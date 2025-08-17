أحداث مأساوية حول العالم.. من الفيضانات بالصين إلى أزمات أمريكا والشرق الأوسط

شهد العالم اليوم سلسلة من الأحداث، ففي السعودية، نُفذ حكم الإعدام بحق مواطن مصري متهم بتهريب المخدرات في تبوك، فيما أصدر الملك سلمان أوامر ملكية بإعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم ضمن إعادة هيكلة قيادية، شمال الصين شهد فيضاناً مفاجئاً أودى بحياة ثمانية أشخاص، بينما الجزائر شهدت حادث حافلة مأساوي أدى إلى وفاة 18 شخصاً بينهم حكم كرة قدم بارز، وفي الولايات المتحدة، قُتل ثلاثة أشخاص في حادث إطلاق نار بمطعم في بروكلين، فيما أطلقت السلطات الروسية تحقيقاً إثر حريق زورق في خليج مينونوسوك شرق روسيا، الكويت سحبت جنسية 365 شخصاً بينهم حكم كرة قدم دولي بارز، بينما الداخلية المصرية أوضحت وفاة مواطن بالجيزة نتيجة مشاجرة داخل القسم ونفت التعذيب.

أوامر ملكية سعودية بإعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد، مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء عدد من كبار المسؤولين من مناصبهم، في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية في الدولة.

وأعلن الديوان الملكي السعودي في ثلاثة بيانات منفصلة نقلتها وكالة الأنباء السعودية “واس”، أن الأوامر شملت إعفاء مساعد وزير الدفاع طلال العتيبي من منصبه، وإعفاء محمد بن حمد الماضي من رئاسة مؤسسة الصناعات العسكرية، بالإضافة إلى إعفاء غسان الشبل المستشار في أمانة مجلس الوزراء من منصبه.

ولم تذكر المصادر تفاصيل إضافية حول أسباب الإعفاءات أو التعيينات الجديدة في هذه المناصب حتى الآن.

السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق مصري لتهريبه المخدرات في تبوك

نفذت السلطات السعودية حكم القتل تعزيرًا بحق المواطن المصري حازم صبري في منطقة تبوك، بعد إدانته بتهريب أقراص الترامادول والبرازولام المخدرة إلى المملكة.

وأوضحت الداخلية السعودية أن صبري أقدم على تهريب المواد المخدرة، وتمكنت الجهات الأمنية من القبض عليه وتوجيه الاتهام له، وصدر بحقه حكم يقضي بالقتل تعزيرًا، وأصبح الحكم نهائيًا بعد استئنافه وتأييده من المحكمة العليا، قبل صدور أمر ملكي بتنفيذه.

وتعد جرائم تهريب المخدرات في السعودية من الجرائم الكبرى التي تهدد الأمن العام، ويصنف الترامادول والبرازولام ضمن المواد المخدرة المحظور تداولها دون ترخيص بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

وشهدت السعودية في السنوات الأخيرة تصاعدًا ملحوظًا في عمليات الإعدام المتعلقة بجرائم المخدرات، خاصة بعد رفع الوقف غير الرسمي على تنفيذ الأحكام في نوفمبر 2022، بعد توقف استمر نحو 33 شهرًا.

ووفقًا لتقارير منظمة العفو الدولية، نفذت السعودية 345 إعدامًا في عام 2024، من بينها 122 لإدانة جرائم مخدرات، 75% منهم من الأجانب، بينهم 33 مصريًا. وفي 2025 وصل عدد الإعدامات حتى يونيو إلى 180، منها 37 لإدانة جرائم مخدرات في يونيو فقط.

ويعتمد النظام القضائي السعودي على الشريعة الإسلامية، التي تمنح القضاة سلطة تقديرية واسعة في فرض عقوبة التعزير، بما في ذلك الإعدام إذا اعتبرت الجريمة خطيرة على المجتمع. وتثير هذه العمليات انتقادات دولية من منظمات مثل العفو الدولية والمنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، معتبرة أن تطبيق الإعدام في قضايا المخدرات يتعارض مع القانون الدولي الذي يقتصر على “أخطر الجرائم” مثل القتل العمد.

فيضانات مفاجئة في شمال الصين تخلف 8 قتلى و4 مفقودين

أفادت وسائل إعلام صينية اليوم الأحد بأن فيضاناً مفاجئاً اجتاح موقع تخييم في منطقة أوراد رير بانر شمال الصين، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص وفقدان أربعة آخرين.

وقع الفيضان مساء السبت في منطقة جبلية واسعة ضمن منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، المعروفة بمواقع التخييم الشهيرة. وأعلنت السلطات في البداية عن فقدان ثلاثة عشر شخصاً، وتمكن فرق الإنقاذ صباح الأحد من إنقاذ شخص واحد والعثور على ثماني جثث، فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة للعثور على المفقودين الأربعة المتبقين.

وشهد شمال الصين في الأسابيع الأخيرة عدة فيضانات وانهيارات أرضية. وأسفرت فيضانات سابقة في مقاطعة قانسو شمال غربي البلاد عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وفقدان 33 آخرين، فيما شهدت هونج كونج أمطاراً غزيرة غير مسبوقة خلال الأيام الأخيرة.

السلطات الجزائرية تعلق بث 4 قنوات تلفزيونية محلية لمدة 48 ساعة

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر تعليق بث أربع قنوات تلفزيونية محلية لمدة 48 ساعة بسبب “مخالفات مهنية جسيمة”. القنوات المتأثرة هي: “البلاد”، “الوطنية”، “الحياة” و”الشروق”، وبدأ التنفيذ مساء السبت عند الساعة 10:30 بالتوقيت المحلي.

وأوضحت السلطة أن القرار جاء بعد رصد انتهاكات متعددة، منها تصوير جرحى داخل أقسام الطوارئ والإنعاش دون مراعاة وضعهم الصحي، وانتهاك خصوصية أسر الضحايا، وبث مشاهد صادمة دون تحذير مسبق.

كما أشارت إلى أن القنوات ركّزت على تحقيق نسب مشاهدة عالية على حساب الالتزام بالمبادئ المهنية والأخلاقية للإعلام.

وشددت السلطة على أن التعليق يشمل جميع أشكال البث التلفزيوني، سواء عبر الأقمار الصناعية أو البث الرقمي المباشر، مع حظر نشر أي محتوى جديد على المنصات الرقمية التابعة للقنوات خلال فترة التعليق، كما كلّفت المؤسسة العمومية للبث الإذاعي والتلفزي بتنفيذ القرار فورًا وسحب المواد المخالفة من مواقع التواصل الاجتماعي.

مأساة في الجزائر: وفاة حكم كرة قدم في حادث حافلة بوادي الحراش

شهدت الجزائر حادثة مأساوية إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين في وادي الحراش، أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة 23 آخرين بجروح متفاوتة. من بين الضحايا، الحكم الفيدرالي مروان قاسمي، أحد أبرز الحكام الواعدين في الدوري الجزائري للمحترفين، ما أثار حالة من الحزن العميق في الأوساط الرياضية.

وقع الحادث على الجسر الذي يربط مدينة المحمدية بحي لاقلاسيار، وسط صدمة كبيرة في مدينة الحراش، التي انتشرت فيها مشاهد الحزن والأسى على الضحايا.

وأصدر الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد صادي بياناً نعى فيه الفقيد، معبراً عن بالغ الحزن والأسى، ومتقدماً بأحر التعازي لأسرته ولأسرة التحكيم بأكملها. كما أعلنت لجنة الحكام بالدوري الجزائري إقامة موكب تأبين رسمي لمروان قاسمي يوم جنازته المقررة الأحد 17 أغسطس.

مصرع ثلاثة وإصابة ثمانية في إطلاق نار بمطعم في بروكلين… والشرطة تبحث عن المشتبه به

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأصيب ثمانية آخرون في حادث إطلاق نار وقع صباح الأحد داخل مطعم في حي بروكلين بنيويورك، فيما لا يزال المشتبه به فاراً، وفق ما أفادت وسائل إعلام أمريكية وإسرائيلية.

واستجابت شرطة نيويورك لبلاغات عن الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج، دون الكشف عن تفاصيل حالتهم الصحية أو طبيعة الإصابات.

وأكدت صحيفة “جيروزلم بوست” مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثمانية آخرين، بينما أفادت “إسرائيل هيوم” بأن الحادث وقع في حي يهودي ببروكلين.

وتواصل السلطات تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد دوافع الجاني، فيما تستمر الجهود لتعقب المشتبه به الهارب.

وفي سياق متصل، وصف المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة الحادث بأنه “عمل إرهابي معادٍ للسامية”، مؤكدًا أن الضرر الذي لحق بالمجتمع اليهودي “تجاوز الحدود”، ومؤكداً ثقة إسرائيل في اتخاذ السلطات الأمريكية إجراءات صارمة ضد المسؤولين عن الحادث.

ونشر مكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن بيانًا مقتضبًا قال فيه إن المكتب استجاب بالتعاون مع شرطة العاصمة لحادث إطلاق نار، مؤكداً أنه “لا يوجد تهديد مستمر على الأمن العام”.

وأعلنت الشرطة في واشنطن أن التحقيقات لا تزال جارية، فيما قالت اللجنة اليهودية الأمريكية إن إطلاق النار وقع خارج فعالية كانت مقررة في متحف العاصمة اليهودي، معربة عن حزنها العميق وتضامنها مع الضحايا وعائلاتهم.

كما أفادت مصادر أمنية لشبكة “آيه.بي.سي” بأن الشرطة تواصل التحقيق مع مشتبه به في الحادث.

حريق يندلع في زورق بخليج مينونوسوك بالشرق الأقصى الروسي

اندلع حريق على متن زورق في خليج مينونوسوك بمنطقة خاسانسكي في إقليم بريموري شرق روسيا، وفق ما أفاد موقع Vl.ru الإخباري.

وذكر الموقع أن الدخان تصاعد من المركبة المائية، فيما رفض الأشخاص الموجودون على متن الزورق تلقي أي مساعدة.

وأفاد شهود عيان بأن جزءاً من طاقم الزورق غادر عبر القفز إلى الماء، بينما بقي آخرون على متن المركبة المحترقة.

من جانبها، أشارت المتحدثة باسم وزارة الطوارئ في إقليم بريموري إلى عدم تلقي أي معلومات عن الحريق، مؤكدة أن وحدات الوزارة لم تشارك في التعامل مع الحادث حتى الآن.

الكويت تسحب جنسية 365 شخصاً بينهم حكم كرة قدم دولي بارز

أعلنت السلطات الكويتية سحب الجنسية من 365 شخصاً بينهم الحكم الدولي السابق سعد كميل، ضمن حملة واسعة لمراجعة ملفات الجنسية بدأت في أغسطس 2024، وامتدت حتى أغسطس 2025، وأسفرت عن سحب جنسية نحو 50,000 شخص.

وجاء القرار عبر أربعة مراسيم رسمية وقرار وزاري، شمل 357 شخصاً في المراسيم و6 أشخاص وأتباعهم في القرار الوزاري، استناداً إلى المادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتي لعام 1959، والتي تسمح بسحب الجنسية إذا ثبت أنها مُنحت بناءً على غش أو شهادات غير صحيحة، مع إمكانية شمول التابعين لصاحب الجنسية.

ويُعد الحكم الدولي سعد كميل أحد أبرز أسماء التحكيم الرياضي في آسيا، حيث أدار مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم 2002 ونهائي كأس آسيا 2007، وحصل على لقب أفضل حكم آسيوي عام 1997.

وتهدف الحملة، بقيادة الشيخ فهد يوسف آل صباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والدفاع، إلى “حماية الهوية الوطنية” عبر مراجعة ملفات الجنسية باستخدام تقنيات بيومترية متقدمة مثل اختبارات الحمض النووي ومسح قزحية العين.

وأثارت الإجراءات انتقادات دولية، إذ وصفتها منظمات حقوقية مثل “هيومن رايتس ووتش” بأنها قد تفاقم أزمة انعدام الجنسية، خصوصاً بين النساء والمجتمعات المهمشة، فيما يواجه المتضررون تحديات كبيرة تشمل فقدان الحقوق الأساسية مثل التعليم والعمل والرعاية الصحية، وتجمد الحسابات البنكية وإلغاء تراخيص القيادة.

وأتاحت السلطات فترة سماح مدتها أربعة أشهر لتسوية الأوضاع بموجب بند “الخدمات المميزة”، مع مهلة عام واحد للحصول على جواز سفر أجنبي أو إقامة قانونية.

الداخلية المصرية توضح سبب وفاة مواطن بالجيزة وتنفي التعذيب

أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً لتوضيح حقيقة وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة بمحافظة الجيزة، بعد تداول مزاعم على بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تعرضه للتعذيب.

وأكد مصدر أمني أن المتوفى كان محبوساً بقرار من النيابة العامة منذ 6 أغسطس الجاري على ذمة قضية نصب، ونفى أن تكون قوات الشرطة قد تعرضت له بالعنف.

وأوضح أن الحادثة وقعت يوم 13 أغسطس، إثر مشاجرة بين المتهم وثلاثة محتجزين آخرين داخل القسم، تعرض خلالها للضرب، ما أدى إلى شعوره بالإعياء ونقله إلى أحد المستشفيات حيث توفي.

وتابعت النيابة العامة التحقيق في الحادث، واستجوبت رفقاء المتوفى بالمحبس، وقررت حبس الثلاثة المتهمين على ذمة التحقيقات.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يأتي في إطار نشر شائعات تهدف لإثارة البلبلة، مؤكدة عدم وجود أي تعذيب منهجي داخل أقسام الشرطة.

وتشهد مصر بشكل متكرر جدلاً حول ظروف الاحتجاز داخل السجون وأقسام الشرطة، حيث تنسب بعض الصفحات ومنظمات حقوقية حالات الوفاة أو الإصابات إلى التعذيب، فيما توضح وزارة الداخلية أن معظم الحوادث تعود إلى مشاجرات بين المحتجزين أو حالات صحية طارئة، مع نفي التعذيب.

سبق للوزارة إصدار بيانات مماثلة في أبريل 2025 بشأن وفاة متهم في قسم شرطة الخليفة بالقاهرة، وفي يوليو 2022 عن قسم شرطة البساتين، مؤكدة أن أسباب الوفاة كانت مشاجرات أو حالات طبية.

مصر.. إحالة 4 مسؤولين كبار إلى المحاكمة بتهم التزوير والاحتيال

أحالت جهات التحقيق المصرية أربعة مسؤولين من العاملين السابقين والحاليين في وزارة التجارة والصناعة إلى المحاكمة بتهم التزوير والاحتيال، بعد الاشتباه في استخدامهم محررات رسمية مزورة للحصول على أجهزة إلكترونية بقيمة تقارب 3 ملايين جنيه.

وتشمل قائمة المتهمين موظفة سابقة بالإدارة العامة للمقاييس بالهيئة المصرية للمواصفات والجودة، ومحاسب سابق بالمعهد القومي للجودة، وموظف بخدمات المعاونة، ومحاسب أول بوزارة التجارة والصناعة.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين، بقيادة الموظفة السابقة والمحاسب السابق، زوروا إقرارات وتعهدات منسوبة للجهتين الحكوميتين تضمنت موافقات مزيفة لخصم أقساط من رواتب موظفين لشراء أجهزة إلكترونية من شركتين، باستخدام خاتم رسمي تم الحصول عليه خلسة من مقر العمل.

وشملت عمليات التزوير 32 استمارة لشركة “بي تك” و65 استمارة لشركة أخرى، تضمنت توقيعات مزورة لأشخاص من غير العاملين بالهيئتين، وتم تقديم هذه المستندات للحصول على أذون شراء وسندات رسمية، ما مكّنهم من اقتناء الأجهزة ضمن مخطط إجرامي مدبر.

انزلاق أرضي ضخم يثير أمواجًا بارتفاع 15 قدمًا في ألاسكا دون تسجيل إصابات

ضربت أمواج عاتية بلغ ارتفاعها نحو 15 قدمًا منطقة إنديكوت آرم في ولاية ألاسكا فجر الأحد، نتيجة انزلاق أرضي ضخم وقع بالقرب من نهر سوير الجليدي الجنوبي، وفق ما أعلن عنه مركز الزلازل في ألاسكا.

وأشار المركز إلى أن الحادث وقع دون أن يسجل أي نشاط زلزالي مسبق في المنطقة، التي تقع خارج نطاق الرصد المعتاد للانزلاقات الأرضية. وقدّر الباحثون حجم الصخور والتربة التي انزلقت بأكثر من 100 مليون متر مكعب، ما يجعل هذا الانزلاق الأرضي من بين الأكبر في ألاسكا منذ عام 2015.

وخلال الحادث، رصد عدد من الأشخاص الذين كانوا يمارسون رياضة القوارب أمواجًا غير طبيعية قرب جزيرة هاربور. كما أفاد ثلاثة متخيّمين كانوا على متن قوارب كاياك بأنهم فقدوا معظم معداتهم، إلا أنهم تمكنوا من العودة بسلام إلى مدينة جونو.

ووفقًا للتقديرات الأولية، بلغ ارتفاع الأمواج بين 10 و15 قدمًا قرب جزيرة هاربور، بينما سجلت خدمة المتنزهات الوطنية موجات بلغ ارتفاعها نحو 100 قدم في منطقة جزيرة سوير، ما أدى إلى اقتلاع أشجار من منحدرات صخرية.

وأوضحت الباحثة إزجي كاراسوزين أن الفريق استخدم خوارزمية متقدمة لتحليل البيانات الزلزالية، ما كشف أن الانزلاق الأرضي كان السبب الرئيسي وراء الموجات العاتية، وليس زلزالًا كما هو معتاد في مثل هذه الظواهر.

وأظهرت لقطات جوية التقطها خفر السواحل الأمريكي آثارًا واسعة للحطام على الجبال، مع مسار واضح للانهيار الأرضي، بينما أكد مركز الزلازل أن المنطقة شهدت سلسلة من الاهتزازات الصغيرة استمرت لأكثر من 18 ساعة قبل وقوع الانهيار الكبير.

في المقابل، أكدت السلطات في مدينة جونو عدم وقوع أي إصابات بشرية أو أضرار في البنية التحتية. وفي سياق متصل، تستعد المدينة لاحتمال حدوث فيضان مرتبط ببحيرة جليدية عند نهر مندنهال الجليدي، حيث بدأت عمليات إجلاء احترازية للسكان في المناطق المهددة.

صربيا.. إصابة 6 من رجال الشرطة واعتقال 56 خلال احتجاجات السبت

أعلنت وزارة الداخلية الصربية إصابة 6 من رجال الشرطة واعتقال 56 شخصًا خلال أعمال شغب وقعت ليلة السبت في مدينتي فاليفو وبلغراد ومناطق أخرى.

وأوضح وزير الداخلية إيفيتسا داتشيك في مؤتمر صحفي أن من بين المعتقلين، 16 يشتبه في ارتكابهم جرائم جنائية و35 آخرين بسبب مخالفات إدارية، مع الإشارة إلى أن الرقم قد لا يكون نهائيًا. وتركزت الاحتجاجات في بلغراد وفاليفو، حيث وقع 27 معتقلًا في العاصمة و29 في فاليفو.

وانطلقت الاحتجاجات في فاليفو بعد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر عنف الشرطة ضد متظاهرين سابقين، وسجلت أعمال شغب شملت مهاجمة مكاتب حزب “صربيا التقدمية” الحاكم والأحزاب المتحالفة معه، بالإضافة إلى مبنى البلدية والمحكمة والنيابة العامة.

وفي العاصمة، شهدت منطقة “نوفي بلغراد” أعمال شغب استخدمت فيها الشرطة الغاز المسيل للدموع، فيما تعرض مكتب حزب “صربيا الراديكالي” في زيمون للهجوم مع تحطيم النوافذ ورش الجدران بالطلاء.

وفاة رجل مسن في نيوجيرسي بعد خداعه من روبوت دردشة وحاكمة نيويورك تتدخل

توفي ثونغبوي وونغباندوي، البالغ من العمر 76 عامًا، بعد سقوطه في موقف سيارات في نيو برونزويك أثناء محاولته اللحاق بقطار للقاء روبوت دردشة آلي يُدعى “الأخت الكبيرة بيلي” تابع لشركة “ميتا”، الذي أوهمه بأنه فتاة حقيقية وحثّه على اللقاء الشخصي، وفق تقرير “رويترز”.

وكان الرجل من بيسكاتواي يعاني من تدهور إدراكي بعد تعرضه لسكتة دماغية عام 2017، وتوفي في 28 مارس الماضي بعد ثلاثة أيام من إيقاف جهاز الدعم الحيوي له.

ابنته جولي أعربت عن صدمتها، واعتبرت أن حث روبوت الدردشة الرجل على اللقاء الشخصي “جنونًا”، مشيرة إلى أن الروبوت أرسل له رسائل مليئة بالرموز التعبيرية وأكد أنه “حقيقي”، وقدم له عنوانًا ومعلومات للتواصل، ما دفعه لمحاولة اللقاء الواقعي.

وتبين من الوثائق أن شركة ميتا لم تقيّد روبوتاتها من الادعاء بأنها أشخاص حقيقيون، بينما أكدت الشركة أن “الأخت الكبيرة بيلي” ليست كيندال جينر ولا تدعي ذلك.

وعلّقت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول، مؤكدة على ضرورة إلزام روبوتات الدردشة بالإفصاح عن كونها غير حقيقية، محذرة من أن شركات التكنولوجيا يجب أن تبني إجراءات حماية أساسية، وإلا سيتدخل الكونغرس لضمان حماية المستخدمين.

ويأتي هذا الحادث بعد عام من قضية مماثلة في فلوريدا، حيث أقامت أم دعوى قضائية ضد شركة “Character.AI” بعد انتحار ابنها البالغ من العمر 14 عامًا إثر تعامل مع روبوت دردشة مستوحى من مسلسل “صراع العروش”.

فرنسا تستنكر توقيف موظف بسفارتها في مالي وتطالب بالإفراج الفوري عنه

أعربت فرنسا عن استنكارها الشديد لتوقيف أحد موظفي سفارتها في باماكو، العاصمة المالية، بعد اتهامه من قبل السلطات المحلية بمحاولة “زعزعة استقرار” مؤسسات الدولة.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان رسمي اليوم الأحد، إن التهم الموجهة للموظف “لا أساس لها من الصحة”، مؤكدة أنها تطالب بـ”الإفراج الفوري” عنه.

وأضاف البيان أن باريس تواصل الحوار مع السلطات المالية لـ”حل أي سوء فهم”، دون الكشف عن هوية الموظف أو تفاصيل إضافية عن ملابسات القضية.

وكانت قناة “ORTM” الحكومية قد أعلنت في 15 أغسطس عن إحباط محاولة انقلاب في صفوف قوات الأمن المالي، مشيرة إلى توقيف عدد من الأشخاص، بينهم مواطن فرنسي، دون توضيح ما إذا كان الموظف التابع للسفارة الفرنسية ضمن هذه المجموعة.