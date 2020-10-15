«العال» الإسرائيلية تُسيّر رحلة مباشرة إلى البحرين

تغادر طائرة من الخطوط الجوية الإسرائيلية “إلعال”، مطار “بن غوريون”، قرب تل أبيب، في رحلة مباشرة إلى العاصمة البحرينية، المنامة مساء الأحد المقبل، بحسب ما أفاد وكالة “الأناضول” للأنباء.



ونقلت “الأناضول” عن صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية قولها، اليوم الخميس، إن الطائرة ستقل وفدا إسرائيليا-أمريكيا لاستكمال اتفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين.

وكانت البحرين وإسرائيل قد وقعتا بالبيت الأبيض في 15 سبتمبر الماضي، إعلانا، بقرار البلدين تطبيع العلاقات بينهما.

يُشار إلى أن هذه ليست الرحلة الجوية الأولى بين البلدين، إذ سبق وأن أعلنت إسرائيل تسيير رحلة جوية مباشرة من تل أبيب إلى المنامة عبر الأجواء السعودية، في 23 من سبتمبر الماضي.

وسبق للسعودية أن أعلنت السماح للطائرات القادمة من إسرائيل إلى الإمارات والبحرين أو المتوجهة من إسرائيل الى البلدين المرور في أجوائها.

وفي حينه، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن الطائرة أقلت شخصيات رسمية إسرائيلية لإجراء محادثات هدفها إقامة مقر للشركة (يسرائير) في العاصمة البحرينية.

والعال أو إل عال (بالعبرية: אל על) هي أكبر شركة طيران إسرائيلية، وتعتبر ناقل وطني في الكيان الإسرائيلي وتتخذ من مطار بن غوريون مركزاً لعملياتها، ويقع مقرها الرئيسي فيه أيضاً.

وتُقدم الشركة خدماتها لـ39 وجهة، غالبيتها في أوروبا، والأخرى في آسيا، وأفريقيا وأمريكا الشمالية.

وتأسست الشركة في أواخر العام 1948، وتضم اليوم في أسطولها ما يقارب الـ43 طائرة، كلها من إنتاج شركة “بوينغ” الأمريكية.