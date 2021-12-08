العامة للكهرباء تُعلن تسوية مستحقات العاملين بالشركة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، عن اتخاذ جملة من الإجراءات حيال تسوية مستحقات العاملين بالشركة.

وأفاد بيان لمجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، باتخاذ إجراءات لضمان حقوق العاملين، تتمثل في الآتي:

استكمال الصكوك الخاصة بصرف مقابل العمل الإضافي للأشهر الخمس الأخيرة لسنة 2021م، وكذلك مستحقات العاملين عن المناوبة، والفروقات، ومستحقات المتقاعدين

مخاطبة رئاسة مجلس الوزراء ووزارة المالية لصرف مستحقات الشركة مقابل استهلاك الجهات العامة بالخزانة العامة، وتسييلها لصالح الشركة حتى تتمكن من سداد المستحقات المتأخرة للعاملين بالشركة

مخاطبة الجهات المختصة في الدولة للعمل على القيام بما يلزم لزيادة مرتبات العاملين بالشركة إسوة بنظرائهم في القطاعات الأخرى، وذلك من خلاا إقرار مقترح تعديل التعريفة الكهربائية، بما يساهم في تحسين الإيرادات، وبالتالي تمكين الشركة من زيادة مرتبات العاملين بها

كما أشار البيان إلى أن الشركة العامة للكهرباء ملتزمة بعلاج العاملين الذين يتعرضون لإصابات عمل على حسابها في الداخل والخارج.