العامة للكهرباء: تم تغذية جزء كبير من الأحمال

طمأنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، المواطنين بأنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال.

ونوهت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الشبكة الكهربائية لا زالت في طور البناء، وعليه تأمل من المواطنين تشغيل 50% فقط من المعدات الكهربائية داخل كل منزل حتى يستطيع موظفي الكهرباء اكمال بناء الشبكة.

وتوقعت شركة الكهرباء أن يكتمل البناء وتعود الشبكة إلى سابق عهدها يوم الاثنين القادم.