أثناء طريقها من حيدرآباد إلى بنغالور.

وقع الحادث على الطريق السريع قرب مدينة كورنول، بعد اصطدام دراجة نارية بالحافلة، حيث انحشرت تحتها وارتطمت بخزان الوقود، ما أدى إلى انفجار هائل وانتشار النيران بسرعة، وكان على متن الحافلة حوالي 44 راكبًا، وغالبيتهم نائمون وقت وقوع الحادث. تمكن بعض الركاب من النجاة بعد تحطيم النوافذ والقفز خارج الحافلة، لكن العديد منهم علقوا داخلها.

وهرع السكان المحليون لمحاولة إنقاذ المصابين قبل وصول فرق الإطفاء، التي وصلت متأخرة بعد أن احترقت الحافلة بالكامل. نُقل الناجون إلى المستشفى الحكومي في كورنول لتلقي العلاج، فيما فر سائقا الحافلة من مكان الحادث، وأطلقت الشرطة حملة للقبض عليهما مع تسجيل قضية رسمية ضدهما.

رئيس الإكوادور دانيال نوبوا يتعرض لمحاولة تسميم باستخدام شوكولا وحلويات ملوثة بالمواد الكيميائية

كشف رئيس الإكوادور دانيال نوبوا عن تعرضه لمحاولة تسميم خلال حفلة عامة، حيث تم تقديم قطع شوكولا وحلويات تحتوي على “ثلاث مواد كيميائية”.

وأضاف نوبوا في تصريحات له لشبكة “سي إن إن” أن وجود هذه المواد بتركيز عالٍ يشير إلى أن الحادث كان متعمداً.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها التي تتقدم فيها الحكومة بشكوى ضد محاولات اغتيال تستهدف الرئيس.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أفادت الحكومة بأن سيارة الرئيس تعرضت لإطلاق نار من قبل جماعات السكان الأصليين، وهو الحادث الذي لم يتم التحقق منه بشكل رسمي.

ويشهد البلد منذ منتصف سبتمبر تظاهرات واسعة وقطع للطرق احتجاجًا على سياسة الحكومة في إلغاء دعم الديزل، وهو ما قوبل بمعارضة شديدة من أكبر منظمات السكان الأصليين في البلاد.

إعدام رجل في ولاية ألاباما باستخدام غاز النيتروجين بعد تورطه في حرق رجل حياً بسبب دين مخدرات

أُعدم رجل من ولاية ألاباما، يُدعى أنتوني بويد (54 عاماً)، باستخدام غاز النيتروجين يوم الخميس، بعد إدانته بالمساعدة في حرق رجل حياً في عام 1993 بسبب دين مخدرات بقيمة 200 دولار، وأُعلن عن وفاة بويد في الساعة 6:33 مساءً في مرفق ويليام سي. هولمان الإصلاحي.

وتم تنفيذ الإعدام باستخدام غاز النيتروجين، وهي طريقة بدأتها ولاية ألاباما في استخدامها منذ يناير 2024.

وقام المدعون بتوجيه الاتهام إلى بويد لدوره في قتل غريغوري هوغولي في مقاطعة تالاديغا، حيث تم إشعال النيران في هوغولي لأنه لم يدفع قيمة كمية من مخدر الكوكايين تبلغ 200 دولار.

وأثارت طريقة الإعدام باستخدام غاز النيتروجين جدلاً واسعاً، حيث يتم فيها تثبيت قناع على وجه السجين، ويحل غاز النيتروجين محل الهواء، ما يؤدي إلى الوفاة بسبب الاختناق.

وأكد فريق محامي بويد على أن هذه الطريقة غير دستورية، ووصفوها بأنها قاسية. في وقت سابق من هذا العام، طلب بويد أن يتم إعدامه رمياً بالرصاص أو شنقاً، قائلاً إن القتل باستخدام النيتروجين ينتهك الدستور.

وزارة الري المصرية تؤكد أن ارتفاع مناسيب النيل ناتج عن إدارة مائية مخططة وليست كوارث طبيعية

أصدرت وزارة الموارد المائية والري المصرية بيانًا، الجمعة، ردًا على ما تم تداوله بشأن ارتفاع مناسيب المياه في بعض المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه رشيد ودمياط، مؤكدة أن ما يتم تداوله يهدف إلى خلق بلبلة متعمدة تزامنًا مع تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل، الذي يهدف إلى إزالة التعديات ورفع كفاءة المجرى المائي لزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان.

وأوضحت الوزارة أن الغمر الذي لوحظ في بعض أراضي طرح النهر على امتداد مجرى النيل وفرعيه ناتج عن إطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن خطة إدارة المنظومة المائية، للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي الموسمي أو ما يُعرف بالفيضان الصناعي الناتج عن تصرفات مفاجئة في أعالي النهر، خاصة من المنابع.

وشدّدت على أن أراضي طرح النهر تُعد جزءًا أصيلًا من القطاع المائي للنهر، وأن غمرها خلال فترات ارتفاع الواردات المائية يُعد أمرًا طبيعيًا في سياق إدارة الموارد المائية، ولا يمثل خللًا في المنظومة أو خطرًا على الأمن المائي المصري.

وأكدت الوزارة أنها تتخذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل رشيد ودمياط، بهدف ضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على توازن النظام المائي وحماية النهر من التلوث الناتج عن تراكم المياه الراكدة أو اختلاطها بمصادر ملوثة.

وبيّنت أن جميع قرارات التصرف بالمياه تتم بتنسيق كامل مع الجهات المعنية داخل مصر، ووفق خطط مدروسة تراعي الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي لتقليل أي تأثيرات على الزراعات القائمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها وجّهت الجهات المحلية بضرورة إزالة التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية، مؤكدة أن ما يحدث يدخل ضمن نطاق السيطرة الفنية الكاملة للوزارة.

شرطة الكرخ في بغداد تلقي القبض على متهم بالسرقة باستخدام التنويم المغناطيسي

ألقت مديرية شرطة الكرخ في بغداد القبض على متهم متورط في سلسلة من السرقات استهدفت الصيرفات والمحال التجارية باستخدام أسلوب يُعرف بين المواطنين بالتنويم المغناطيسي، وفق ما نقلته السومرية نيوز.

وأوضحت المديرية في بيان أن المتهم ضُبط بعد تلقي عدة بلاغات من مواطنين تعرضوا لعمليات نصب وخداع ذهني هدفت إلى الاستيلاء على أموالهم، مشيرة إلى أن المتهم كان يستخدم أساليب المراوغة والتأثير الذهني لإتمام عملياته.

وبيّنت الشرطة أن مقاطع فيديو التقطتها الكاميرات الأمنية أظهرت طريقة المتهم في تنفيذ السرقات، حيث كان يستغل ضعف التركيز والانتباه لدى ضحاياه لتسهيل جرائمه.

وأكدت المديرية أن التحقيقات لا تزال مستمرة للكشف عن شركاء محتملين أو عمليات إضافية، داعية المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات نصب أو سرقة تستخدم أساليب غير تقليدية، للمساهمة في الحد من هذه الظواهر.

الولايات المتحدة تسحب ملايين عبوات البيض الملوث بالسالمونيلا وتحذر من استهلاكه

أعلنت السلطات الأمريكية سحب ملايين عبوات البيض من الأسواق بعد اكتشاف احتمال تلوثها ببكتيريا السالمونيلا، في خطوة شملت منتجات شركتَي Black Sheep في ولاية أركنساس وKenz Henz of Santa Fe في تكساس.

وبدأت عملية السحب عقب اكتشاف تلوث محتمل في عبوات البيض الحر من الدرجتين A وAA، بسعات 12 و18 بيضة، والتي تم توزيعها في متاجر كبرى بينها كروجر وH-E-B في منطقة هيوستن.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) أن تواريخ انتهاء صلاحية المنتجات المتأثرة تتراوح بين 11 و17 أكتوبر، محذّرة من أن كثيراً منها قد لا يزال في ثلاجات المستهلكين.

وأكدت الإدارة أن الفحوص في منشأة Black Sheep كشفت وجود سبع سلالات من السالمونيلا في 40 عينة، دون تسجيل أي إصابات حتى الآن، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية لتحديد مصدر التلوث المحتمل، والذي يُعتقد أنه مرتبط ببراز الدجاج المستخدم في الإنتاج.

وحثّت FDA المستهلكين على عدم تناول البيض المتأثر والتخلص منه فوراً أو إعادته إلى المتاجر لاسترداد المبالغ المدفوعة، مؤكدة أن عملية السحب قد تتوسع لتشمل منتجات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وتعد السالمونيلا من أبرز أسباب الأمراض المنقولة بالغذاء في الولايات المتحدة، حيث تُسجَّل نحو 1.35 مليون إصابة سنوياً وقرابة 420 وفاة، بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، وتظهر أعراض العدوى عادة بين 8 و72 ساعة بعد تناول الطعام الملوث، وتشمل الإسهال والحمى وتقلصات المعدة والغثيان، وقد تتطور إلى مضاعفات خطيرة لدى الفئات الأكثر عرضة مثل الأطفال وكبار السن والحوامل.

العثور على جثة رضيع مدفونة في فناء مسجد بتركيا

عثرت السلطات التركية على جثة رضيع مدفونة في فناء مسجد بمنطقة سيفريك في شانلي أورفا.

وذكرت وسائل الإعلام التركية أن الأطفال الذين كانوا يحفرون لزرع شتلات في فناء مسجد الفرات اكتشفوا الجثة مدفونة في التربة. وأكد الفحص الطبي أن الطفل حديث الولادة، وتم نقل الجثمان إلى مستودع مشفى سيفريك الحكومي بعد معاينة المدعي العام لمكان الحادث.

وأطلقت فرق الشرطة تحقيقًا لمراجعة كاميرات المراقبة في المنطقة لتحديد هوية الشخص أو الأشخاص الذين قاموا بدفن الطفل.

مصر.. شاب سوداني يقتل شقيقه طعناً في الهرم

أنهى شاب سوداني حياة شقيقه طعناً أمام مسكنه في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة المصرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً بوصول جثة المواطن إلى أحد المستشفيات بعد تعرضه لعدة طعنات أودت بحياته، وتم وضع الجثة في ثلاجة الموتى.

وكشف الفحص الميداني أن شقيق المجني عليه هو من ارتكب الجريمة، حيث تم نقله إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الجريمة.

رحيل الممثل المسرحي المغربي محمد الرزين عن 79 عاماً بعد معاناة طويلة مع المرض

أعلن وفاة الفنان المسرحي المغربي محمد الرزين صباح الخميس عن عمر ناهز 79 عاماً بعد صراع طويل مع المرض، وأكدت وكالة الأنباء المغربية الخبر.

ونقل الممثل رشيد الوالي عبر حسابه على إنستغرام أنه تلقى نبأ وفاة الرزين بببالغ الحزن والأسى، وأوضح أن متابعته لحالته مع ابنه مروان كانت على أمل الشفاء، لكنه قدر الله كان فوق كل شيء.

وأشاد الوالي بإرث محمد الرزين الفني والإنساني، موضحاً أنه لم يكن مجرد فنان عابر، بل أحد أعمدة المسرح المغربي، وقدم أعمالاً خالدة بصوته وأدائه وحضوره، واشتغل مع كبار المبدعين في المسرح والتلفزيون والسينما، مشيراً إلى أن إرثه سيبقى راسخاً في ذاكرة المغاربة.

وأشار المصدر إلى أن محمد الرزين من مواليد سنة 1946، ويعد من رواد المسرح المغربي، حيث بدأ مسيرته الفنية في ستينيات القرن الماضي، وتخرج من المعهد الوطني للموسيقى والرقص والفن المسرحي بالرباط، قبل أن يدرس فيه لاحقاً، مساهماً في تطوير المشهد المسرحي المغربي على مدى عقود.