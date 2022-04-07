«العامة للكهرباء» تحث الشركات التركية على سرعة إنجاز المشاريع

التقى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، اليوم الأربعاء، بمقر الشركة في طرابلس، مع سفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، بالتنسيق مع وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية.

وتم خلال اللقاء، مناقشة أوجه التعاون في مجال الطاقة والتأكيد على دعم الشركة العامة للكهرباء وعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة.

وحثت الشركة العامة للكهرباء، الشركات التركية العاملة في ليبيا على زيادة وتيرة العمل والإسراع في إنجاز المشاريع المتعاقد عليها وتذليل الصعاب أمامهم، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء.