العامة للكهرباء: تم تغذية جزء كبير من الأحمال

عين ليبيا | نُشر الجمعة، 15 مايو 2020 - 19:30 | آخر تحديث: 15 مايو 2020 - 20:50 آخر تحديث: 15 مايو 2020 - 20:50
ليبيا
العامة للكهرباء

طمأنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الجمعة، المواطنين بأنه تم تغذية جزء كبير من الأحمال.

ونوهت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن الشبكة الكهربائية لا زالت في طور البناء، وعليه تأمل من المواطنين تشغيل 50% فقط من المعدات الكهربائية داخل كل منزل حتى يستطيع موظفي الكهرباء اكمال بناء الشبكة.

محتوى ذو صلة
شركة الكهرباء: العمل جارٍ على بناء الشبكة الكهربائية وإرجاع الأحمال تدريجياً

وتوقعت شركة الكهرباء أن يكتمل البناء وتعود الشبكة إلى سابق عهدها يوم الاثنين القادم.

#من داخل غرفة التحكم الرئيسية ، نعرض عليكم معاناة جنود الكهرباء ليلية البارحة أثناء إعادة بناء الشبكة الكهربائية بعد حدوث الاظلام التام في الجناحين الغربي والجنوبي .

Gepostet von ‎الشركة العامة للكهرباء‎ am Freitag, 15. Mai 2020

اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً