العامة للكهرباء تسعى لعدالة التوزيع في طرح الأحمال

عُقِد اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة المُكلفة من قِبل المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء للإشراف على استقرار الشبكة الكهربائية بحضور رئيس اللجنة وأعضاءها.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركةن بأن الاجتماع تناول المشاكل والمعوقات التي تواجه الشركة في عملية طرح الأحمال اليدوي على كافة المناطق دون أن تتحمل مدينة بعينها ساعات مقررة لمدينة أو منطقة أخرى، بحسب الشركة.

كما تم خلال الاجتماع اتخاذ بعض الإجراءات العاجلة من بينها:

مخاطبة وزارة الداخلية بضرورة توفير الحماية الأمنية لكافة محطات التوليد والتحويل على م دار الـ 24 ساعة من أجل منع بعض التعديات التي تحدث من وقت لآخر على بعض المحطات حتى يتسنى لغرفة التحكم طرح الأحمال بالتساوي.

الإعلان عن كافة المناطق بكل شفافية التي تعرقل عملية طرح الأحمال من أجل وضع المواطن والجهات المسؤولة في الصورة حتى لا يتحمل المواطن في العاصمة طرابلس عبء الساعات المقررة للمناطق الغير متجاوبة.

التواصل مع كبار المستهلكين (المصانع وجميع الجهات ذات الطابع الاستهلاكي والجهات العامة) لدعم ومساندة الشركة في مجابهة فترة الذروة الصيفية الحالية.

نشر كل ما يستجد من أحداث على الشبكة الكهربائية بمواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ووسائل الإعلام المختلفة.