العالم اليوم.. حوادث مأساوية من تكساس إلى إسطنبول

شهد العالم اليوم، 4 أكتوبر 2025، سلسلة من الحوادث المأساوية التي هزت العديد من الدول. من وفاة متسلق شاب في بث مباشر على “تيك توك” في كاليفورنيا، إلى حوادث إطلاق نار في فرنسا وتكساس، وصولاً إلى حادث مروع في مصنع كيميائي في إسطنبول، كما تضاربت الأنباء حول احتجاجات عنيفة في إيطاليا وتطورات سياسية في اليابان، في الوقت نفسه، تشهد مصر استعدادات لانتخابات مجلس النواب وسط تطورات جديدة في الانتخابات الأوروبية، يوم حافل بالأحداث التي تسلط الضوء على التحديات والهموم التي تواجه العالم في مختلف المجالات.



حادث مأساوي على “تيك توك”: وفاة متسلق شاب أثناء بث مباشر في يوسيميتي

لقي المتسلق الشاب بالين ميلر (23 عاماً) حتفه أثناء بث مباشر على منصة “تيك توك” أثناء محاولته تسلق قمة “إل كابيتان” الشهيرة في متنزه “يوسيميتي” الوطني بولاية كاليفورنيا.

وكان ميلر، المعروف بين متابعيه بلقب “رجل الخيمة البرتقالية”، يتسلق طريق “بحر الأحلام” الذي يبلغ ارتفاعه 2400 قدم، حين سقط أثناء محاولته استعادة حقائبه المعلقة على إحدى الصخور. وأثار الحادث صدمة واسعة لدى الآلاف الذين شاهدوا الواقعة مباشرة عبر البث المباشر.

أعلنت والدته جانين جيرارد-موورمان الحادثة عبر فيسبوك، معبرة عن حزنها الشديد، مؤكدة أن شغف ابنها بالتسلق بدأ منذ الطفولة وأن “قلبه وروحه كانا ينتميان حقاً للتسلق”.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن ميلر كان يستخدم تقنية “التسلق الفردي بالحبل”، التي توفر حماية محدودة من السقوط، بينما أكد خبراء تسلق الجبال أن هذه الطريقة ما تزال عالية الخطورة. وأوضح أخوه الأكبر ديلان أن الحادث وقع بعد اكتمال التسلق، أثناء محاولته رفع معداته المتبقية.

وكان ميلر قد حقق شهرة عالمية مؤخراً، بعد إنجازه طريق “السلوفاك المباشر” في جبل ماكينلي في 56 ساعة متواصلة، وتسلقه جداراً جليدياً في كندا لم ينجح أحد في صعوده منذ 37 عاماً.

وعلق متسلق الجبال المخضرم كلينت هيلاندر على الحادث قائلاً: “لقد حقق ميلر في الأشهر الستة الماضية إنجازات مذهلة تفوق ما حققه أي متسلق آخر”.

مقتل شخصين وإصابة 5 بحادث إطلاق نار في نيس الفرنسية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب خمسة آخرون، بينهم إصابات خطيرة، إثر حادث إطلاق نار وقع مساء أمس الجمعة في مدينة نيس الساحلية جنوب فرنسا.

وبحسب تصريحات المسؤولين، فإن الحادث يُشتبه في ارتباطه بعصابة منظمة وتُجرى التحقيقات على أساس جريمة قتل عمد.

عمدة مدينة نيس، كريستيان استروسي، أشار إلى أن الحادث مرتبط بجرائم المخدرات، حيث تم استخدام أسلحة آلية في الهجوم.

كما دعا إلى تعزيز التواجد الأمني بشكل دائم في الحي المتضرر من الحادث.

فيما أفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن المشتبه بهم في الحادث ما زالوا طليقي السراح، وتواصل السلطات جهودها في البحث والملاحقة.

مصرع شخصين في مصنع كيميائي قرب إسطنبول دون انفجار أو حريق

لقي شخصان مصرعهما في حادث وقع اليوم السبت في مصنع كيميائي بمنطقة صناعية في مدينة ديلوفاسي، بمقاطعة كوجالي شرق إسطنبول. بحسب تصريحات حاكم وكالة كوجالي، إلهامي أكتاش، لم يحدث انفجار أو حريق في المصنع أثناء الحادث، حيث وقع أثناء أعمال الصيانة.

وأوضحت وسائل الإعلام التركية أن الحادث أسفر عن وفاة عاملين، يبلغان من العمر 63 و58 عامًا، بينما أصيب شخصان آخران بجروح خطيرة. وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

في الوقت نفسه، أفادت تقارير أخرى بوجود انفجار قوي وقع أثناء عملية لحام في خزانات بالمصنع، ما أدى إلى الحادث المأساوي. لم يصب أحد غير القتلى والجرحى، ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد تفاصيل الحادث بشكل دقيق.

إطلاق نار في تكساس يؤدي إلى مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين

أسفر حادث إطلاق نار وقع بالقرب من مدينة إنغلتون بولاية تكساس عن مقتل طفلين وإصابة اثنين آخرين.

ووفقًا لما ذكره مكتب شريف مقاطعة برازوريا في بيان له على منصة “فيسبوك”، فقد لقي طفلان، يبلغان من العمر 13 عامًا و4 أعوام، حتفهما، فيما تم نقل طفلين آخرين، يبلغان 8 و9 أعوام، إلى المستشفى وهما في حالة حرجة.

وذكرت قناة “ABC News” المحلية أن السلطات قد احتجزت امرأة للاشتباه في تورطها في الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق. ولم تذكر السلطات أي تهديد مباشر للمجتمع المحلي.

مصرع مواطن مصري في الرياض إثر سقوط سيارة شرطة عليه خلال مطاردة

شهدت العاصمة السعودية الرياض، يوم الجمعة الماضي، حادثًا مروعًا أدى إلى وفاة المواطن المصري سامح نفادي، من مدينة نجع حمادي بمحافظة قنا، إثر سقوط سيارة شرطة من أعلى جسر على سيارته، وكان نفادي يعمل في المملكة العربية السعودية عندما وقع الحادث المأساوي.

والحادث وقع خلال مطاردة سيارة مسروقة من قبل دورية أمنية على طريق الأمير تركي الأول في الرياض. أثناء المطاردة، انحرفت السيارة الأمنية وسقطت من أعلى الجسر على السيارة التي كان يقودها المواطن المصري، مما أسفر عن وفاته في الحال.

كما أصيب أحد رجال الأمن بجروح بالغة تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جانبها، أعلنت إدارة مرور منطقة الرياض عن الحادث، مشيرة إلى أن الحادث وقع أثناء أداء مهام الدوريات الأمنية الميدانية، وباشرت السلطات المعنية جميع الإجراءات النظامية اللازمة عقب الحادث.

محكمة استئناف أميركية تمنع ترامب من حجب الجنسية عن المولودين في البلاد

حكمت محكمة الاستئناف الاتحادية الأميركية في بوسطن بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب لا يمكنها حجب الجنسية عن الأطفال المولودين لأشخاص يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني أو مؤقت.

وأصبحت هيئة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الأميركية الأولى، الجمعة، خامس محكمة اتحادية منذ يونيو تصدر أو تؤيد أوامر تمنع تنفيذ أمر ترامب الذي كان يستهدف إنهاء منح الجنسية تلقائياً لهؤلاء الأطفال بعد ولادتهم.

وأكدت المحكمة أن المدعين من المرجح أن ينجحوا في ادعائهم بأن الأطفال مؤهلون للحصول على الجنسية بالولادة بموجب بند الجنسية في التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي.

ومن المتوقع إحالة القضية سريعاً إلى المحكمة العليا، التي سبق أن قيدت سلطة المحاكم الأدنى في إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد في حكم صدر في يونيو الماضي.

وفي سياق متصل، قضت محكمة استئناف ثانية الجمعة لصالح العديد من المنظمات التي طعنت في أمر ترامب بإنهاء منح الجنسية بالولادة.

احتجاجات عنيفة أمام شركة “ليوناردو” الدفاعية في تورينو.. شعارات مؤيدة لفلسطين

اندلعت مواجهات عنيفة أمام شركة “ليوناردو” للصناعات الدفاعية في مدينة تورينو، شمال غرب إيطاليا، مساء الجمعة، ووصفتها صحيفة “la stampa” الإيطالية بأنها أشبه بـ”حرب عصابات”.

وذكرت الصحيفة أن المواجهات استمرت نحو ساعة بين المحتجين والشرطة، الذين ردوا على رشقهم بالحجارة والزجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع.

وألقت الحشود الحجارة والزجاجات وأجساماً ثقيلة على بوابات الشركة وعلى سيارات الموظفين، ما أدى إلى تهشم العديد منها، بالإضافة إلى تدمير جزء من السياج المحيط بالمبنى، دون اقتحام المصنع، الذي كان محمياً بطوق من شرطة مكافحة الشغب.

وردد المحتجون شعارات مثل: “تورينو لا تريدكم، ارحلوا.. تورينو تقف مع فلسطين”، في إشارة إلى رفضهم لتورط الشركة الإيطالية في دعم إسرائيل.

وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن احتل نحو مئة طالب مقر شركة “ليوناردو” في تورينو في نوفمبر 2024، تنديداً بتزويد الشركة المساعدات الفنية وقطع الغيار لسلاح الجو الإسرائيلي، ورفعوا خلالها العلم الفلسطيني على المبنى، مع تعليق لافتات تقول “لا أسلحة لإسرائيل”.

بعد عام صعب.. الأمير ويليام يكشف عن صحة زوجته كيت ووالده الملك تشارلز

تحدث الأمير ويليام للمرة الأولى عن الحالة الصحية لزوجته كيت ميدلتون ووالده الملك تشارلز، بعد عام وصفه بالأصعب في حياته.

جاء ذلك خلال حوار نادر مع الممثل يوجين ليفي في برنامج “المسافر المتردد” على Apple TV+ من قلعة وندسور. وعند سؤاله عن صحة عائلته، أكد ويليام أن “الأمور تسير على ما يرام”، مشيراً إلى أن عام 2024 كان “أصعب عام مر به على الإطلاق”.

وأشار الأمير إلى حرصه على الموازنة بين حماية زوجته وأطفاله الثلاثة—الأمير جورج (12 عاما)، الأميرة شارلوت (10 أعوام)، والأمير لويس (7 أعوام)—ومراعاة صحة والده البالغ 76 عاما، معتبراً أن الملك تشارلز “كبير السن بما يكفي ليعتني بنفسه”.

وأكد ويليام أهمية منح العائلة مساحة للتعامل مع الأحداث الصعبة، مع الاستمرار في أداء واجباته الرسمية، مشدداً على أن الأميرة كيت تعافت من السرطان الذي أعلن عنه في يناير 2024.

وتجدر الإشارة إلى أن الملك تشارلز أعلن إصابته بالسرطان في فبراير 2024 بعد علاج تضخم البروستاتا، فيما خضعت الأميرة كيت لجراحة كبرى في البطن إثر تشخيصها بالسرطان في مارس 2024، وأكملت علاجها في سبتمبر قبل إعلان دخولها مرحلة الهدوء في يناير 2025.

ويذكر أن الأمير ويليام وصف الفترة الماضية سابقاً بأنها “قاسية”، معبراً عن فخره بزوجته ووالده في مواجهة التحديات الصحية.

ساناي تاكايتشي تتولى رئاسة الحزب الليبرالي الديمقراطي في اليابان تمهيدًا لتاريخية رئاسة الوزراء

انتخب الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان، السبت، وزيرة الأمن الاقتصادي السابقة ساناي تاكايتشي رئيسة للحزب، في خطوة تمهد لاحتمال أن تصبح أول امرأة تتولى منصب رئاسة الوزراء في تاريخ البلاد.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية “إن إتش كيه” أن تاكايتشي تغلبت على أربعة مرشحين آخرين في انتخابات الحزب، حيث حصلت في الجولة الأولى على 183 صوتاً.

وسيخضع انتخاب رئاسة الوزراء للتصويت في البرلمان، إذ يقرر مجلسا النواب والشيوخ من سيتولى المنصب. وإذا نجحت تاكايتشي، ستكون أول امرأة في تاريخ اليابان تتبوأ هذا المنصب.

وانطلقت مسيرة تاكايتشي السياسية عام 1993 بعد عملها كمذيعة تلفزيونية، حيث فازت بمقعد مستقل في مجلس النواب، وانضمت إلى الحزب الليبرالي الديمقراطي عام 1996، وشغلت عدة مناصب وزارية، بينها وزيرة الدولة لشؤون أوكيناوا والأقاليم الشمالية، ووزيرة الشؤون الداخلية والاتصالات، ثم وزيرة الأمن الاقتصادي.

الأقصر تفتتح مقبرة الملك أمنحتب الثالث بعد 226 عامًا من اكتشافها

افتتحت مدينة الأقصر التاريخية، السبت، مقبرة الملك أمنحتب الثالث في وادي الملوك غرب المدينة، بعد نحو 226 عامًا على اكتشافها، بحضور وزير السياحة والآثار شريف فتحي وكبار المسؤولين والمجلس الأعلى للآثار المصري.

واستمر مشروع ترميم المقبرة وتجهيزها لاستقبال الزوار نحو 20 عامًا بدعم من اليونسكو والحكومة اليابانية، بعد اكتشافها عام 1799 على يد الفرنسيين بروسبير جولواه وإدوارد دو ڤيلييه دو تيراج، مع وجود دلائل على معرفة سابقة بها وذكرها الرحالة البريطاني ويليام جورج براون.

وشمل مشروع حماية المقبرة ترميمًا دقيقًا، وتركيب أنظمة تحكم بيئي، بالإضافة إلى جمع وترميم المقتنيات الأثرية الموجودة داخل المقبرة، تمهيدًا لعرضها للزوار ضمن الجولات السياحية في الأقصر.

إصابة نحو 20 شخصًا في حريق مستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية

أصيب نحو 20 شخصًا بجروح طفيفة جراء حريق اندلع في مستشفى بمدينة زاربروكن الألمانية، مساء الجمعة.

وأوضح متحدث باسم المدينة أن الحريق شب في غرفة أحد المرضى بالطابق الأول من المبنى الرئيسي، ما استدعى نقل عدد من المصابين إلى مستشفيات قريبة، من بينهم أحد أفراد فرق الإنقاذ.

وأُخلي المبنى الرئيسي بالكامل، حيث اضطر نحو 100 شخص لمغادرته، فيما أصبح المبنى غير صالح للاستخدام بشكل كامل نتيجة الأضرار الناتجة عن الحريق، ما استلزم نقل بعض المرضى إلى مستشفيات أخرى.

تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق، بمشاركة نحو 130 عنصرًا من فرق الإطفاء والإسعاف والشرطة والدفاع المدني. ولا تزال الشرطة تحقق في أسباب اندلاع الحريق، دون الإعلان عن تفاصيل إضافية حتى الآن.

بدون انفجار أو حريق.. مصرع شخصين في مصنع كيميائي قرب إسطنبول

لقي شخصان من العاملين في مصنع كيميائي في منطقة صناعية بمدينة ديلوفاسي في مقاطعة كوجالي شرق إسطنبول مصرعهما اليوم السبت في حادث مأساوي.

وقال إلهامي أكتاش، حاكم مقاطعة كوجالي، لوكالة “الأناضول” إنه لم يحدث أي انفجار أو حريق في المصنع، وأن الحادث وقع أثناء أعمال الصيانة، ما أسفر عن وفاة شخصين دون إصابة آخرين.

ومع ذلك، نقلت وسائل إعلام أخرى تقارير عن وقوع انفجار قوي أثناء عملية لحام في خزانات المصنع، وأكدت مقتل عاملين يبلغان من العمر 63 و58 عامًا، مع إصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.

لا تزال التحقيقات جارية لتحديد ملابسات الحادث بدقة.

مظاهرات في تبليسي: اقتحام مقر الرئاسة مع اقتراب انتخابات محلية في جورجيا

شهدت العاصمة الجورجية تبليسي، اليوم السبت، تصاعدًا في الاحتجاجات حيث اقتحم متظاهرون فناء المقر الرئاسي الجورجي، متجاوزين الحواجز الحديدية التي نصبها الأمن.

وأفاد التقرير أن قوات الأمن استخدمت رذاذ الفلفل لصدّ المتظاهرين، بينما تم تعزيز الإجراءات الأمنية بحواجز إضافية عند مدخل المقر الرئاسي بعد علم السلطات بتوجه المحتجين نحو المنطقة.

وتجري هذه الاحتجاجات في وقت حساس، حيث تُنظم الانتخابات المحلية في 64 بلدية ومنطقة في جميع أنحاء البلاد.

وتأتي الانتخابات في ظل مقاطعة جزئية من المعارضة وضعف الرقابة الموثوقة، بالإضافة إلى استمرار التوترات السياسية بين الحكومة الحالية وحزب “الحلم الجورجي”.

هذه الانتخابات تأتي بعد عام من الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها، ونحو عشرة أشهر من الاحتجاجات المستمرة التي اندلعت ردًا على إعلان الحزب الحاكم عن وقف عملية التكامل مع الاتحاد الأوروبي.

وفي هذا السياق، من المتوقع تنظيم تجمع حاشد في البرلمان الجورجي في تبليسي بهدف “الإطاحة سلميًا” بالحكومة الحالية.

مواعيد انتخابات مجلس النواب المصري لعام 2025: فتح باب الترشح وإجراءات الاقتراع

أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، المستشار حازم بدوي، اليوم السبت، المواعيد الرسمية لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مشيرًا إلى بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من الأربعاء 8 أكتوبر الجاري وحتى 15 أكتوبر. ومن المقرر إعلان قائمة المرشحين الأولية في 16 أكتوبر.

الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيضًا مواعيد الاقتراع للمصريين داخل وخارج البلاد، حيث سيكون التصويت في المرحلة الأولى داخل مصر يومي 10 و11 نوفمبر 2025، أما بالنسبة للمصريين في الخارج، فقد تقرر تخصيص يومي 7 و8 من نوفمبر للتصويت.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية، حُددت مواعيد تصويت المصريين في الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد، 28 و29 و30 نوفمبر، على أن يتم التصويت داخل مصر يومي 2 و3 ديسمبر 2025.

نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التشيكية تبلغ 68.35%

بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية التشيكية 68.35%، وفقًا لهيئة الإحصاء الوطنية. مع فرز 50% من مراكز الاقتراع، تصدرت حركة المعارضة “ANO” (فعالية المواطنين الساخطين) الانتخابات بحصولها على 39.17% من الأصوات، بقيادة رئيس الوزراء السابق أندريه بابيش.

في المقابل، حل الائتلاف اليميني الليبرالي الحاكم “SPOLU” (“معًا”) في المركز الثاني بنسبة 20.31% من الأصوات، ويقوده رئيس الوزراء الحالي بيتر فيالا.

يتوقع أن يعود الملياردير الشعبوي أندريه بابيش إلى رئاسة الحكومة بعد حملته التي ركزت على قضايا اقتصادية مثل رفع الأجور وتعزيز النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى تقليص المساعدات المقدمة لأوكرانيا، ويتوقع أن تؤدي هذه النتيجة إلى تعزيز معسكر الشعبويين المناهضين للهجرة في أوروبا.