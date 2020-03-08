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ليبيا

«العامة للكهرباء» تُعلن عن زيادة عدد ساعات طرح الأعمال

عين ليبيا | آخر تحديث: 8 مارس 2020 - 17:59
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ليبيا

أفادت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، بخروج الوحدتين الغازية الثانية والبخارية في محطة مصراتة المزدوجة عن الخدمة، بسبب خلل فني مما سبب في فقد ما قيمته 450 ميجاوات من القدرة الإنتاجية.

وأشارت الشركة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، إلى توقف محطة جنوب طرابلس كليًا عن الخدمة، بسبب تكدس القمامة الملاصقة للمحطة نتج عن ذلك انسداد مصفيات الهواء وفقد ما قيمته أكثر من 400 ميجاوات.

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ونوهت بأن هذا الأمر سيترتب عليه زيادة عدد ساعات طرح الأحمال.

ولفتت شركة الكهرباء إلى أنه جاري العمل على إعادة تشغيل الوحدتين بمحطة مصراتة المزدوجة لدخولهما على الشبكة من جديد.

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